김상욱 "KBS 감사실, 울산방송 공정성 살펴달라"

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장이 9월 11일 울산시청 프레스센터에서 제3회 추경예산 편성 관련 시민 호소문을 발표하고 있다. ⓒ 울산시 사진 자료 관련사진보기

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김상욱 울산시장이 자신에게 불리한 편파 방송을 한다며 "KBS 본사 감사실이 울산 KBS를 살펴봐달라"고 요청했다.앞서 KBS울산방송은 지난 30일 저녁 7시 '9시 뉴스' 등을 통해 "김상욱 시장이 인터넷 방송에서 지역 언론과의 갈등을 언급하며, 자신이 언론사 국장에게 위협성 발언을 했다고 스스로 밝혔다"라며 "그런데 사실상 당사자로 지목된 KBS 국장을 비롯해 동석자들은 해당 발언이 오간 사실이 전혀 없었다고 밝혔고, 당사자는 법적 대응을 예고했다"라고 보도했다.이같은 김상욱 시장을 다룬 KBS 울산방송의 보도는 김상욱 시장 취임 후 표출되는 지역 언론과의 불편한 관계의 연장선이라는 분석이다.김상욱 시장은 울산시 예산이 투입되는 지역 언론 주관 축제와 행사의 전면 재검토를 추진하고 있고, 현재 울산시에서 지원하는 모든 언론 광고를 전면 중단한 상태다.김상욱 시장은 1일 자신의 유튜브 방송에서 "어제(1일) 저녁 KBS에서 제가 언론 관련해서 했던 이야기를 문제 삼으면서 법적 조치를 하겠다고 했다"라며 "그런데 저는 방송 가서 KBS라고 얘기한 적이 없다. 특정 방송사라고 얘기한 적이 없다"라고 반박했다.이어 "KBS는 수신료로 운영되는, 광고 수익이 아닌 국민들의 세금으로 운영되는 공영 방송"이라며 "그렇기에 어느 방송사보다도 공정해야 한다. 그런데 KBS에서 그런 공정성이 침해당했다라는 우려가 생긴다면 이것을 바로잡아야 되는 부분이 아닌가"라고 지적했다.김 시장은 그동안 보도를 제시하며 "제목을 어떻게 달았나, 공영방송에서 제목을 이렇게 되나"라며 "(저의 재산 현황을 보도하며) '넉 달 만에 12억 증가', '청년들은 떠나는 이유' '또 나만 못 벌지'라고 했다"라고 말했다. 이어 "제가 재산 신고할 때 재산 늘어난 것이 청년들이 울산을 떠나는 이유인가"라고 반문했다.그러면서 "KBS 본사 감사실에 부탁드리고 싶다"라며 "울산 KBS가 건강하게 운영되는지 한번 살펴봐 주시면 좋겠다. 이건 본사 감사실에서 봐야 될 부분 아닐까 라는 생각이 든다"라고 덧붙였다.이어 "국민의 세금으로 운영되는 공영방송은 누구보다도 공정해야 한다"라고 밝혔다.