중수청 인선 윤곽... 본청 차장 전종민·서울 최재민·수원 김형근·광주 임은정

큰사진보기 ▲중대범죄수사청중대범죄수사청 ⓒ 이정민 관련사진보기

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2일 공식 출범하는 중대범죄수사청(중수청)의 본청과 서울·수원·대전·대구·부산·광주 등 6개 지방중수청 주요 인선이 윤곽을 드러냈다. 본청 차장과 6개 지방청장에 이어 차장급 등 후속 인사도 속속 확정되면서 개청을 앞두고 지휘부 진용이 갖춰지고 있다.1일 행정안전부에 따르면 초대 중수청 차장에는 전종민 법무법인 KnC 변호사가 내정됐다. 전 내정자는 사법연수원 24기로 춘천지법·의정부지법·서울행정법원 판사 등을 지냈다.전국 6개 지방중수청을 이끌 초대 청장 인선도 확정됐다. 서울중수청장에는 최재민 변호사가 내정됐다. 연수원 30기인 최 내정자는 서울고검 감찰부장과 부산지검 1차장검사, 수원지검 2차장검사 등을 역임했다.수원중수청장에는 김형근 변호사가 내정됐다. 연수원 29기인 김 내정자는 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 특검보를 지냈으며 서울고검 검사와 인천지검 부천지청장 등을 거쳤다.대전중수청장은 문홍주 법무법인 일선 변호사가 맡는다. 연수원 31기인 문 내정자는 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 특검보와 수원가정법원 부장판사 등을 지냈다.대구중수청장에는 홍종희 대한변협법률구조재단 감사가 내정됐다. 연수원 29기인 홍 내정자는 대구고검·서울고검 차장검사와 인천지검 2차장검사 등을 역임했다.부산중수청장에는 김기욱 법무법인 정률 변호사가 내정됐다. 연수원 33기인 김 내정자는 관봉권띠지폐기 의혹 특검보를 지냈고 수원지법 성남지원과 춘천지법 강릉지원에서 판사로 근무했다.광주중수청장은 임은정 서울동부지검장이 맡는다. 연수원 30기인 임 내정자는 법무부 감찰담당관과 대구지검·대전지검 중요경제범죄조사단 부장검사 등을 지냈다.중수청 차장과 6개 지방중수청장 등 1급 수사관 7명은 경력채용과 특례임용을 통해 선발됐다. 행안부는 해당 직위에 필요한 경력과 전문성 등을 종합적으로 고려했다고 설명했다. 이들은 관련 절차를 거쳐 개청일인 2일 임용될 예정이다.지방청 차장 등 후속 인사도 이어졌다. '쿠팡 수사 외압 의혹'을 제기했던 문지석 검사는 광주중수청 차장으로 자리를 옮긴다. 문 검사는 이날 중수청 개청준비단으로부터 광주청 차장 보임을 통보받았다. 부임일은 2일이다. 이에 따라 문 검사는 임은정 초대 광주중수청장과 광주청에서 한솥밥을 먹게 됐다.중수청은 출범 초기 총정원 2874명의 66.1%인 1900명으로 업무를 시작할 예정이다. 본청 250명, 서울청 750명, 수원청 218명, 대전청 157명, 대구청 146명, 부산청 239명, 광주청 140명이 우선 배치된다. 청별 충원율은 광주청이 58.3%로 가장 낮고 부산청이 74.2%로 가장 높다. 최종 인원은 임용 절차가 마무리된 뒤 확정된다.미충원 인력은 경찰·변호사·회계사 등 외부 전문가를 대상으로 한 경력채용을 통해 단계적으로 충원한다. 향후 인력 운영 상황 등을 고려해 공소청 인력에 대한 추가 특례임용도 검토할 예정이다.중수청은 2일 오전 10시 본청에서 개청식을 열고 공식 업무에 들어간다. 개청식에는 중수청 차장과 6개 지방중수청장, 서울청 차장 등 주요 간부와 직원들이 참석할 예정이다.형사사법정보시스템(KICS)은 개청과 함께 중대범죄 사건 이첩 수신과 접수·배당 등 필수 기능을 우선 가동한다. 사건처리 등 나머지 기능은 12월 초 2단계로 개통할 예정이다.