시력 잃고 아홉 해를 살아보니 다르게 들리는 말

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큰사진보기 ▲스스로 회복하고 있는 산 ⓒ 희진 관련사진보기

"여보, 산 밑자락에는 새로운 나무가 자라고 있어."

큰사진보기 ▲새로운 나무가 자라나고 있는 산 밑자락 ⓒ 이희진 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글은 개인 sns와 브런치에도 실립니다.

2025년 3월, 분주한 새 학기가 익숙해져 가던 어느 날이었다. 의성에서 시작된 산불이 강풍을 타고 안동과 청송을 거쳐 영양과 영덕으로 번지고 있다는 뉴스를 들었다. 좀처럼 불길이 잡히지 않는다는 말에 많은 사람들 마음도 시커멓게 타들어 갔다. 산불이 번지면서 곳곳에 주민 대피령이 내려졌고, 불씨는 거친 바람을 타고 괴물 같은 기세로 퍼져 나갔다. 불은 오랜 시간 그 자리를 지켜 온 녹지를 삼키고 사람들의 삶의 터전까지 덮쳤다.그로부터 1년 6개월이 지났다. 최근에 남편과 경북 청송으로 갈 일이 있었다. 지인들과의 모임을 위해 올라가던 길이었다. 청송 휴게소에 들렀을 때 남편이 주변 풍경을 사진으로 찍고 있었다. 나는 산이 어떻게 보이는지 물었다.산등성이에는 여전히 앙상한 나무들이 서 있다고 했다. 한때 초록으로 빽빽했을 산은 검게 그을려 타다 만 나무들이 그대로 있었다. 산은 불이 지나간 흔적을 감추지 않은 채 그날의 아픔을 품고 우리를 굽어보고 있었다. 사진을 찍던 남편이 갑자기 탄성을 질렀다.남편은 자세한 설명을 덧붙였다. 검게 탄 산 아래에서 어린 풀과 관목들이 자란다고 했다. 타다 만 나무를 품은 검은 산과 여리고 어린 초록이 한 풍경 안에 들어오는 상상을 했다. 나는 그 장면이 마음에 오래 남았다.상처가 모두 사라진 다음에야 새로운 것이 시작되는 줄 알았다. 산림이 상실의 자리를 빈틈없이 채워야만 회복이라 부를 수 있는 줄 알았다. 산은 달랐다. 자연은 묵묵히 자연의 일을 하고 있었다.큰 불이 지나간 산을 떠올리며 나는 이런 생각을 한 적이 있다. 불에 타서 상처 난 나무는 신속하게 뽑아 버리고 사람들의 손길을 동원해 새 나무를 심는 것이 여러모로 회복을 앞당기는 일이 아닐까? 시커멓게 타 버린 나무를 저렇게 두어도 괜찮을까?경상북도의 산림복원 계획을 찾아보았다. 경상북도는 초대형 산불 피해를 입은 5개 시·군의 민유림 8만9804㏊ 가운데 83.7%인 7만5117㏊를 자연복원 대상지로 정했다. 인위적으로 나무를 심는 대신 자연 스스로 싹을 틔우고 다시 숲을 이루는 힘을 살피며 기다리는 것이다. 다만 스스로 자라기 힘든 토양 유실 지역이나 산사태 위험이 큰 급경사지, 민가와 인접한 생활권 주변에는 인공 조림 계획을 병행하고 있었다.눈에 거슬리는 것을 즉시 뽑아내고 서둘러 새것을 심는 것만이 유일한 복원의 방법이 아니었다. 사람의 손길이 필요한 곳이 있는가 하면 자연이 스스로 돌아올 시간을 기다려야 하는 곳도 있었다.우리는 무심코 '시간이 약이다'라는 말을 자주 사용한다. 나는 이상하게 이 말이 달갑지 않았다. 결국 모든 것이 괜찮아질 테니 시간이 가는 대로 지금을 견디라는 말로 들려서였을까? 어쩐지 막연하고 불편했다. 현재가 버거운 누군가에게는 가벼운 위로로 들릴 것만 같아 나는 이 말을 잘 쓰지 않았다. 시간이 흐른다고 반드시 회복되는 것도 아니었고, 잃어버린 것이 꼭 돌아오는 것도 아니었기 때문이다.나 역시 시간이 지나면 괜찮아질 거라는 말을 많이 들었다. 아홉 해 전, 망막 수술을 받은 뒤, 눈을 감아도 어둡고 눈을 떠도 모든 세상이 검었던 나날들이 있었다. 사람들은 시간이 지나면 괜찮아질 거라고 고통스러운 지금은 곧 지나간다는 말을 자주 했다. 아침인지 저녁인지 별반 구분되지 않았던 날들이 흐르고 흘렀다. 밤이 지나면 아침이 왔고 또 하루가 지나갔다. 시간은 무심하리만큼 성실하게 흘렀다.시간이 흐른다고 해서 잃어버린 것이 모두 제자리로 돌아오는 것은 아니었다. 끝내 돌아오지 않는 것도 있었다. 나는 시력을 잃기 전의 나로 돌아갈 수는 없었다. 다시는 돌아갈 수 없는 그 자리에서 다시 삶을 일으켜야 했다.시각장애를 가지고도 살아갈 수 있도록 흰 지팡이를 사용하는 법을 배우고, 점자를 배우기 시작했다. 누군가의 팔을 잡고 걷는 일이 자연스러워졌고, 화면 속 글자를 눈으로 읽는 대신 귀로 듣게 되었다. 이전의 나에게는 없었던 방식으로 하루를 살아가는 법을 하나씩 익혀 나갔다.상처가 꼭 사라진 다음에야 변화가 시작되는 것은 아니었다. 상실의 자리 한가운데서도 생은 흘러가고 있었다. 어쩌면 회복은 과거의 나로 돌아가는 일이 아니라 상처를 자신의 시간 속에 품은 채 살아가는 일인지도 모르겠다. 유난히 흉터만 바라보던 시선이 다른 곳으로 옮겨지는 것처럼 상처가 아닌 곳으로 눈을 돌릴 수 있게 만드는 일. 시간이 생에게 주는 약은 바로 그것이 아닐까?산은 검은 상처를 그대로 안고 서 있었다. 자연은 변화를 기다리는 일 앞에서 도도하고 의연했다. 드러난 상처를 부끄러워하지 않았다. 거대한 숲이 당장 펼쳐지지 않는다고 보채거나 서두르는 법이 없었다. 비를 맞고 볕을 견뎌낸 검은 산이 키워 낸 풀 한 포기와 어린 참나무 한 그루를 보며 경이롭다는 말밖에 달리 표현할 길이 없었다.아홉 해가 지났지만 나는 여전히 기다리는 일에는 서툴다. 그래도 견뎌보려 한다. 아침이 오면 자연스럽게 몸을 일으키고, 가야 할 직장으로 발걸음을 옮기고, 학생들의 이름을 좀 더 다정하게 불러야지. 어떤 밤에는 누군가에게 닿기를 바라는 마음을 담아 한 편의 글을 붙잡고 오래 앉아 있기도 하면서. 그렇게 생에 몰입하다 보면 내 결핍이 때때로 잊히기도 하지 않을까.