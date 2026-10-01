'김지용 임명 수순' 청와대 결정에 엇갈린 범여권

이재명 대통령이 1일 김지용 중대범죄수사청 후보자에 대한 임명 수순을 밟겠다는 의지를 공개적으로 밝혔음에도, 더불어민주당·조국혁신당 등 범여권 내 의견은 여전히 엇갈렸다(관련 기사 : '김지용' 결심한 이 대통령... 청와대 "조만간 국회로 청문 요청" https://omn.kr/2jz3h
).
국회 법제사법위원회 소속 박균택 민주당 의원은 "늦게라도 인사청문안을 보낸 게 잘 됐다고 본다"며 "인사청문회를 지켜볼 필요가 있다"고 했다. 그는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "저는 임명에 찬성하는 입장이고, 김 후보자가 초대 중수청장에 적임자라고 생각한다"라며 이러한 입장을 밝혔다.
박 의원은 지난 9월 29일 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해서도 "저는 임명이 이루어져야 맞는 것 같다"며 "검찰 개혁을 진정으로 원한다면 개혁이 성공하도록 응원하고 인정할 건 해줘야 한다. 중수청이 수사를 잘하는 조직으로 가도록 만드는 게 필요하다"고 말한 바 있다.
같은 당 박지원 의원(법사위 소속) 또한 발표 직후 YTN <뉴스ON>에 출연해 "윤석열 장모를 감옥에 보내자고 한 사람이면 저는 의로운 검사였다(고 본다)"면서 청와대의 결정을 반겼다. 그는 "오늘 국회 본회의장에서 민주당 강경파분들께 제가 '대통령이 시킨다고 다 따라갈 것은 아니지만, 행안위에서 인사청문회를 잘 해주길 바란다'고 말했고, 다 동의하더라"고 밝혔다.
하지만 앞서 김지용 후보자 임명을 반대해 왔던 다른 범여권 법사위원들의 생각은 그대로였다.
김용민 민주당 의원은 이날 청와대 브리핑 직전 본인 페이스북을 통해 "광복 이후 반민특위를 만들었는데 친일파를 위원장으로 임명하면 어떻게 해야 하느냐"라며 "(검찰을) 개혁하는 자리에 개혁의 대상이 들어가는 것은 옳지 않다"고 밝혔다. 그는 앞서도 "검찰개혁 상징인 자리에 검찰개혁 반대를 주도했던 이를 초대 수장으로 만들면 중수청 자체가 무력화될 가능성이 있다(9월 17일, 기자회견)"며 지명 철회를 요구했던 바 있다.
박은정 조국혁신당 의원(법사위 소속)은 청와대 브리핑 이후 SNS를 통해 재차 '임명 반대' 입장을 밝혔다. 그는 "(김 후보자는) 과거 2020년 11월 (당시) 중대 비위로 징계 청구된 윤석열을 비호하기 위해 성명을 발표하며 집단행동에 돌입했었다"며 "또 윤 정권이 들어선 뒤, 개혁을 주장했거나 윤석열에 맞섰던 검사들은 모두 법무연수원으로 좌천되었으나 김 후보자는 (그렇지 않고) 일선 고등검찰청 차장 자리에 있었다"고 주장했다.
청문회 진행할 행안위 생각은?
한편, 김 후보자에 대한 인사청문회를 진행할 국회 행정안전위원회 소속 여당 의원들은 '청문회를 거쳐 판단하는 것이 맞다'는 입장이다.
국회 행안위원장을 맡고 있는 김영진 행안위원장은 이날 오전 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연해 "저는 김 후보자에 대한 비판과 평가가 좀 과하지 않나 생각한다"며 "일단 행안위에 후보자를 보내, 청문회를 통해서 평가하고 판단하는 게 필요하다고 저는 일관되게 얘기했다"고 했다.
특히 "청문회도 진행하기 전에 각 특정한 개인이 경험했던 부분적인 내용으로 (임명하면) 안 된다고 주장하는 것 자체는 적정하지 않다"고도 꼬집었다.
행안위원 박주민 의원 또한 같은 날 BBS 라디오 <아침저널>에서 "(일각의 우려는) 검찰에 몸담았을 때 여러 개별적 사건에 보여준 행적이 공정하고 독립적, 중립적 수사를 할 수 있는 사람이냐는 것"이라면서 "대통령이 주로 남긴 글은, (거기에 대해) 다르게 볼 여지도 있다고 한 것"이라고 짚었다.
김영배 민주당 의원은 이날 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "이 대통령이 고심하는 과정을 거쳤다고 본다"며 "중수청이 수사 조직이니 수사를 잘 책임질 사람을 보낸다는 취지로 인청안을 보낸 것인데, 다만 (여권 내) 제기되는 문제들에는 본인이 해명해야 할 것"이라고 말했다.
그는 "'친윤(석열)이라서 안 된다'는 건 문제제기가 가능해도, 단지 '검사라서 반대한다'는 건 논리가 약하다"며 "결국 제일 중요한 기준은 '수사를 실제로 객관적으로 잘할 사람인지'다. 청문회 과정을 통해 후보자의 실력과 리더십에 대해 따져볼 수 있을 것"이라고 설명했다.