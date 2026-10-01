이 대통령 "알래스카 LNG, 상업성·국내 법절차 확인 시 착수"

큰사진보기 ▲이재명 대통령 엑스(X) 게시글 ⓒ 이재명 대통령 엑스(X) 관련사진보기

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이재명 대통령은 1일 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업을 포함한 대미투자 사업의 추진 조건과 수익배분 구조를 직접 설명했다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 "어려움 속에서도 대미투자협상에 최선을 다했고 좋은 결과를 내 준 김정관 산업통상자원부 장관과 통상교섭본부에 응원 부탁드립니다"라고 말했다.이 대통령은 미국이 발표한 대미투자 사업 가운데 알래스카 LNG 사업에 대해 "상업성이 확인되고, 대한민국 법절차에 부합하는 것을 전제조건으로 워킹(working·실무 작업)에 착수하기로 했다"고 설명했다. 이어 원자력발전소 역시 "구체적인 발전소 단위로 상업성이 보장돼야 한다"고 밝혔다.수익배분 방식도 소개했다. 이 대통령은 "수익배분은 원리금 상환 전까지는 5대 5, 원리금 상환 후에는 9대 1로 돼 있다"면서 "투자 손실 최소화와 원리금 상환 보장을 위해 모든 투자 사업의 원리금이 회수될 때까지는 원리금이 이미 상환된 사업을 포함해 모든 투자 사업의 이익배분을 5대 5로 유지하기로 했다"고 말했다.이 대통령의 이런 언급은 백악관이 9월 30일(현지시간) 한국의 에너지 분야 투자가 알래스카 사업을 비롯한 미국 내 주요 프로젝트를 뒷받침하고 있다고 밝힌 가운데 나왔다.백악관은 공식 엑스 계정에 올린 글에서 "한국의 역사적인 에너지 투자가 알래스카 LNG를 포함한 미국의 주요 프로젝트를 앞당기는 한편 미국의 에너지 안보와 일자리를 강화하고 에너지 비용을 낮추고 있다"고 밝혔다. 알래스카 LNG에 대해서는 "미국 역사상 최대 규모의 에너지 인프라 사업 중 하나"라며 "알래스카 지역 에너지 비용 절감 효과만 100억 달러에 달한다"고 강조했다.백악관이 한국 투자의 성과를 부각한 반면, 이 대통령은 사업별 상업성 검증과 국내 법절차 준수, 손실 최소화를 강조해 투자 집행에 조건을 둔 점이 눈에 띈다.