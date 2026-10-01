동대구역 박정희 동상 그대로... 대구시 승소

큰사진보기 ▲대구시가 동대구역 광장에 세운 박정희 동상. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대구지방법원. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 대구지법에서 열린 동대구역 박정희 동상 철거 소송에서 법원이 대구시의 손을 들어주자 법원 맞은편에서 동상 존치를 요구하며 집회를 벌인 보수단체들이 환영하며 태극기를 흔들고 만세를 불렀다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

국가철도공단이 대구시를 상대로 동대구역 광장에 설치된 박정희 전 대통령 동상을 철거해 달라고 낸 소송에서 법원이 대구시 손을 들어줬다.대구지법 민사11부(재판장 권준범)는 1일 국가철도공단이 대구시를 상대로 제기한 구조물 인도 청구를 전부 기각했다.재판부는 "원고의 청구를 모두 기각한다"라며 "소송 비용은 원고가 부담한다"라고 판결했다.재판부는 동대구역 고가교의 소유권이 공단에 있다는 것을 인정했다. 그러나 준공검사가 완료되지 않았더라도 고가교상 각종 시설물을 설치하고 관리·운영할 권한은 대구시에 있다고 판단했다. 지난 2017년 완공 이후 대구시가 장기간 관리해 오면서 각종 시설물을 설치했지만 공단은 유지·관리에 대해 대구시의 의무라는 점을 반복적으로 회신했다는 이유에서다.박정희 동상 설치에 대해서는 "피고(대구시)가 설치한 다른 시설물들과 근접한 위치에 있으면서 상대적으로 그 규모가 크다고 보기 어렵다"라며 "동상 건립이 중요한 설계변경 사항 또는 정비사업에 중요한 사항이라고 보기 어렵다"라고 밝혔다.그러면서 "동상의 규모, 위치 등에 비추어 볼 때 동대구역 고가교의 사용·관리권 범위 내에 포함되는 것으로 보인다"라며 "동상 건립에 정치적 논란이 있다는 사정만으로 관리권의 범위를 벗어난다고 보기 어렵다"라고 설명했다.또 "동상 건립으로 인해 고가교의 구조상·안전상 위험이 발생하여 이를 철거하지 않으면 안 될 특수한 상황에 있다는 사정을 인정할 증거도 없다"라고 덧붙였다.동대구역 박정희 동상은 홍준표 전 대구시장 재임 당시인 지난 2024년 12월 세워졌다. 이후 국가철도공단은 자신들이 소유한 광장에 대구시가 사전 협의 없이 무단으로 동상을 설치했다며 철거를 요구하는 소송을 제기했다.대구시는 동대구역 광장에 대한 관리·사용 권한이 있다며 다른 시설물의 설치는 용인하면서도 박 전 대통령 동상만 철거하도록 요구하는 것은 형평성에 어긋난다고 맞섰다.이날 국가철도공단 관계자는 재판에 나오지 않았다. 공단이 항소할 경우 2심 재판에서 다시 동상 위법성과 철거 여부를 다툰다. 공단이 항소를 포기하거나 1심 결과가 대법원까지 이어진다면 박정희 동상은 동대구역 광장에 그대로 있게 된다.1심 판결 후 고준석 대구시 법무관은 "아직 소송이 완전히 끝난 것은 아니다"라며 "국가철도공단의 항소 여부에 따라 성실히 대응할 것"이라고 밝혔다.판결 이후 장외에서는 환영과 울분이 교차했다. 오전 일찍부터 동상 존치를 요구하며 태극기를 들고 집회를 열었던 보수단체들은 만세를 부르고 "박정희 대통령", "정의 대한민국 만세"를 외쳤다.정상환 변호사(박정희 동상 철거 반대 서명운동 주도)는 "동대구역 광장 전체가 대구시로 소유권이 이전되는 것으로 이미 결정이 나 있었다"라며 "지난 2024년 국정감사에서도 국가철도공단 이사장이 대구시에 실질적인 소유권이 있다는 것을 인정했다"라고 말했다.김형기 박정희 대통령 동상 건립추진위원회 추진단장은 "박정희 동상 건립 당시 대구경북 시도민의 70%가 동상 건립에 찬성했다"라며 "법원이 민심을 받들어 현명한 판단을 했다. 적극 환영한다"고 말했다.하지만 동상 철거를 요구했던 시민사회단체는 강력한 유감의 뜻을 밝히며 국가철도공단에 항소를 촉구했다.강금수 대구참여연대 사무처장은 "역사적으로 봤을 때도 그렇고 헌법 정신을 두고 봤을 때도 과연 역사와 헌법 정신을 반영한 판결인지 의심스럽다"라며 "매우 유감스러운 판결"이라고 비판했다.박정희우상화사업반대범시민운동본부는 논평을 통해 "법원이 대구시의 손을 들어준 것은 법 정의와 역사 정의에 부합하지 않은 판결"이라며 "지방자치단체가 국가기관과의 적법한 협의나 점용 허가 없이 위력으로 동상 건립을 강행한 행위에 면죄부를 준 판결"이라고 지적했다.이어 "이번 판결은 행정법의 기본 틀을 흔드는 위험한 선례가 될 것이라는 점에서 문제가 있다"라며 "자주 독립과 민주 이념을 담지한 헌법 정신을 반영하지 않은 판결"이라고 비판했다.그러면서 "국가철도공단은 법원의 잘못된 판단에 불복해 즉시 항소해야 한다"라며 "국토교통부도 국유재산의 관리 주체로서 법원의 판결과는 별개로 사태를 바로 잡고 유사한 사례의 확산을 미연에 방지하라"라고 촉구했다.