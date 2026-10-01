큰사진보기 ▲시화전 포스터은파 호수에서 열리는 시화전 포스터 ⓒ 유경선 관련사진보기

큰사진보기 ▲시화전 전시 모습물빛 다리 양옆으로 게시한 시화 ⓒ 유경선 관련사진보기

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"시는 멀리 있는 것이 아니라 우리의 일상 속에 있어야 한다."

가을이 깊어지면 나뭇잎의 색만 달라지는 것이 아니다. 사람의 마음도 조금씩 느려지고 깊어진다. 군산 은파호수공원 산책로에 시가 걸렸다. 호수를 따라 걷는 시민들의 눈높이에 맞춰 시화 작품들이 나란히 내걸리면서 평범했던 산책길이 잠시 문학의 길로 변했다.바람에 흔들리는 시화 앞에서 걸음을 멈추는 사람들, 작품을 한동안 바라보다 다시 호숫가를 걷는 사람들. 물 위로 번지는 저녁 햇살과 나무 사이로 스며드는 가을빛이 시와 어우러지면서 은파호수공원은 어느새 하나의 문학 전시장이 됐다. 올해로 일곱 번째를 맞는 '2026년 제7회 추계 시화전'이다.'시어로 가을을 물들이다'를 주제로 열리는 이번 시화전은 지필문학과 대한문학(회장 신성호)이 함께 마련했다. 행사는 1차로 10월 1일부터 20일까지 군산 은파호수공원 물빛광장에서, 2차로 10월 20일부터 11월 6일까지 군산 월명공원 수변로에서 이어진다. 행사의 가장 큰 특징은 시가 특정한 전시장 안에 머물지 않는다는 데 있다.시인은 시를 쓰지만 독자가 반드시 책을 펼쳐야만 시를 만나는 것은 아니다. 이번 시화전에서는 시민이 산책하다가 우연히 시를 만나고, 호수를 바라보다 문득 한 구절에 마음을 붙잡힐 수 있다. 사진 속 은파 호수공원 산책로가 그것을 잘 보여준다.나무로 만든 다리 양쪽 난간에는 저마다 다른 빛깔의 시화가 걸려 있다. 한쪽에는 삶과 사람에 대한 이야기가, 다른 한쪽에는 자연과 계절을 바라보는 시인의 마음이 담겼다. 그 사이로 시민이 걷는다.누군가에게는 그저 호수를 가로지르는 다리일 수 있지만, 누군가에게는 오래 잊고 지냈던 한 문장을 다시 만나는 길이 될 수도 있다. 특히 은파호수는 군산 시민의 일상과 맞닿아 있는 공간이다. 출퇴근길처럼 오가는 곳은 아니더라도 산책과 휴식, 가족과의 나들이가 이어지는 생활 속 공간이다. 그런 장소에 시가 놓였다는 것은 문학을 문학인들만의 것으로 두지 않겠다는 뜻이기도 하다.신성호 회장이 이번 시화전을 준비하면서 강조하는 의미 역시 여기에 있다. 지필문학과 대한문학이 이어온 문학 활동의 시간 속에서 이번 시화전은 단순히 작품을 전시하는 행사를 넘어선다. 문인들이 자신이 쓴 시를 시민에게 내어놓고, 시민은 일상의 공간에서 자연스럽게 문학을 만나는 자리다. 시화전이 일곱 번째를 맞았다는 사실도 의미가 있다. 한두 차례의 행사로 끝나는 문화 행사가 아니라 해마다 계절을 따라 문학과 시민의 만남을 이어왔다는 뜻이기 때문이다.가을은 시를 읽기에 좋은 계절이다. 뜨거웠던 여름이 지나고 바람이 서늘해지면 사람은 자연스럽게 자신의 내면을 들여다보게 된다. 떨어지는 잎을 보며 지나온 시간을 생각하고, 호수에 비친 저녁 풍경을 바라보며 아직 말하지 못한 마음을 떠올린다. 그래서인지 가을의 시는 풍경과 사람 사이를 자연스럽게 이어준다. 이번 시화전의 작품들도 그렇다. 시는 액자 속에만 있지 않고 나뭇잎 사이에 있고, 호수의 물결 위에 있으며, 작품 앞에서 잠시 발걸음을 멈춘 시민의 마음속으로 들어간다.문학이 지역사회에서 살아남기 위해서는 문인들만의 행사가 되어서는 어렵다. 시민이 읽고, 보고, 느끼고, 자신의 삶과 연결할 때 문학은 비로소 지역의 문화가 된다. 그런 의미에서 은파호수공원은 시화전의 전시장으로 특별하다. 호수는 사람을 머물게 하고, 시는 사람의 마음을 머물게 한다.가을빛으로 물들기 시작한 나무들 아래에서 시민들은 오늘도 호수를 걷는다. 그 길목에는 시가 있다. 누군가는 제목만 읽고 지나가고, 누군가는 한 편의 시를 끝까지 읽을 것이다. 또 누군가는 시의 한 구절을 마음에 담아 집으로 돌아갈지도 모른다. 그것이면 충분할지도 모른다.문학의 역할이 반드시 거창한 감동을 만들어내는 데만 있는 것은 아니기 때문이다. 바쁜 걸음을 잠시 멈추게 하고, 잊고 있던 마음 하나를 꺼내 보게 하는 것. 평범했던 하루에 한 문장의 여운을 남기는 것. 그것 또한 문학이 할 수 있는 소중한 일이다.은파호수에 가을이 내려앉고 있다. 그리고 그 가을 한가운데 시가 걸렸다. 나뭇잎은 바람에 흔들리고 호수는 말없이 빛나지만, 시는 사람에게 말을 건넨다. "당신의 가을은 어떤 빛깔입니까."올가을 군산 은파호수공원을 걷는다면, 잠시 걸음을 늦춰도 좋겠다. 호수를 바라보다 난간에 걸린 시 한 편을 만나보는 것도 좋겠다. 어쩌면 그 시는 다른 누구의 가을이 아니라, 지금 당신의 마음에 찾아온 가을을 이야기하고 있을지도 모른다.