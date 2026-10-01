메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

26.10.01 16:05최종 업데이트 26.10.01 16:05

이 대통령 "알래스카 LNG, 상업성·국내 법절차 확인 시 착수"

원전도 발전소 단위 상업성 전제…"원리금 회수 전까지 전 사업 수익배분 5:5"

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
이재명 대통령 엑스(X) 게시글
이재명 대통령 엑스(X) 게시글 ⓒ 이재명 대통령 엑스(X)

이재명 대통령은 1일 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업을 포함한 대미투자 사업의 추진 조건과 수익배분 구조를 직접 설명했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 "어려움 속에서도 대미투자협상에 최선을 다했고 좋은 결과를 내 준 김정관 산업통상자원부 장관과 통상교섭본부에 응원 부탁드립니다"라고 말했다.

이 대통령은 미국이 발표한 대미투자 사업 가운데 알래스카 LNG 사업에 대해 "상업성이 확인되고, 대한민국 법절차에 부합하는 것을 전제조건으로 워킹(working·실무 작업)에 착수하기로 했다"고 설명했다. 이어 원자력발전소 역시 "구체적인 발전소 단위로 상업성이 보장돼야 한다"고 밝혔다.

AD
수익배분 방식도 소개했다. 이 대통령은 "수익배분은 원리금 상환 전까지는 5대 5, 원리금 상환 후에는 9대 1로 돼 있다"면서 "투자 손실 최소화와 원리금 상환 보장을 위해 모든 투자 사업의 원리금이 회수될 때까지는 원리금이 이미 상환된 사업을 포함해 모든 투자 사업의 이익배분을 5대 5로 유지하기로 했다"고 말했다.

이 대통령의 이런 언급은 백악관이 9월 30일(현지시간) 한국의 에너지 분야 투자가 알래스카 사업을 비롯한 미국 내 주요 프로젝트를 뒷받침하고 있다고 밝힌 가운데 나왔다.

백악관은 공식 엑스 계정에 올린 글에서 "한국의 역사적인 에너지 투자가 알래스카 LNG를 포함한 미국의 주요 프로젝트를 앞당기는 한편 미국의 에너지 안보와 일자리를 강화하고 에너지 비용을 낮추고 있다"고 밝혔다. 알래스카 LNG에 대해서는 "미국 역사상 최대 규모의 에너지 인프라 사업 중 하나"라며 "알래스카 지역 에너지 비용 절감 효과만 100억 달러에 달한다"고 강조했다.

백악관이 한국 투자의 성과를 부각한 반면, 이 대통령은 사업별 상업성 검증과 국내 법절차 준수, 손실 최소화를 강조해 투자 집행에 조건을 둔 점이 눈에 띈다.

#김정관#수익배분#알래스카LNG#대미투자#이재명

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정길 (clcinternational) 내방

다양한 목소리에 귀 기울이며, 균형 잡힌 시선으로 사회를 바라봅니다.

이 기자의 최신기사"대통령 모시고 식사 중" 생방송 끊은 송영길 '사과'


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기