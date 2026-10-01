울산 평화단체 "작통권 환수하고 한반도 전쟁기지화 중단하라"

큰사진보기 ▲울산지역 평화단체 '평화주권행동 울산평화너머'가 1일 울산시청 프레스센터에서 2회 한국평화주권대회 선포 기자회견을 갖고 "작통권을 환수하고 한반도 전쟁기지화를 중단하라"고 촉구했다. ⓒ 박석철 관련사진보기

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한미동맹 73년을 맞은 가운데 울산지역 평화단체 '평화주권행동 울산평화너머'가 1일 울산시청 프레스센터에서 '2회 한국평화주권대회 선포' 기자회견을 갖고 "작통권을 환수하고 한반도 전쟁기지화를 중단하라"고 촉구했다.울산평화너머는 기자회견을 갖게 된 배경으로 "미국의 호르무즈 파병압박은 한미동맹의 현주소를 정확히 보여주었다"는 점을 들었다. 이들은 "전 세계 어느 나라도, 미국의 어떤 동맹국도 개입을 꺼리는 전쟁에 '어쩔 수 없이' 우리 정부가 파병을 검토했다는 사실은 '한미동맹은 우리에게 무엇인가'라는 심각한 질문을 던졌다"고 밝혔다.또 이들은 한미동맹 73년과 관련 "1953년 10월 1일 체결된 한미상호방위조약을 근간으로 하는 한미동맹은 세계에서 유례를 찾기 어려울 만큼 비대칭적이고 종속적인 동맹"이라고 규정했다.그 이유로 "주한미군의 주둔과 기지 사용을 '허여(허락하여 주는 일)하는 조약에 따라 미군은 우리 땅 어디에나 마음대로 기지를 두고 주둔하며 범죄와 악행의 근원이 되어 왔다"며 "한국군의 작전통제권을 행사해 온 주한미군이 4·19, 군사쿠데타와 5·18, 6월항쟁 등 현대사의 주요 국면에 개입해 왔다는 것도 이미 밝혀진 사실"이라고 지적했다.이어 "최근 호르무즈 파병 논란과 묻지마 대미투자, 쿠팡 사태와 관세 압박은 물론, 한국군의 전시작전통제권 환수까지 미국이 좌우해온 이 모든 현안들은 우리의 국익과 주권이 걸린 문제"라며 "세계는 달라지고 있기에, 더 늦기 전에 한미동맹이라는 이유만으로 예외와 특권이 인정되고 우리의 군사적, 경제적 주권을 제약해 온 동맹구조에서 벗어나야 한다"고 촉구했다.특히 이들은 "말이 좋아 글로벌 동맹이지 한반도 방위를 넘어 미국의 세계 전략에 주한미군과 한국의 군사기지가 편입되고, 한국군까지 미국의 역외 군사작전에 동원될 위험에 처해 있다"며 "미국의 전략에 따라 한미동맹은 단순한 군사협력을 넘어 한국군과 주한미군의 전력·작전·지휘체계를 하나의 작전체계로 결합하는 '동맹 일체화'로 나아가고 있다"고 우려했다.울산평화너머는 "미 다영역특임단(MDTF) 전력의 한반도 배치 추진, 한미일 '프리덤 에지' 등 다영역 군사훈련등으로 한국이 통째로 미국의 전쟁 수행기지가 되고 있다"며 "미국의 전쟁기지화를 막지 못하면 언제 한반도가 전쟁터가 될지 모를 일이라 더 늦기 전에 군사주권을 온전히 되찾고 동맹일체화, 전쟁기지화를 중단해야 한다"고 촉구했다.그러면서 "한국군의 전시작전통제권을 온전히, 즉각 환수하고 한국의 군사기지와 주한미군이 미국의 세계 전략을 위한 전쟁기지로 전환되는 것을 막아야 한다"며 "한반도를 넘어선 군사적 개입과 동맹의 무한한 확대가 아니라, 한반도의 평화와 한국의 주권을 중심에 두는 새로운 미래를 설계해야 한다"고 강조했다.울산평화너머는 이날 '한국군 전시작전통제권을 조건 없이 환수할 것' '주한미군의 전략적 유연성 확대를 중단할 것' '한국의 대중국 전쟁기지화 반대' '한반도의 전쟁위기를 높이는 한미, 한미일 연합군사연습 중단' '종속적 한미동맹을 넘어 평화와 주권의 길로 나아가자'는 구호를 외쳤다.