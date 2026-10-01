등록금 벌려고 2년째 휴학… 난민 청년들도 공부하고 싶다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 2026. 10. 1. 난민인권네트워크 주최로 진행한 <난민인정자의 교육권을 보장하라> 기자회견과 난민인정자 '모하메드'님 가정의 국가인권위원회 진정 내용을 기반으로 작성하였습니다.

한 청년은 한 학기 등록금을 마련하기 위해 방학 두 달 동안 공장에서 일한다. 학기가 시작되면 과외를 하며 부족한 학비를 채운다. 또 다른 청년은 등록금을 마련하지 못해 2년 연속 휴학하고 노동현장에서 일하고 있다. 다시 학교로 돌아갈 수 있을지, 학업을 완전히 중단해야 할지 고민한다.등록금 때문에 일하거나 휴학하는 대학생들의 이야기는 낯설지 않다. 그러나 이 청년들에게는 장벽이 하나 더 있다. 경제적으로 얼마나 어려운지와 관계없이 국가장학금과 학자금대출을 신청할 기회조차 없다는 것이다. 대한민국 국적이 없기 때문이다.이들은 대한민국 정부가 난민으로 인정한 청년들이다. 어린 나이에 가족과 함께 박해를 피해 본국을 떠났고, 한국에서 10년 가까이 생활하며 중·고등학교를 졸업하고 대학에 진학했다. 한국은 지금까지 살아왔고 앞으로도 삶을 이어갈 사회이다. 하지만 대학에 입학한 뒤 학업을 지속하는 데 필요한 공적 지원의 문은 닫혀 있었다.1일 난민인권네트워크는 난민인정자의 국가장학금·학자금대출 배제 문제를 알리는 기자회견을 열고 국가인권위원회에 진정을 제기했다. 이번 문제제기는 자녀들의 학비를 감당하기 위해 애써 온 한 난민 가정에서 시작됐다. 자녀가 등록금 때문에 학교를 떠나고, 학업을 이어가는 자녀 역시 학비 부담에 시달리는 현실을 바꾸고 싶다는 마음이었다.최근 난민인권네트워크 난민처우실무그룹이 만난 다른 난민배경 청년들의 이야기에서도 비슷한 어려움이 반복됐다. 체류자격도, 가족의 상황도, 다니는 학교도 달랐지만 학비는 대학에 진학하고 공부를 계속하는 데 큰 장벽이었다. 체육교사가 되고 싶었던 한 청년은 대학 스포츠 관련 학과에 진학하기를 꿈꿨다. 그러나 등록금과 가족의 경제적 상황을 생각해 대학 대신 일을 선택했다. 학비 걱정이 없었다면 대학에 꼭 가고 싶었다고 했다.대학에 진학한 뒤에도 걱정은 끝나지 않았다. 한 학생은 등록금과 생활비를 마련하기 위해 주말에도, 밤늦게까지도 일한다고 했다. 가족이 학비를 마련하기 위해 돈을 빌리기도 하고, 부모의 부담을 덜기 위해 휴학을 선택하기도 했다. 장학금을 받지 못하면 학교를 계속 다닐 수 있을지 모르겠다는 청년도 있었다.이들에게 방학은 부족한 공부를 보충하고 다음 학기를 준비하는 시간보다 등록금을 벌어야 하는 시간에 가까웠다. 학업을 계속하기 위해 일을 하지만, 일을 하는 만큼 공부할 시간은 줄어든다. 등록금을 마련하려 학교를 떠났다가 복학을 기약하기 어려워지기도 한다.그럼에도 청년들은 공부를 포기하고 싶어 하지 않았다. 컴퓨터를 공부해 자신의 일을 하고 싶다는 청년, 미술과 디자인을 배우고 싶다는 청년, 법을 공부해 인권과 난민을 위해 일하고 싶다는 청년이 있었다. 자신도 학비 때문에 어려움을 겪었기에 언젠가는 다른 학생들을 돕는 장학재단을 만들고 싶다고 말한 청년도 있었다.이번 진정은 난민인정자 학생에게도 지원의 필요성과 자격을 심사받을 기회를 보장해 달라는 요청이다. 경제적 형편과 학업에 관한 기준을 충족하는지 살펴보기도 전에 국적만으로 신청의 문을 닫지 말아 달라는 것이다.이 질문은 난민인정자에게만 머물지 않는다. 인도적체류자를 비롯해 한국에서 성장하고 삶의 기반을 만들어 온 이주배경 청년들 역시 함께 살펴야 한다. 같은 교실에서 공부하고 대학 진학을 준비해 온 청년들이 국적 때문에 교육의 기회를 포기하지 않도록 공적 지원의 문을 넓혀야 한다. 등록금을 벌기 위해 학교를 떠난 청년이 다시 강의실로 돌아갈 수 있기를 바란다. 대학 대신 일을 선택했던 청년이 다시 진학을 꿈꿀 수 있기를 바란다. 이번 진정이 그 기회를 여는 계기가 되기를 바란다.