금·달러·주식 보다 깨달은 것... 한국은행과 이게 달랐네

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큰사진보기 ▲금 예단 열쇠 ⓒ 백수경 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 한국은행이 8월 3일 발표한 '국내 생산 금 매입 협력 체계 구축' 자료와 국회 재정경제기획위원회 소속 정태호 의원실이 한국은행으로부터 제출받아 9월 30일 공개한 자료, 한국거래소가 9월 말 예고한 KRX금시장 운영규정 개정안을 참고해 작성했습니다.

아침마다 금, 달러, 주식 시세부터 확인한다. 1년 전부터 다른 사람들처럼 오르내리는 시세에 관심이 생겼고, 요즘은 하도 요동쳐서 안 볼 수가 없다.최근에는 금값이 떨어졌다. 이유가 궁금했고, 고점을 봐 온 터라 지금은 상대적으로 싸 보이기도 했다. 그러다 한국은행이 금을 산다는 기사를 읽었다. 한은은 12월 14일경 거래 시스템 구축이 끝나면 국내에서 생산된 금을 사들일 수 있다고 밝혔다. 예정 물량은 1톤 내외, 약 2000억 원어치다. 다만 1톤을 그날 일괄 매입하기로 확정한 것은 아니다.실제로 사들이면 13년 만의 실물 금 매입이 된다. '한은도 금을 사는데 나도 사야 하나', 솔직히 처음엔 그런 생각부터 들었다. 그런데 기사를 찬찬히 읽다 보니 다른 게 눈에 걸렸다. 내가 매일 들여다보는 금, 달러, 주식은 한은이 외환보유액으로 굴리는 자산이기도 하다. 같은 자산을 두고도 한은과 나는 움직이는 속도가 전혀 달랐다.한은은 2013년 이후 실물 금을 사지 않았다. 유동성이 높고 수익률이 양호한 금융자산 비중을 늘렸기 때문이다. 그 13년 동안 실물 금 보유량은 104.4톤 그대로였다. 시가 기준으로는 외환보유액의 3.4%, 세계 39위다. 한은 자료에 따르면 지난해 말 기준 외환보유액 상위 10개국의 금 비중 중윗값은 9.0%로, 한은은 그 절반에도 못 미친다.사는 방식도 달랐다. 국내 제련업체가 수출하려던 금을 원화로 사들이고, 거래는 일반 투자자 주문과 분리해 가격과 물량을 미리 정하는 협의대량매매로 한다. 달러를 쓰지 않고도 원화로 안전자산인 금을 확보할 수 있는 셈이다. 규모도 크지 않다. 1톤을 보태도 104.4톤의 1%가 채 안 된다. 한은은 중장기에 걸쳐 금 비중을 늘리고, 자산을 다양하게 담아 위험 대비 수익성을 높이겠다고 밝혔다.실물 금에 앞서 올해 2분기에는 금 상장지수펀드(ETF)에 약 2억5000만 달러 규모로 투자했다. 아침마다 숫자 하나에 마음이 흔들리는 나와 견주면, 한은이 금을 사는 법은 지루할 만큼 느리다. 금 ETF로 먼저 간접 투자에 나선 뒤, 달러를 쓰지 않는 길을 마련하고, 1톤 안팎의 실물 금 매입을 추진한다. 내일 아침에도 금, 달러, 주식 시세부터 확인할 것이다. 금을 살지 말지는 여전히 모르겠다. 다만 그 답을 하루치 시세로 정하지는 않으려 한다.