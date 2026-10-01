민경선 시장, 4년 멈춘 고양 신청사 다시 속도 낸다

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 9월 30일 국회에서 김영진 국회 행정안전위원회 위원장을 만나 고양시청사 건립 신속 추진을 위한 정책건의서를 전달하고 국회 행정안전위원회 차원의 적극적인 협조와 지원을 요청했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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민경선 고양특례시장이 4년째 지연된 고양시청 신청사 건립사업에 다시 속도를 내기 위해 국회와 중앙정부 협조 요청에 나섰다. 이미 행정안전부에 타당성 재조사를 의뢰한 데 이어 국회를 찾아 중앙투자심사 등 후속 행정절차가 원활하게 진행될 수 있도록 지원을 요청한 것이다.민경선 시장은 지난달 30일 국회에서 김영진 국회 행정안전위원회 위원장을 만나 신청사 건립을 비롯한 행정안전부 소관 현안이 담긴 정책건의서를 전달했다.민 시장이 건의한 핵심은 신청사 건립 행정절차의 신속한 추진이다. 중앙투자심사와 타당성 조사가 원활하게 진행될 수 있도록 국회 행정안전위원회 차원의 협조를 요청했다. 특례시의 행정·재정 수요에 맞는 재정 지원 확대와 제도 개선도 함께 건의했다.민경선 시장은 "고양시청 신청사 건립이 4년 동안 지연되면서 많은 시민이 고통을 겪었고 신속한 신청사 건립을 희망하고 있다"며 "신청사 건립을 신속하게 추진하기 위해 중앙정부와 국회 차원의 적극적인 지원이 필요하다"고 밝혔다.현재 신청사 건립 사업은 타당성 재조사 단계에 들어섰다. 고양시는 지난 7월 27일 사업 규모와 총사업비 등을 반영한 사업계획을 마련해 경기도를 거쳐 행정안전부에 타당성 재조사 의뢰서를 제출했다.타당성 재조사는 한국지방재정공제회 지방투자분석센터(LOMAC)가 수행한다. 연구진은 지난 9월 22일 신청사 예정부지인 주교동과 현청사를 방문해 사업 현황과 청사 여건을 점검했다. 앞으로 사업계획의 적정성, 기술적 검토, 사업 규모와 총사업비 등을 종합적으로 검토한다.타당성 재조사 이후에는 중앙투자심사 등 후속 절차가 이어진다. 고양시는 절차가 늦어질 경우 건설사업비 증가 등으로 사업 추진 부담이 커질 수 있는 만큼 재조사를 조속히 완료하고 후속 절차를 차질 없이 진행한다는 방침이다.민경선 시장의 이번 국회 방문은 신청사 문제를 단순히 시 내부 행정절차에 맡겨두지 않고 중앙정부와 국회의 협조를 끌어내 사업 속도를 높이려는 행보로 볼 수 있다. 특히 타당성 재조사와 중앙투자심사처럼 중앙정부의 판단이 필요한 절차에 앞서 국회 행안위원장에게 직접 협조를 요청했다는 점에서 신청사 사업을 민선 9기의 주요 현안으로 다시 밀어붙이겠다는 의지가 읽힌다.민 시장은 이날 자신의 페이스북에서도 신청사를 "고양시의 미래 행정수요에 대응하고 시민 중심의 행정서비스를 구현하기 위한 중요한 기반"이라고 규정하며 관련 행정절차에 대한 국회 차원의 관심과 협조를 요청했다고 밝혔다.다만 신청사 건립의 실제 속도는 앞으로 진행될 타당성 재조사와 중앙투자심사 등 각 행정절차를 얼마나 원활하게 통과하느냐에 달려 있다. 국회와 정부의 협조를 요청하는 것을 넘어 각 절차에서 사업의 타당성과 재정적 적정성을 입증하는 것이 향후 사업 추진의 관건이다.민경선 시장은 "주교동 고양시청 신청사 원안 건립이 신속하게 추진될 수 있도록 행정력을 집중하겠다"며 "중앙정부, 국회와도 긴밀하게 협력해 실질적인 성과를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.