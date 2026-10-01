이 대통령 "정치검찰 시대 끝, 권력기관 개혁사의 새 장 열렸다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.10.1 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 오는 2일 예정된 중대범죄수사청·공소청 출범과 관련해 "군의 문민화, 정보기관의 탈정치화에 이어서 대한민국 권력기관 개혁사에 새로운 장으로 기록될 것"이라고 했다.이 대통령은 1일 주재한 수석보좌관회의에서 "검찰이 수사와 기소를 독점하며 무소불위의 권한을 행사하는, 더 심하게는 정적 제거 탄압을 위한 정치검찰 행세를 하던 그런 잘못된 시대가 막을 내린다"면서 이러한 평가와 기대를 표했다.이 대통령은 특히 "견제와 균형의 원리에 따른 새 형사사법체계가 시작된다"면서 이를 역대 민주정부에서 추진했던 검찰개혁의 '결실'이라 강조했다. 정부 출범 후 검찰개혁의 구체적 내용 등을 두고 발생했던 범여권 내 갈등을 감안한, 검찰개혁의 역사성과 계승성을 보다 부각한 것.구체적으론 "참여정부에서 씨를 뿌렸고 또 문재인 정부에서 틀을 닦았던 검찰개혁이 우리 국민주권정부에서 비로소 결실을 맺게 됐다"며 "불법과 불의로부터 우리 국민들의 삶을 지키고 국민의 인권과 권리를 더욱 두텁게 보호하기 위한 역사적인 발걸음이 시작된 것"이라고 했다.이 대통령은 이후 과제로 공소청·중수청의 안정과 경찰개혁을 꼽았다.이에 대해 이 대통령은 "제도를 만드는 것만큼 중요한 것이 그 제도가 일상에 제대로 뿌리를 내리고 우리 국민들의 삶을 개선할 수 있도록, 정의로운 사회질서가 유지될 수 있도록 하는 것이 더 중요하다"고 강조했다.그러면서 "정부는 새로운 시스템의 정착 과정에서 국민들이 억울한 피해를 보거나 또는 수사 역량과 공정성, 피해자 보호에 작은 빈틈도 발생하지 않도록 총력을 기울여 나갈 것"이라며 "새 조직의 조속한 안정을 위해 필요한 후속 조치에 속도를 내야 되겠다"고 말했다.새 중수청장 임명 등 후속 절차를 조속히 이어가겠단 의사를 밝힌 것으로 풀이된다. 참고로 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 회의 직전 브리핑을 통해 김지용 중수청장 후보에 대한 인사청문요청안을 국회로 조만간 보내겠다고 한 바 있다. 특히 '김 후보자가 이른바 '친윤석열 검사'인 만큼 지명을 철회해야 한다'는 범여권 일각의 주장에 대해서도 "허위의 주장"이라고 했다.이 대통령은 경찰개혁과 관련해서는 "권한이 커진 만큼 외부 통제와 내부 자정이 엄격하게 이뤄져야 할 것"이라며 "특히 우리 국민들께서 걱정하시는 사건 암장이라든지 수사상의 비리는 아예 꿈도 꾸지 못할 만큼 강력하고 실질적인 개혁 조치가 필요하다"고 지적했다.이어 "국민의 오랜 열망과 참여로 어렵게 시작되는 검찰개혁"이라며 "국민주권정부는 불가역적 검찰개혁이라는 시대적 소명을 흔들림 없이 완수하고 3대 사회 핵심 정책을 중심으로 사회 전반의 개혁에도 속도를 낼 것"이라고 밝혔다.한편 이 대통령은 이날 경제성장수석에서 정책실장으로 보직을 옮기게 된 하준경 신임 정책실장에 대한 기대도 표했다.이 대통령은 "원래 (하준경) 정책실장님은 '사회적 경제학자' 이렇게 불린다"라며 "우리 국민들의 삶에 직결돼 있는 경제 문제가 가장 근본적이고 중요하고, 그게 어느 정도 안정돼 가기 때문에 이제는 사회 정책 분야에 각별한 관심을 기울여야 될 것 같다"고 당부했다.하 실장은 "믿고 맡겨주신 대통령께 먼저 감사드린다"라며 "이재명 정부의 성공을 위해서 사회정책 그 다음에 과학기술정책, 경제정책이 상호조화를 이뤄서 다 함께 잘 사는 대한민국을 만들 수 있도록 참모로서 최선을 다 하겠다"고 밝혔다.