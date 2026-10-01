'5·18 발포명령 거부' 안병하 치안감 38주기 추모식

큰사진보기 ▲전남경찰청 앞 안병하공원에 세워진 안병하 치안감 흉상. 안 치안감은 5.18 당시 신군부의 강경진압 지시를 거부했다. 흉상은 김왕현 작가가 디자인한 작품이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

AD

5·18민주화운동 당시 전두환 내란세력의 강경진압과 발포명령을 거부한 안병하 치안감의 제38주기 추모식이 10일 열린다.안병하기념사업회는 오는 10일 오후 3시 5·18민주화운동교육관에서 안병하 치안감의 제38주기 추모식을 거행한다고 1일 밝혔다.추모식은 안병하기념사업회, 한국경찰유족회, 안병하인권학교, 김사복추모사업회, 전남경찰직장협의회, 경찰청공무직노동조합이 공동 주최한다.추모식은 몸짓플러스나비연 김연우 무용가의 전주부채춤 추모공연, 안병하 치안감 3남 안호재 유족대표의 인사말, 안병하기념사업회 상임대표 정진욱 국회의원 인사말, 김재규장군명예회복추진위원회 김범태 집행위원장의 추모사 순으로 진행된다.아울러 참여한 모든 시민이 자유발언 형태로 추모사를 할 수 있다.또한 이재의 박사(5·18민주화운동진상규명조사위원회 전문위원)가 특강을 통해 국민의힘 이진숙의 의원이 지난 8월 13일 국회도서관 '5·18 민주화운동의 재조명 국회공개포럼'에서 제기했던 "1980년 5월 18일 당시 전라남도 경찰국장 안병하 치안감 행적과 관련해 거짓된 왜곡"에 대한 진실을 규명하는 시간을 갖는다.이와 관련해 안병하기념사업회 정진욱 상임대표는 "이재의 박사가 취재한 자료와 법원 판결문, 경찰청 보고서 등 정부의 공식문서를 근거로 안병하 치안감 명예훼손에 대해 유족과 협의해 법적 조치를 검토할 것"이라고 밝혔다.안병하 치안감은 1979년 2월 전남도경 국장으로 부임했다. 1980년 5·18 당시 전두환 내란세력의 발포명령을 거부, 5월 26일 합동수사본부에 연행돼 보안사 동빙고 분실에서 8일 동안 혹독한 고문을 당했다. 이후 고문 후유증으로 시달리다 1988년 10월 10일 60세의 나이로 통한의 죽음을 맞이했다.안병하 치안감은 2002년 광주민주화운동유공자로 선정됐으며, 2005년 동작동 국립묘지 현충원 경찰묘역에 안장됐다. 2006년 순직을 인정받아 국가유공자로 선정됐으나 5·18민주화운동 유공자 자격은 박탈됐다.또한 2015년 국가보훈처 선정 호국 인물, 6.25 전쟁영웅(춘천전투와 음성전투에서 화랑무공훈장 수훈)으로 선정됐으며, 2017년 문재인 대통령의 일 계급 특진 추서로 치안감이 됐고, 경찰청은 경찰 영웅 1호로 선정했다.안병하 치안감 유족은 "안병하 치안감에 대한 전남광주통합특별시민의 관심과 성원에 감사드린다"며 80년 5월 광주시민을 지키기 위해 희생당했던 민주경찰의 역사를 기억해주고, 그들의 명예회복을 위한 관심을 부탁드린다"고 말했다.