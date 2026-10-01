고양시민이 'UN 글로벌 AI 허브' 유치에 나섰다… 민경선 시장 '원팀' 전략 본격화

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 7일 일산호수공원 내 고양꽃전시관에서 열린 'UN 글로벌 AI 허브 유치를 위한 범시민추진위원회' 발대식에서 참석자들과 피켓 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘유엔 글로벌 AI허브 유치 범시민추진위원회’(공동대표 홍영표·최창의)가 정부의 ‘유엔 글로벌 AI허브’ 도시 선정 공모를 앞두고, 고양시 유치를 염원하는 대대적인 범시민 서명운동과 거리 현수막 게시 캠페인을 전개하며 본격적인 유치전에 돌입했다. ⓒ 유엔 글로벌 AI허브 유치 범시민추진위원회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 7일 일산호수공원 내 고양꽃전시관에서 열린 'UN 글로벌 AI 허브 유치를 위한 범시민추진위원회' 발대식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 7일 일산호수공원 내 고양꽃전시관에서 열린 'UN 글로벌 AI 허브 유치를 위한 범시민추진위원회' 발대식에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘유엔 글로벌 AI허브 유치 범시민추진위원회’(공동대표 홍영표·최창의)가 정부의 ‘유엔 글로벌 AI허브’ 도시 선정 공모를 앞두고, 고양시 유치를 염원하는 대대적인 범시민 서명운동과 거리 현수막 게시 캠페인을 전개하며 본격적인 유치전에 돌입했다. ⓒ 유엔 글로벌 AI허브 유치 범시민추진위원회 관련사진보기

'UN 글로벌 AI 허브'를 고양에 유치하기 위한 시민들의 움직임이 본격화하고 있다. 지난달 7일 출범한 '유엔 글로벌 AI허브 유치 범시민추진위원회'(공동대표 홍영표·최창의)가 10만 시민 서명운동에 이어 거리 현수막 게시와 축제장 서명 캠페인에 나서면서다.이 같은 시민 참여를 유치전의 핵심 동력으로 삼고 행정과 의회, 시민사회, 교육계를 하나로 묶는 민경선 고양특례시장의 '원팀' 전략이 본격화하고 있는 셈이다. 정부의 입지 공모를 앞두고 고양특례시의 경쟁력을 알리는 동시에 시민들의 유치 의지를 결집해 지역사회 전체의 요구로 만들어가겠다는 구상이다.범시민추진위는 10월 한 달 동안 고양시 곳곳에서 시민 서명운동을 이어간다. 1일 개막한 '2026 고양가을꽃축제'를 시작으로 '고양시 전국 막걸리 축제', '고양 꽃향기 페스타' 등 주요 가을축제 현장에 서명 부스를 설치하고 시민들을 만날 예정이다.고양시 거리에는 유치 염원을 담은 현수막도 잇따라 내걸리고 있다. 행복한미래교육포럼, 고양미술협회, 평화누리, 행신누리, 고양필하모닉오케스트라 등 문화·예술·시민단체가 참여했고, 대한곤충연구회와 경기장애인인권포럼 등 지역 단체들도 릴레이 서명에 동참했다.'UN 글로벌 AI 허브'는 AI 윤리와 국제표준 등 국제규범 마련, AI 교육과 전문인력 양성, 공동연구, 기후·보건·재난 등 인류 공통 과제 해결 등을 수행하는 국제협력 플랫폼을 목표로 한다.민경선 시장은 범시민추진위 출범 과정부터 시민 참여를 강조해 왔다.지난달 7일 일산호수공원 고양꽃전시관에서 열린 발대식에서 민 시장은 "국제기구 유치를 먼저 제안한 것도 시민이었고, 오늘 이 자리를 만든 것도 시민"이라며 "범시민추진위원회의 출범은 UN 글로벌 AI 허브 유치가 행정의 목표가 아니라 고양시민 전체의 뜻이라는 것을 보여준다"고 말했다.이어 "10만 시민의 서명은 곧 고양의 의미"라며 "국회와 고양시, 시민이 원팀으로 힘을 모아 유치를 반드시 성사시키겠다"고 강조했다.민경선 시장에게 범시민추진위는 행정이 마련한 유치 전략에 시민들의 이름을 더하는 조직에 그치지 않는다. 시민단체와 직능단체, 교육계 등이 각자의 영역에서 유치운동에 참여하도록 하면서 고양시의 유치 논리를 지역사회 전체로 확산시키는 역할을 맡긴 것이다.실제 민 시장 취임 이후 고양시의 유치 추진체계도 단계적으로 외연을 넓혀왔다. 7월 민관 합동 추진체계를 마련한 데 이어 8월에는 지역 국회의원과 시의회, 관내 기관·단체가 참여한 'UN 글로벌 AI 허브 유치 선언식'을 개최했다. 9월에는 시민 주도의 범시민추진위를 공식 출범시켰다.민경선 시장이 행정 내부의 추진단에 머물지 않고 국회와 시의회, 시민사회까지 유치전의 주체로 묶으려는 이유는 정부 공모에서 '고양시가 왜 이 사업을 원하는가'뿐 아니라 '고양시가 얼마나 준비돼 있고 지역사회가 얼마나 참여하고 있는가'를 함께 보여주기 위해서다.범시민추진위의 활동은 시민들의 생활공간을 넘어 교육계로도 확산하고 있다.추진위는 1일 고양교육지원청 교육장 및 관계자들과 만나 교직원과 학부모를 대상으로 한 AI 허브 유치 설명회와 서명운동 확산에 대한 협조를 요청했다. 시민단체와 직능단체에 이어 교육계까지 유치운동의 참여 주체로 끌어들이는 행보다.홍영표 범시민추진위원회 공동대표도 시민들의 연대를 강조했다.홍 공동대표는 "유엔 글로벌 AI허브 고양 유치는 고양시가 자족도시를 넘어 글로벌 첨단 미래산업의 중심지로 도약할 수 있는 결정적인 계기가 될 것"이라며 "10월 정부 공모를 앞두고 고양시민의 하나 된 열망과 연대의 힘을 보여주는 것이 무엇보다 중요한 만큼, 고양시는 물론 고양시민 모두가 서명운동과 현수막 걸기 운동에 힘을 모아주시길 부탁드린다"고 밝혔다.추진위는 10월 축제 현장과 온라인에서 모은 서명부를 주무 부처와 선정 평가기관에 전달할 계획이다.서명운동은 입지 선정의 공식 평가 기준을 대신하는 절차는 아니다. 그러나 정부 공모를 앞두고 고양시민이 유치 문제를 얼마나 폭넓게 공유하고 있는지를 보여주고, 시민들이 유치 과정에 직접 참여하는 계기가 된다는 점에서 의미가 있다.민경선 시장이 '10만 시민 서명'을 강조하는 것도 같은 맥락이다. 숫자 자체를 유치 경쟁력으로 내세우기보다 시민들이 유치운동의 주체로 참여하도록 만들어 고양시의 요구를 지역사회 전체의 목소리로 키우겠다는 것이다.고양시는 시민들의 유치 열망과 함께 '왜 고양이어야 하는가'에 대한 입지 경쟁력도 제시하고 있다.국내 최대 전시컨벤션센터인 킨텍스 등 국제회의 인프라, 인천·김포국제공항 접근성과 GTX-A·KTX 등 광역교통망, 일산테크노밸리를 중심으로 확대되는 AI·데이터 산업 기반을 강점으로 꼽고 있다. 국립암센터와 명지병원 등 의료 인프라와 한국항공대·중부대 등 교육 인프라도 유치 근거로 제시하고 있다.민경선 시장이 추진하는 '원팀'의 역할은 두 갈래로 나뉜다. 행정은 고양시가 국제기구의 기능을 수행할 수 있는 구체적인 입지·산업·국제협력 기반을 제시하고, 시민사회는 서명과 캠페인을 통해 지역사회의 유치 의지를 보여주는 방식이다.앞으로 범시민추진위는 10월 한 달 동안 축제장과 거리에서 시민들의 참여를 계속 확대할 예정이다. 민 시장이 강조해 온 '시민과 함께하는 원팀'이 정부 공모를 앞두고 얼마나 폭넓은 시민 참여와 구체적인 유치 논리로 이어질지 주목된다.