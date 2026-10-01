시카고에서 찾은 '행복'을 한국에 가져왔습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ⓒ 은평시민신문 관련사진보기

"제가 그림을 가르친 걸까요, 돌봄을 한 걸까요."

큰사진보기 ⓒ 은평시민신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ⓒ 은평시민신문 관련사진보기

"우리는 놀이 문화가 별로 없잖아요. 그런 게 있었으면 좋겠다는 마음이었죠."

"이제 와서 데이비드 호크니가 될 것도 아니고요. 그저 잔잔한 행복이 있었으면 좋겠다 싶었어요."

큰사진보기 ⓒ 은평시민신문 관련사진보기

"저는 체계가 별로 없는 사람이에요. 늘 저를 고무줄이라고 해요. 그런데 사람이 많아지니 자연스럽게 체계가 생기더라고요."

"재채기는 증상이 아니라 표현이었어요."

큰사진보기 ⓒ 은평시민신문 관련사진보기

"그러니까 그게 이 아이의 병이 아니라 표현 방식이었던 거예요. 사람마다 그렇잖아요. 불편할 때 입을 딱 닫는 사람도 있고요."

"비장애인은 열이면 아홉이 그 타이밍을 못 기다리고 딴짓을 해요. 그런데 준(가명)은 알아요. 내가 얼마큼 기다려야 다음 작업을 할 수 있는지를. 그건 비장애인보다 더 잘해요."

큰사진보기 ⓒ 은평시민신문 관련사진보기

"그러면 어머니도 민이가 하듯이 똑같이 그리세요. 그래야 민이를 이해할 수 있으니까요."

"그런데 돈이 주지 못하는 행복이 있어요. 우리 동네니까, 버스 서너 정거장이니까, 걸어가면 되니까요. 이런 커뮤니티 안에서 사는 게 행복한 거구나 싶어요."

큰사진보기 ⓒ 은평시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문에도 실렸습니다.

지난 8월, 구산동도서관마을에서 통합돌봄 속 문화예술의 자리를 묻는 자리가 열렸다. 그 라운드테이블에서 서애란 물색그리다 대표강사가 던진 물음이 오래 남았다.발달장애 청년들, 그리고 동네 어르신들과 10년 넘게 그림을 그려온 그가 스스로에게 건넨 질문이기도 했다. 그 뒷이야기가 궁금해, 9월의 어느 오후 서울 은평구 역촌동 샘물 아뜰리에로 그를 찾았다. 문을 열자 벽마다 수채화가 걸려 있었다. 소나무와 자작나무를 그린 그림들 앞에서 그는 몇 번이나 같은 말을 했다. "이건 우리가 손도 안 댔어요. 다 저 친구가 직접 그린 거예요." 그가 가리킨 것은 발달장애 청년이 그린 그림이었다.물색그리다는 은평에서 그림을 매개로 이웃이 만나는 수채화 모임이다. 2013년 몇 사람이 함께 그리기 시작해 올해로 13년째, 지금은 약 열 개의 동아리를 아우르는 큰 모임으로 자라났다. 그림을 배우던 주민이 다시 이웃을 가르치는 '마을화가'가 되고, 발달장애 청년과 80대 어르신이 한자리에서 붓을 든다.이 모임을 이끄는 서 대표는 스스로를 "화가이면서 그림을 가르치는 사람"이라 소개한다. 주로 그리는 대상은 우리 일상 속 자연이다. 다만 그는 한 가지를 덧붙인다. "화가는 보통 혼자 그리잖아요. 그런데 혼자 그리는 그림과 함께 그리는 그림은 좀 달라요. 함께 그리는 즐거움이 있어서, 같이 그릴 그림 친구를 만들어보자 싶었던 거죠." 물색그리다가 '가르치는 곳'이 아니라 '함께 그리는 곳'인 이유다.이름에도 그 마음이 담겼다. 수채화(水彩畵)를 한자 그대로 풀면 물과 색으로 그리는 그림, 영어 'watercolor'도 마찬가지다. "그런데 수채화는 명사잖아요. 명사는 좀 재미가 없어서, 물색 그리다, 약간 동사로 만든 거죠. 그게 훨씬 예뻐요." 그림을 완성된 사물이 아니라 함께 '하는 일'로 보는 그의 시선이 이름에 이미 들어 있었다.서 대표는 한국에서 미술이 아니라 영화를 전공했다. 어릴 때부터 미대를 꿈꿀 만큼 그림을 그렸지만 끝내 가지 못했고, 그 미련으로 마흔에 미국으로 떠났다. 미국에서 그가 발견한 것은 지역마다 촘촘히 뿌리내린 예술 공동체였다. 우리의 미술협회처럼 지역별로 나뉜 화가 모임이 있고, 그 안에서 전업 화가와 그림을 그리고 싶어 하는 아마추어가 함께 어울렸다. 일주일에 한 번 누군가의 집이나 정원에 모여 그리고, 서로의 그림을 보며 이야기를 나눈다. 그뿐인데도 그 시간이 사람들의 삶에 큰 활력이 되는 것을 그는 곁에서 지켜봤다. 도서관마다 주민의 전시 공간을 두어 매달 한 명씩 발표 기회를 주고, 작가들이 작업실을 여는 오픈 하우스가 열리고, 전시 오프닝에서 와인을 나누며 안부를 묻는 문화.거창한 목표는 아니었다.10년의 미국 생활을 마치고 돌아온 그가 정말 하고 싶었던 것은 '커뮤니티 아트', 지역 사람들과 함께 그리는 생활 예술이었다. 그 뜻을 친구에게 이야기하던 중, 친구가 "그거라면 은평시민회와 하면 딱이야"라며 다리를 놓아줬다. 찾아가 "동네에서 함께 그림을 그리고 싶다"고 했더니, 돌아온 답이 뜻밖이었다. "우리도 마침 그런 선생님을 찾고 있었어요." 갤러리를 다니고 미술사를 공부하는 것 말고, 주민들이 진짜로 직접 그려보고 싶어 하는데 이끌어줄 사람이 없던 참이었다는 것이다.서로가 서로를 찾고 있던 두 마음이 만난 것이 2013년 봄, 물색그리다의 시작이었다. 처음엔 은평시민회를 통해 모인 지역 활동가 몇 사람과 함께 그리는 조촐한 수업이었다. 첫 전시는 대조동의 한 카페 공간을 빌려 열었다. 서 대표에게는 원칙이 하나 있었다. "그림을 배웠으면 누군가에게 보여줘야 한다"는 것. 그래서 그의 수업은 늘 전시로 끝을 맺는다. 첫 수업을 마친 이들이 계속 그리고 싶다고 하자 동아리가 만들어졌고, 그렇게 하나가 둘이 되고 셋이 되며 오늘의 규모에 이르렀다.모임을 이야기할 때 서 대표가 빼놓지 않는 한 친구가 있다. 인생의 버킷리스트를 적던 박상미씨가, 그 첫 줄에 '그림 배우기'를 써넣은 것이다. 서 대표는 그를 늘 '나의 첫 번째 그림 벗'이라 부른다. "상미의 간절함과 제가 품고 있던 작은 비전이 만나 오늘의 물색그리다가 시작된 거예요." 한 사람의 간절함에서 출발한 일이 13년째 마을의 문화가 되었다는 것, 서 대표에게 이 시작은 물색그리다가 왜 '기술'이 아니라 '사람'에서 비롯됐는지를 말해주는 원점이다.발달장애 청년들과의 인연은 서부장애인종합복지관 수업에서 시작됐다. 그곳에서 처음 만난 '민'(가명)은 수업 내내 재채기와 기침을 멈추지 못했다. 발달장애를 잘 몰랐던 서 대표는 처음엔 그것을 증상으로만 봤다. 그런데 사회복지사의 설명은 달랐다. 편안하면 그러지 않는다는 것, 결국 "내가 불편해요"라는 표현이 틱으로 나타난다는 것이었다.사람을 증상이 아니라 표현으로 바라보는 이 태도는, 8월 라운드테이블에서도 참석자들의 마음에 오래 남은 대목이었다.바라보는 눈이 달라지자 관계가 달라졌다. 지금 민은 물색그리다 안에서는 재채기를 거의 하지 않는다. "우리는 편하니까요." 낯선 자리에 나가면 다시 기침을 하지만, 그럴 때면 선생님 한 명이 늘 곁을 지킨다. 증상을 고치려 하는 대신 불편함을 덜어주는 쪽으로, 돌봄의 방향이 바뀐 셈이다.10년 넘게 발달장애 청년들과 그리며 그가 오히려 배운 것이 있다. 수채화에는 물과 색이 섞이는 결정적 타이밍이 있다. 서 대표는 이를 "시간차 공격"이라 부른다.수련을 그리자고 하면 연못에서 본 황소개구리를 그리는 규(가명), 여행에서 홀로 해무(海霧)를 그려온 준. "맨날 비슷한 사람들끼리 비슷한 것만 보는 건 재미가 없어요. 이들하고 있으면 매일 새로워서 지루할 새가 없어요." 돌봐야 할 대상으로 만난 이들이 어느새 그에게 새로운 색을 보여주는 동료가 되어 있었다.민은 이제 비장애인 열아홉 명과 함께하는 주민센터 수업에도 나간다. 처음엔 낯설어하던 어르신들도 이내 민의 실력에 감탄했다. 그런데 감탄이 지나쳐, 자기 그림이 비교 될까봐 민의 그림 옆에는 나란히 안 두려고들 하더란다. "민이가 너무 잘 그렸거든요." 그런 어르신들에게 그는 이렇게 말한다. "우리 민이가 선배님이에요. 모르는 거 있으면 민이한테 물어보세요." 발달장애 청년이 돌봄의 대상이 아니라 실력으로 존중받는 선배가 되는 자리. 돌봄이 한쪽으로만 흐르지 않는 이 뒤섞임이야말로 그가 만들고 싶은 문화였다.한번은 민의 어머니가 "민이가 계속 그림을 그릴 수 있게 개인지도를 해달라"고 부탁해왔다. 서 대표는 단칼에 거절했다. 민이 장애인이어서가 아니었다. "저에게 그림을 가르치는 일은 기술을 전달하는 개인지도가 아니라, 한 사람의 그림 친구가 되어 함께 시간을 보내는 일이었기 때문"이다. 대신 그는 조건을 걸었다.아들을 돕기 위해 들어왔던 어머니는 그렇게 그림을 배우는 사람이 되었고, 지금은 마을화가가 되어 서부장애인종합복지관과 동네 돌봄카페에서 어르신들에게 그림을 나눈다. 그림을 배우던 주민이 마을화가가 되어 또 다른 이웃의 그림 친구가 되는 순 환. 물색그리다의 모토가 '그림으로 만나는 나, 그림으로 맺어진 그림 친구, 마을에 그림으로 나눔을 실천하는 사람들'인 까닭이다. "개인의 그림 작업이 공동체의 돌봄으로 확장된 거예요."인터뷰 당일 오전, 그는 구산동 주민센터의 14주 수업을 마치고 왔다. 생전 처음 붓을 잡아본 80대 어르신들까지 스무 명이 함께한 자리였다. 각자 그린 열세 점으로 작은 전시를 열었고, 어르신들은 장갑을 끼고 테이프 커팅을 하며 자녀와 손주 앞에서 자기 그림을 설명했다. "진짜 내가 그린 게 맞나 하시면서요. 아침마다 어디 가느냐고, 왜 이만큼만 하느냐고, 더 하자고 하셨어요." 그 모습에 함께한 선생님들이 눈물을 훔쳤다고 한다. 강사비는 다섯 명이 나누면 밥 한 끼로 사라지는 액수다.하지만 그는 이 활동을 지탱해온 현실도 솔직하게 짚었다. 8월 라운드테이블에서 발제문을 읽으며 느꼈던 복잡한 심경을 그는 이렇게 다시 꺼냈다. "관계를 만들고 유지해온 우리 팀의 시간과 노동, 공간, 재료를 누가 책임졌나. 우리가 빵집에서 일하고 단타 알바를 하며 공간을 유지했어요." 지금도 회원들이 매달 회비를 모아 자발적으로 공간을 꾸리고, 전시 대관료 수백만 원을 십시일반 부담한다. 재료비 문턱을 낮추려 빨강·노랑·파랑 세 가지 색만으로 수업을 꾸리는 것도 같은 고민의 연장이다.행정의 지원이 더 필요하지 않냐는 물음에는 오히려 조심스러웠다. "관심을 주면 좋은 점도, 나쁜 점도 있어요." 지원에 따라오는 방대한 보고서 작업에 정작 공동체에 쏟을 에너지가 소진된다는 것이다. 그가 바라는 건 거창한 시설이 아니다. "자발성은 관계를 시작하게 하지만, 그 관계를 지속시키는 공간과 재원은 공공과 지역사회가 함께 그려야 할 때예요." 문화예술이 통합돌봄 안에 어떤 자리로 들어갈 수 있을지를 물었던 8월의 라운드테이블에, 그가 현장에서 건넨 답이기도 했다.그림을 가르치는 일과 사람을 돌보는 일은 다른 일일까, 같은 일일까. 서 대표에게 그 둘은 애초에 나뉘지 않는다. "그림을 가르친 게 아니라, 서로의 곁에 머무는 방법을 함께 배운 거예요." 외로움과 고립이 사회의 화두가 된 시대에, 말이나 글로 자신을 표현하기 어려운 사람에게 그림은 또 하나의 소통 창구가 되고, 평생 지적에만 익숙했던 이에게는 존중받는 경험이 된다. 전문가들이 '창조적 공동체 돌봄'이라는 이름으로 이제야 제도를 고민하기 시작한 그 일을, 서 대표는 이미 13년째 물과 색으로 실천해온 셈이다.그는 9월부터 동네 공간에 야생 들꽃 그림을 걸어둘 계획이라며 살며시 초대의 말을 건넸다. "그림 그리고 노래하는 것만이 문화가 아니라, 관계를 맺게 하는 공간이 참 중요해요." 외롭거나 지친 누군가가 이 글을 읽고 있다면 무슨 말을 건네고 싶으냐는 마지막 물음에, 그의 답은 결국 처음 자리로 돌아왔다. 그림은 어렵고 고귀한 무엇이 아니라 누구나 쥘 수 있는 소통의 언어이며, 그 언어로 서로의 곁에 머물 때 우리는 조금 덜 외로워질 수 있다는 것.