계룡대 활주로가 거대한 축제장으로… 계룡군문화축제 5일간의 향연

큰사진보기 ▲1일 충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 제16회 계룡군문화축제를 찾은 어린이들이 국산 기동헬기 수리온에 탑승해 기념사진을 찍고 있다. 평소 가까이서 접하기 어려운 헬기에 올라탄 어린이들이 특별한 추억을 남기고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 제16회 계룡군문화축제를 찾은 한 고등학생이 전차 탑승 체험에 앞서 헬멧과 전투장비를 착용하고 준비하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 제16회 계룡군문화축제 보조공연장에서 신나는 응원 공연이 펼쳐지고 있다. 관람객들이 응원단의 역동적인 율동과 경쾌한 음악에 맞춰 공연을 즐기고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 제16회 계룡군문화축제 특별관에서 가족과 함께 축제장을 찾은 어린이들이 다양한 놀이시설을 체험하며 즐거운 시간을 보내고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 제16회 계룡군문화축제를 찾은 어린이들이 국산 초음속 전투기 KF-21 체험을 하며 전투기 조종사의 꿈을 키우고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 제16회 계룡군문화축제를 찾은 한 어린이가 해군 해난구조전대(SSU) 심해 잠수부의 장비를 착용하며 특별한 체험을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1일 충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 제16회 계룡군문화축제를 찾은 한 관람객이 드론을 탐지하고 무력화하는 데 사용되는 안티드론건을 직접 조작하며 시연에 참여하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 제16회 계룡군문화축제의 계룡시 홍보관에서 관람객들이 ‘플레이 계룡’ 등 다양한 게임을 즐기고 있다. 계룡시는 놀이와 체험을 통해 관광객들이 지역의 매력을 자연스럽게 알아갈 수 있도록 홍보관을 꾸몄다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 제16회 계룡군문화축제의 영상관에서 관람객들이 태조 이성계의 신도읍지 구상부터 오늘날 국방의 중심도시로 성장하기까지 계룡의 역사와 발자취를 살펴보고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 제16회 계룡군문화축제를 찾은 한 고등학생이 육군의 안전장비 시뮬레이터를 직접 조작하며 실감 나는 운전 체험을 즐기고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 제16회 계룡군문화축제에서 군 관련 분야로 진로를 희망하는 학생들이 육군 간부 모집과 군 관련 취업에 대한 상담을 받고 있다. 현장에서는 진로와 채용 절차 등을 안내하는 맞춤형 상담이 진행돼 학생들의 관심을 끌었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 제16회 계룡군문화축제를 찾은 한 어린이가 방공무기체계에 올라 거수경례를 하며 기념사진을 찍고 있다. 평소 가까이서 보기 어려운 군 장비를 직접 체험하며 특별한 추억을 남기고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 제16회 계룡군문화축제에서 군인과 관람객들이 축제 마스코트인 ‘계룡이·냥이·꼬꼬’의 대형 모형 앞에서 기념사진을 찍으며 즐거운 추억을 남기고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 계룡시 계룡대 활주로. 평소 일반인이 쉽게 들어갈 수 없는 군사시설이 1일 거대한 축제장으로 변했다. 활주로에 전시된 국산 기동헬기 수리온과 각종 전투장비 앞에서는 관람객들이 기념사진을 찍으며 추억을 남겼고, 전시관과 체험장에도 발길이 이어졌다. 군 장비를 가까이서 살펴보는 학생들의 표정에는 호기심이 가득했다.이날 막을 올린 제16회 계룡군문화축제의 첫날 풍경이다. '하나로 ONE! 세계로 RUN!'을 주제로 오는 5일까지 닷새 동안 열리는 이번 축제는 군 장비 전시와 병영체험, 군악·의장 공연을 비롯해 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램으로 꾸며졌다.첫날에는 국방 관련 학과에 재학 중인 대학생과 특성화고 학생 등 단체 관람객의 방문이 눈에 띄었다. 학생들은 활주로에 전시된 수리온 헬기와 각종 전투장비를 살펴보고 사진을 찍으며 평소 접하기 어려운 군 장비에 관심을 보였다. 지상군페스티벌 전시관과 계룡군문화축제 특별전시관, 영상관에도 관람객이 몰려 각종 체험 프로그램을 즐겼다.보조공연장에서도 공연이 이어지면서 축제 분위기를 더했다. 관람객들은 공연을 감상하고 전시관과 체험장을 오가며 군문화축제의 다양한 볼거리를 즐겼다. 군 장비를 전시하는 데 그치지 않고 직접 보고 체험할 수 있도록 꾸민 것이 이번 축제의 특징이다.특별체험관에는 해군·공군·해병대의 특성을 살린 체험 공간이 마련됐다. 각 군의 홍보 공간과 모병상담, 복장·장비 체험 등을 통해 군인들의 일상과 임무를 살펴볼 수 있다. 익스트림 체험 공간에서는 어린이 유격 챌린지 등이 운영되며, '국민체력100'에서는 근력과 지구력, 민첩성, 순발력 등을 측정해 자신의 체력을 확인할 수 있다.어린이를 동반한 가족이라면 계룡시 병영체험관도 찾아볼 만하다. 3일부터 5일까지 어린이 오감만족 과자 콜라주 체험과 에어바운스, 풍선예술 프로그램이 운영된다. 과자 콜라주는 계룡시 캐릭터를 과자로 표현하는 창의미술 체험으로, 하루 6차례 진행되며 회차마다 40팀이 참여할 수 있다. 에어바운스 역시 하루 6차례 운영되며 두 프로그램 모두 당일 선착순으로 신청받는다.가상현실(VR)을 활용한 군사체험도 마련됐다. 밀리터리 아케이드와 헬리콥터, 육군 전차, 해군 잠수함, 공군 전투기 등을 가상현실로 체험할 수 있다. 실제 군 장비를 조종하는 듯한 경험을 할 수 있어 어린이와 청소년들에게 색다른 즐거움을 선사한다.축제의 또 다른 볼거리는 육·해·공군과 해병대가 선보이는 군악·의장 공연이다. 각 군의 군악대가 힘찬 연주를 들려주고 의장대는 절도 있는 동작으로 군 특유의 역동적인 모습을 보여준다. 육군 태권도대와 군 공연팀도 무대에 올라 관람객들에게 다양한 공연을 선보인다.2일에는 육군공연팀과 육군 군악·의장대, 육군 태권도대, 해군 홍보대 등의 공연이 이어진다. 3일에는 K팝 댄스페스티벌과 블랙이글스 에어쇼가 예정돼 있으며, 육군 군악·의장대와 군 공연팀이 다양한 무대를 선보인다. 블랙이글스 에어쇼는 기상과 운항 여건 등에 따라 일정이 변경될 수 있다.4일에는 히든싱어 모창가수 공연과 백제 무사 검무, 전통공연 등이 마련되며, 5일에는 군악 비보잉과 국악페스타가 축제의 마지막 날을 장식한다. 행사 기간 보조공연장에서도 시민예술단체와 군 공연팀의 무대가 이어져 관람객들이 취향에 따라 공연을 골라 볼 수 있다.축제의 열기는 계룡대 활주로를 넘어 시가지로도 이어진다. 4일 오후 1시 30분부터 3시 30분까지 엄사삼진아파트에서 엄사삼거리까지 이어지는 구간에서는 '계룡퍼레이드'가 열린다. 군악대와 의장대 등이 도심을 행진하며 시민과 관광객에게 활주로와는 또 다른 볼거리를 선사한다. 퍼레이드가 진행되는 동안 해당 구간의 차량 통행이 제한되거나 일부 차로가 양방향으로 운영되는 만큼 방문객들은 교통 안내를 미리 확인해야 한다.계룡시는 이번 축제를 지역 상권과 연계해 관광객들이 계룡의 먹거리와 관광자원까지 두루 즐길 수 있도록 할 계획이다. 군문화축제를 계룡대 안에서만 열리는 행사가 아니라 시민과 관광객, 지역 상인들이 함께하는 가을 축제로 만들겠다는 취지다.계룡군문화축제는 국방의 중심도시라는 계룡시의 지역적 특성에서 출발했다. 1989년 육군본부가 서울 용산에서 계룡대로 이전한 데 이어 해군과 공군본부도 1993년까지 이전을 마쳤다. 계룡시는 이를 바탕으로 2007년부터 군문화축제를 개최해 왔으며, 2022년에는 계룡세계군문화엑스포를 열어 군문화를 통해 세계 평화와 화합의 의미를 알렸다.이응우 계룡시장은 이번 축제를 통해 국방의 중심도시인 계룡의 특성을 널리 알리는 한편, 방문객들이 군문화뿐 아니라 지역의 다양한 매력을 경험할 수 있도록 한다는 구상이다. 특히 가족 단위 관광객이 함께 즐길 수 있는 체험과 공연을 확대하고 축제 방문이 지역 상권에도 도움이 되도록 하는 데 중점을 두고 있다.개천절과 주말, 대체 공휴일이 이어지는 이번 축제는 가족과 함께 가을 나들이를 즐길 기회이기도 하다. 아이들에게는 군 장비를 직접 보고 체험하는 특별한 하루를, 어른들에게는 군악과 공연을 즐기며 색다른 추억을 남길 수 있는 시간이 될 것으로 보인다. 축제는 5일까지 계룡대 활주로와 계룡시 일원에서 이어진다.