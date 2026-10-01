강서구 취업박람회, 구직자들이 꼽은 아쉬움

큰사진보기 ▲현장에서 이력서를 작성하는 구직자들 ⓒ 김창의 관련사진보기

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큰사진보기 ▲행사장 밖 커피차 ⓒ 김창의 관련사진보기

큰사진보기 ▲취업박람회 부대행사 ⓒ 김창의 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가기업 채용공고를 보는 구직자 ⓒ 김창의 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장에서 기업 면접을 기다리는 구직자들 ⓒ 김창의 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

서울 강서구가 지난 9월 30일 서울창업허브M+에서 취업박람회 '일자리 알쓸신잡(JOB)'을 열고 구직자에게 채용 정보와 직무 탐색 기회를 제공했다. 이날 오전 10시부터 오후 4시까지 진행된 행사에는 29개 기업이 참여했다. 강서구는 약 800명이 방문한 것으로 집계하고 있다.행사장은 기능별로 나뉘어 운영됐다. 기업채용존에서는 26개 사가 총 147명 채용에 나섰다. 24개 사는 1:1 현장면접을, 2개 사는 직무상담을 진행했다. 모집 분야는 SW 개발과 영업, 물류, 호텔·식음, 청소·미화, 요양보호 등으로 다양했다.청년 밋업(Meet-Up)에서는 에어제타, 로보티즈, LG사이언스파크가 현직자 직무설명회와 기업설명회를 열었다. 고용노동부 남부지청 등 4개 기관이 참여한 기관상담존에서는 취업 상담과 지원 프로그램 안내가 이뤄졌고, 취업특강 두 건도 마련됐다.이력서 사진 촬영과 커피차, 퍼스널컬러 진단, 이어 테라피 등 부대행사도 함께 열렸다. 이력서 사진 촬영은 일자리50플러스센터가, 커피차는 후원 업체가 지원했다. 구 일자리정책팀장은 "예산이 적어 협찬과 후원으로 상당 부분을 운영한다"고 설명했다. 이번 행사의 예산은 구비 1922만 원이다. 현장에서는 퍼스널컬러 진단과 이어 테라피 부스에 특히 많은 사람이 몰렸다. 팀장은 "부대행사에 대한 관심이 높다"고 전했다.구직자들은 박람회의 필요성에 공감하면서도 아쉬운 점을 짚었다.60대 남성 구직자는 "채용공고에는 연령을 표기하지 않는데, 막상 와서 물어보면 60세 이상은 어렵다고 한다"며 "처음부터 제한이 있다고 알려주면 좋겠다"라고 했다. 그럼에도 "이런 일자리 박람회 자체는 도움이 된다고 본다"고 덧붙였다.50대 여성은 "면접 부스마다 어떤 회사이고 어떤 업무를 맡을 사람을 뽑는지 간단한 소개문이라도 붙여 놨으면 좋겠다"며 "회사명만으로는 무슨 일을 하는 곳인지 알 수 없다"고 말했다.40대 여성 구직자는 "미화, 조리, 배송 같은 단순 직종이 대부분 같다"라며 "직종이 다양했으면 좋겠다"고 했고 30대 남성 구직자는 "최저임금 또는 이에 준하는 급여 수준이 아쉽다"라고 답했다.온라인을 통한 구인·구직이 보편화된 상황에서 오프라인 박람회가 과연 실효성이 있느냐는 지적도 나온다. 한 참가자는 "기업 쪽에서도 바로 이력서를 받고 면접을 하다 보니, 지원자를 파악할 시간이 부족할 것 같다"라고 했다.구는 온라인 구인·구직이 늘어나는 추세를 인정하면서도 오프라인 박람회의 역할이 있다고 했다. 강서구 일자리정책팀장은 "박람회를 통해 취업 정보를 얻거나 부대행사에서 구직 관련 도움을 받는 분들도 계신다"고 말했다.취업특강, 직무설명회, 채용기업 면접을 중심으로 한 박람회 운영 방식에 대해서는 "서울시나 다른 부처 주관 행사도 비슷한 구조"라고 덧붙였다.청년 밋업에 참여한 에어제타, 로보티즈, LG사이언스파크는 이번 행사의 채용기업 명단에 포함되지 않았다. 강서구는 "기업마다 자체적인 채용 절차와 기간이 있다"고 했다. 직무 탐색에 무게를 둔 프로그램이었다는 설명이지만 아쉬움을 드러내는 참가자도 있었다.구가 한정된 예산 속에서 채용 면접, 직무설명회, 상담, 부대행사를 한자리에 모아 구직자와 기업의 접점을 마련했다는 점은 의미가 있다. 다만 구직자들이 꼽은 아쉬움은 분명했다. 연령 등 채용 조건과 기업 정보에 대한 사전 안내, 직종의 다양성, 급여 수준이 그것이다. 여기에 직무설명회와 면접이 실제 채용으로 이어질 수 있느냐는 실효성 문제도 과제로 남았다.