민청련 창립 43주년, 아홉 동지의 삶 기록한 열전 출간

큰사진보기 ▲<민청련 두꺼비 열전> 출판기념회에서 기념 촬영을 하는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲백경진 민청련동지회 회장 ⓒ 고창남 관련사진보기

"작년 이맘때는 계엄령의 광장에 모여서 이재명 정부 출범을 축하하고 우리 '늙은 청년'들이 뭘 하면 좋은가 해서 청년들과의 토크쇼도 했었지요. 근데 지금은 어떻습니까? 1년이 지나고 났더니만, 국힘의 지지율이 민주당의 지지율을 넘어섰고 참으로 기가 막힐 일이 벌어지고 있다. 이제 민청련 동지들이 다시 신발 끈을 조여 매고 광장으로, 현장으로 가야 하지 않을까 고민하는 자리가 되길 바란다. 오늘 <민청련 두꺼비 열전>을 출간하지만, 그동안 마흔네 분이 저세상으로 갔고 아마도 우리가 모르는 분들도 훨씬 많이 있을 것이다. 어쨌든 오늘 아홉 분의 이야기를 되새겨 보면서 우리가 어떻게 해야 할지를 고민하는 자리가 되길 바란다."

큰사진보기 ▲김성환 전 민청련 동지회 회장 ⓒ 고창남 관련사진보기

"2023년 2월 신년회에서 '민청련 열전' 편찬 계획을 발표한 뒤 본격적으로 집필에 착수했으며, 필진으로 권형택, 임경석, 김성환, 한영수, 박일환, 조명자 등이 참여했다. 2025년 5월 무렵 전체 분량의 3분의 2가량을 집필했고, 같은 달부터 <오마이뉴스>에 주 1회 연재를 시작해 현재까지 총 29편을 게재했다. 해당 연재는 회당 조회수 최소 3천에서 최대 1만 4천 회를 기록하며 큰 호응을 얻었다. 연재 종료 후 본격적인 출판을 준비했으며, 출판은 '시대의창(대표 김성실)'이 맡았고 익명의 후원자로부터 800만 원의 후원금을 지원받기도 했다."

큰사진보기 ▲장영달 전 국회의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

"두꺼비 열전으로 다시 만난 동지들의 모습들이 한없이 그립지만 마치 살아서 다시 투쟁의 결의를 다지는 자리처럼 동지애를 다시 확인하였다. 세상이 아무리 어렵고 험하다 한들 전두환의 포악을 넘진 못할 것이니 민청련 동지들은 윤석열 축출 투쟁에서도 두꺼비 깃발 아래 엄동설한을 버텼듯이 살아있는 마지막까지 두꺼비 열전 동지들과 호흡을 같이 할 것이다."

큰사진보기 ▲저자들의 소감을 말하는 권형택(가운데) 전 민청련동지회 회장과 임경석 교수(왼쪽), 김성환 전 민청련동지회 회장(오른쪽) ⓒ 고창남 관련사진보기

"1983년 9월 종로구 파고다빌딩 등에서 출범한 민청련은 이후 삼각동 합동빌딩에 자리를 잡았다. 이곳은 고 김근태 의장을 비롯한 청년 활동가들이 주도하여 민주화운동의 전열을 정비하고 기관지를 발행하던 핵심 기지였다. 1985년 9월 경찰의 강제 압수수색과 사무실 봉쇄가 단행됐고, 김근태 의장 등이 치안본부 남영동 대공분실로 연행되어 혹독한 고문을 당한 '민청련 사건'의 역사적 현장이다.

남편들이 연행되고 사무실이 폐쇄될 위기에 처하자, 저를 비롯한 민청련 간부들의 부인들과 여성 활동가들은 삼각동 사무실과 그 주변에서 고문 정권을 규탄하는 시위를 벌이며 투쟁을 이어갔다. 당시 국내 언론에는 보도 지침이 내려져 전혀 보도되지 못했지만, 외신 취재진이 계속 찾아와 현장을 취재해 갔다. 이 책이 출간되어 감회가 깊고 고생한 동지들에게 감사하다."

큰사진보기 ▲<민청련 두꺼비 열전>을 헌정받고 기념 촬영을 하는 유가족들 ⓒ 고창남 관련사진보기

민주화운동청년연합(민청련) 청년들의 삶과 투쟁, <민청련 두꺼비 열전> 출판기념회가 9월 30일 서울 충무로 '하제의 숲'에서 민청련동지회 회원 70여 명이 참석한 가운데 개최되었다.이날 출판기념회에는 고 김근태 전 열린우리당 의장의 부인 인재근 전 국회의원, 장영달 전 국회의원, 최경환 전 국회의원, 양경숙 전 국회의원을 비롯한 정계 인사들과 백경진 민청련동지회 회장과 회원 등 70여 명이 참석했다.<민청련 두꺼비 열전>은 1983년 창립한 민청련의 역사와 그 안에서 활동했던 청년들의 삶을 기록한 책이다. 집필진으로 김성환 전 민청련동지회 회장을 비롯하여 민청련 전 부의장 겸 민주화운동기념사업회 기념관 추진단장을 역임한 권형택 전 민청련동지회 회장, 한국역사연구회 회장, 수선사학회 회장을 지낸 임경석 전 성균관대 사학과 교수, 민청련 3대 의장인 김희택의 배우자이자 민청련 활동가들과 가족들의 운동적 삶을 기록한 조명자 작가 등이 참여했다.민청련은 5.18 광주항쟁 이후 1980년대 초반에 위축된 사회운동에 새로운 활력을 불어넣고, 공개 투쟁과 연대의 정신으로 민주화운동, 청년운동의 확산을 이끌었다. 이 책은 그 역사의 중심에 있었던 고 김근태, 김병곤, 박문숙, 박혜숙, 최민화, 김선택, 백완승, 이범영, 이을호 등 아홉 인물의 삶을 따라간다. 이들의 활동과 고난, 동료와 가족의 관계, 삶의 마지막 순간까지 살펴보며 민주화운동이 거대한 역사적 사건만으로 이루어진 것이 아님을 보여준다.책의 제목에 담긴 '두꺼비'는 민청련의 상징이자 이들이 스스로에게 부여한 운명을 뜻한다. 자신을 희생해 더 많은 두꺼비를 태어나게 하고 마침내 뱀을 물리친다는 옛이야기에서 비롯한 상징이다. 한 사람이 쓰러지더라도 그 희생이 또 다른 사람을 깨우고, 더 많은 사람이 민주주의를 향해 나아가기를 바라는 마음이었다.<민청련 두꺼비 열전>은 유명한 지도자들의 공적만을 기리는 기록이 아니다. 역사의 격랑 속에서 각자의 자리에서 책임을 다했던 사람들의 구체적인 삶을 복원하고, 먼저 세상을 떠난 동지들의 이름과 흔적을 다음 세대에 전하려는 기억의 산물이다. 이 책을 통해 독자들은 민주주의가 저절로 주어진 것이 아니라 수많은 사람의 용기와 인내, 연대와 희생을 통해 이룩되었다는 사실을 되새길 수 있다.이날 행사는 백경진 민청련동지회 회장의 인사말로 시작하여, 김성환 전 회장의 열전 출간 경과보고, 장영달 전 국회의원 및 김학민 전 민청학련 동지회 고문의 축사 및 격려사, 저자들의 소감, 열사 가족 도서 헌정식, 유족의 말, 열전 2편 기획안 발표 등의 순으로 진행됐다.먼저 인사말에 나선 백경진 회장은 "민청련 창립 43주년 이날에 맞춰서 <민청련 두꺼비 열전>을 출간하고 출판기념회를 갖게 되었다"고 말했다.이어 김성환 전 회장의 열전 출간 경과 소개가 있었다.김 전 회장은 열전 출간 소개를 마무리하면서 "민주화 운동이란 주어진 부담과 고통을 기꺼이 감내하는 것이다. <민청련 두꺼비 열전>편찬 자체가 운동이다. 오늘 출판 기념식이 초심을 지키도록 하는 서약이기를 바란다"라고 말했다.장영달 전 국회의원은 격려사에서 "조국에 대한 사랑, 민주주의를 위한 열망, 인간존중의 간절한 소망을 이루기 위한 행동들이 얽혀져 민주화 투쟁이 되었고 자신들을 오롯이 던져 두꺼비 인생을 살다가 먼저 떠난 동지들의 모습을 그린 <민청련 두꺼비 열전>을 마주하며 늙어도 그냥 죽지 말자는 동지들과의 다짐을 다시 한번 함께하고자 한다"면서 말문을 열었다.이어 저자들의 소감 발표에서 권형택 전 민청련동지회 회장은 "선배들의 빛나는 투쟁의 역사를 기록하는 일은 저에게도 가슴이 뜨거워지는 일이었다. 그리고 동지들의 고난을 다시 되새기는 값진 시간이었다"고 말했다.다음으로 열사 가족 도서 헌정식이 있었는데, 장영달 전 국회의원과 백경진 회장이 고 김근태 전 열린우리당 의장 부인 인재근 전 의원과 고 백완승 선배 부군 박강희 선배, 고 이을호·최정순 선배 딸 이준아, 권미혁 선배(고 김선택 선배의 배우자), 고 김병곤·박문숙 선배 딸 김희진씨, 김은희씨 등에게 도서와 조그만 선물을 전달했다.유족을 대표해 발언에 나선 인재근 전 의원은 과거 삼각동 시절을 회상했다.최정순 전 서울시의원(이을호 전 부위원장의 부인)은 "삼각동 사무실을 떠올리면 무슨 생각이 나느냐"는 질문에 "이가 갈린다"는 말로 운을 뗐다. 당시 경찰이 삼각동 사무실을 철저히 봉쇄하자, 둘째 아이 출산을 앞둔 만삭의 몸이었던 최 전 의원이 배를 부여잡고 맨 앞장에 서서 경찰 저지선을 뚫기 위해 투쟁했다. 결국 진입이 막힌 가족들은 삼각동 길거리에 주저앉아 연좌농성을 벌이며 민가협의 출범을 세상에 알렸다.마지막으로 권형택 이사장이 열전 2편 기획안을 발표했다. 권 이사장은 김근태, 김병곤, 박문숙, 박혜숙, 최민화, 김선택, 백완승, 이범영, 이을호 등 아홉 분의 기록을 담아 <민청련 두꺼비 열전> 1편을 펴낸 데 이어, 앞으로도 먼저 세상을 떠난 동지들의 기록을 순차적으로 모아 <민청련 두꺼비 열전> 2편을 계속해서 집필해 나갈 계획이라고 밝혔다.행사를 마친 참가자들은 마지막으로 다 함께 "민청련 파이팅!"을 외치며 기념사진을 촬영했다.