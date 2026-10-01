백승주·윤난실 전남광주 부시장, 6일 인사청문회

큰사진보기 ▲백승주(61)·윤난실(60) 전남광주통합특별시 부시장 후보자. 민형배 시장이 지명한 두 후보자는 각각 균형발전부시장과 시민주권부시장으로 내정됐다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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백승주(61)·윤난실(60) 전남광주통합특별시 부시장 후보자 인사청문회가 6일 열린다.1일 전남광주통합특별시의회에 따르면 시민주권부시장 후보자(윤난실) 인사청문특별위원회는 이날 회의에서 박성재 의원(민주당·해남2)을 위원장으로 선출하고 청문 일정을 최종 조율했다.특위는 오는 6일 윤 후보자 인사청문회를 열되 미진할 경우 7일까지 이어가기로 뜻을 모았다.의회 균형발전부시장 후보자(백승주) 인사청문특별위원회도 이날 회의를 열어 임형석 의원(민주당·광양1)을 위원장으로 선출하고, 오는 6일 백 후보자 인사청문회를 진행하기로 했다.강진 출신 윤 후보자는 민주노총 광주전남본부 사무처장과 광주광역시의원, 대통령비서실 제도개혁비서관 등을 지냈으며, 민형배 시장의 선거캠프와 인수위에서 활동했다.장성 출신 백 후보자는 기획재정부 재정혁신국장과 기획조정실장, 아시아개발은행연구소 부소장 등을 역임했으며, 민 시장의 인수위에서 부위원장을 지냈다.민 시장은 시민추천제를 거쳐 지난 8월 6일 두 후보자를 지명했다. 그러나 지명 당시 부시장 직함·직무와 조례가 일치하지 않는다는 의회의 문제 제기에 따라 조례 정비를 거치면서 임명 절차가 미뤄졌다. 의회의 인사청문 경과보고 채택 여부와 관계 없이 시장이 임명할 수 있다.시·도 행정 통합에 따라 출범한 통합시는 총 4명의 부시장을 둘 수 있다. 정부가 임명하는 국가직 부시장 2명과 시장이 의회 인사청문 절차를 거쳐 임명하는 지방직 부시장 2명이다. 넷 모두 차관급으로 이 가운데 국가직인 행정부시장(황기연)과 산업경제부시장(강명수)은 앞서 임명됐다.