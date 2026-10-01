가을 길은 좋았는데 내가 울적했던 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 박정은 시민기자의 개인 SNS와 브런치에도 실립니다.

40분을 걸었다. 가끔 걷는 동네 둘레길은 왕복 1시간의 거리이다. 그러니 가을 글쓰기 공동체의 오늘의 미션인 '30분 걷기'를 실천하자면, 딱 그 절반만큼만 갔다 오면 되는 거였다. 그런데 왜 10분이 더 걸렸을까.생각해보니 나이가 지긋하신 할머니, 할아버지들 사이에 끼어서 운동기구에 올랐던 게 떠올랐다. 허리를 몇 번 돌리고 양팔을 몇 번 돌렸을 뿐인데 10분 정도가 더 걸린 모양이었다.삶의 치열한 시간을 모두 보내고 오전 시간의 여유를 즐기는 어르신들을 보면서, 몇 가지 생각들이 맴을 돌았다. 삼삼오오 대화를 나누는 모양이 참 재미나 보였다. 어린아이들이 저들끼리 통하는 문화가 있듯, 어르신들도 그들만의 문화가 있는 거겠지. 머리는 하얬지만, 산책할 만큼 건강한 모습이 보기 좋기도 했다.내 또래의 사람들은 모두 직장에 나간 걸까. 왜 지금 내 주변에는 노인들밖에 없는 걸까. 기껏해야 강아지 몇 마리. 순간, 가을을 만끽한답시고 나와서 파란 하늘에 감탄하고, 새로 산 운동화가 편한 것에 즐거워하고, 모자 아래로 스쳐 가는 바람이 쾌적한 것에 경탄하는 내가 뜬금없게도 한심하게 느껴졌다.아, 이 기분 뭐지? 작년 가을 같았으면, 이 가을의 쾌청함을 누리며 노래를 흥얼거리고 발걸음에 경쾌함을 달았을 텐데. 오늘따라 발목 아래 발덩이가 무거웠다. 앞에서 둘레길이라 소개하면서 '가끔'이라고 고만고만한 수식어를 언급했지만, 사실 거의 1년 만에 나선 산책길이었다.작년 가을에 그곳의 낙엽을 밟으며 혼자 감격하여 사진을 찍고, 날마다 이곳을 거닐며 건강을 지키겠다는 식의 기사를 써서 언론사에 송고하기까지 했다. 그러나 나의 다짐은 원고료를 받고 난 뒤, 바람이 매서워지는 것과 맞물려 자연스레 자취를 감추고 말았다.이윽고 찾아온 겨울에 나는 집 밖으로 거의 나가지 않았고, 다음 해의 봄도 크게 다르지 않았다. 이리저리 날리는 미세먼지와 송진 가루와 꽃가루를 견디면서까지 굳이 봄을 겪고 싶지는 않았다.1층에 사는 덕에 봄꽃은 집 안에서도 얼마든지 감상할 수 있었고, 에어컨을 튼 집 안에서 내다본 여름 나무는 더없이 싱그러웠다.그렇게 '집순이'를 자처하며 보낸 시간 동안, 내가 맺은 열매에는 과연 무엇이 있을까. 그것이 나를 울적하게 만드는 이유의 정체이지 않을까.그리도 중요하다고 생각했던 건강은 잘 지켜졌을까. 아직은 크게 아픈 곳이 없지만, 근육이 사라진 신체 곳곳에는 처짐 현상이 일어났고, 허리와 어깨가 자주 결렸으며, 체력은 '력'자를 붙이기도 민망할 정도로 바닥을 치고 있다.8번째 소설을 전자책으로 출간했지만, 늘 그렇듯 판매가 저조했다. 내 몸처럼 늙어가던 집을 새롭게 리모델링 했지만, 통장의 마이너스가 깊어졌다.이렇게 시간을 그저 보내도 괜찮은 걸까. 내 주변의 40대 여성들은 다들 저마다의 경제 활동을 하며 사회에 나가 있는데, 나만 이렇게 햇빛 대신 전등 빛에 물든 허연 얼굴로 집 안에 머물러 있어도 되는 걸까.예상했던 가을 글이 써지지 않는다. 주제를 처음 정하고 제시할 때만 해도, 이 가을의 풍성함을 누구보다도 멋들어지게 묘사하리라 다짐했건만.하지만 울적하다고 해서 내가 당장 크게 달라지지 않을 거라는 걸 이제 누구보다도 내가 더 잘 안다. 그저 이 기분은 지금 이 순간 내가 느끼는 감정일 뿐이다. 조금은 허무하고, 무기력하고, 어쩐지 쓸쓸하다는 감정. 이 울적한 기분에서 벗어나는 방법도 나는 제법 잘 인지하고 있다. 누구와 비교하지 않고, 나에게 주어진 시간과 꿈을 놓치지 않는 것. 아침에 나갔다가 집에 돌아오는 가족들을 한결같이 웃으며 맞아주는 것. 소식을 살피고 돌아보아야 할 이웃들을 위해 기도하는 것. 크게 힘주지 않아도 기쁘게 할 수 있는 일들을 꾸준히 해 나갈 때, 나는 다시 내가 될 것이다.다만 조금만 더 움직여보자, 는 다짐을 해 본다. 동료들과 나누는 글에 조금씩 밝은 빛이 들 수 있도록, 엉덩이를, 다리를, 손과 팔을 한 번씩만 더 흔들어보자는 다짐.1년 만에 찾은 둘레길을 1년 안에 다시 찾아보는 것도 방법이 되지 않을까. 오늘은 가을 길이었지만, 다음에는 단풍이 더 짙어진 가을 길, 그다음에는 감이 좀 더 익은 가을 길, 며칠 뒤에는 눈 내린 하얀 겨울 길, 언젠가는 철쭉 만개한 봄 길을 걷고 싶다.그렇게 계절을 하나씩 건너가며, 나도 다시 걷는 사람이 되기를.