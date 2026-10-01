'김지용' 결심한 이 대통령... 청와대 "조만간 국회로 청문 요청"

큰사진보기 ▲중대범죄수사청장 후보로 지명된 김지용 변호사가 지난 9월 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 마련된 준비단 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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이재명 대통령이 '친윤 검사' 논란이 불거졌던 김지용 초대 중대수사범죄청장 후보자를 유지한다는 의지를 1일 공식화했다. 지난달 지명 후 23일 만이다. 이에 따라 청와대는 이른 시일 내에 국회로 김 후보자의 인사청문요청안을 보낼 계획을 세웠다.성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 춘추관에서 "(김 후보자의) 추가 검증 결과, 당초 검증 결과와 달라진 것이 없는 상황"이라며 "일각에서 제기된 의혹 중에는 사실과 다르거나 막연한 추정 수준의 내용도 있었고, 현 단계에서 후보자의 국회 인사청문회 소명 기회를 박탈할 정도는 아니라고 판단된다"라고 발표했다. 그는 "청와대는 금명간 김지용 후보자 인사청문요청안을 국회에 보낼 예정"이라고 덧붙였다.성 수석은 김 후보자가 이른바 '친윤석열계'라는 세간의 문제 제기도 직접 조목조목 반박했다. 그는 김 후보자가 2020년 8월 11일 추미애 법무부 장관 시절 검사장으로 승진했고, 2021년 6월 11일 대검 형사부장 부임 당시 판단 누락과 수사 미진을 이유로 윤석열씨 장모 최은순씨 모해위증사건 재기수사를 명령했다는 이유로 이듬해 지방으로 좌천되고, 2023년 8월 사실상 쫓겨났다며 "일각의 친윤검사 주장은 허위의 주장"이라고 평가했다.성 수석은 또 김지용 후보자가 대검 형사부장 시절 '추미애 장관의 윤석열 총장 징계 청구는 부당하다'는 성명에 동참한 일은 "절차에 하자가 있어 징계 등의 조치가 유지되지 않을 것을 우려한 것으로 절차에 문제가 없도록 보완해야 한다는 취지"라고 설명했다. 또한 "후보자는 당시는 물론 지금도 총장의 행위가 비위에 해당한다는 점에는 확고한 입장임을 여러 차례 확인한 바 있다"라고 부연했다.김지용 후보자는 2020년 10월 서울고등검찰청 차장 시절 정진웅 검사의 독직 폭행 기소를 주도했다는 의심도 받아왔다. 하지만 성 수석은 "2020년 10월 서울고검장 주재로 회의를 진행했고, 후보자와 주임검사는 기소에 반대를 표하며 이의를 제기했으나 고검장이 다수결에 따라 기소하기로 결정했고, 이를 반대한 주임검사까지 교체하면서 기소한 사안으로, 후보자가 무리하게 기소했다는 것은 일방적 주장에 불과하다"고 밝혔다.성 수석은 김 후보자가 김학의 전 차관 불법출국금지 사건 기소에 관여했다는 주장 역시 사실관계가 틀렸다고 지적했다. 그는 김 후보자가 대검 형사부장으로 부임할 당시에는 수사가 모두 종결되고 이광철 전 비서관 기소여부만 남아있었다며 "2021년 6월 24일경 대검 차장 주재로 열린 대검과 수사팀 회의에서 후보자는 반대 의견을 표명했으나 기소를 강력히 주장한 수사팀 의견에 따라 대검 차장이 기소를 지휘"했다고 얘기했다.성 수석은 마지막으로 '채널A 사건 포렌식 거부' 주장 역시 "명백한 허위사실"이라고 일축했다. 2020년 7월 2일 추미애 장관이 채널A와 검찰의 유착 의혹에 대해 검찰총장의 배제를 지휘, 서울중앙지검에서 독자적으로 수사를 진행하게 됐기에 2021년 6월 대검에 부임한 김 후보자는 "원천적으로 일절 관여할 수조차 없었고, 관여한 사실도 없었다"는 얘기였다. 또한 당시 포렌식은 중앙지검 수사팀과 대검 과학수사부 소관이었다.성 수석은 "이제 국정혼란을 야기하는 불필요한 소모적 논쟁을 멈추고, 우리 형사사법 체계가 나아가야 될 구체적 과제에 집중해야 할 때"라며 "일부 나쁜 검사가 있었다고 하여 국가 기능에서 모든 검사를 배제할 수는 없다. 이는 개혁이 아니라 개혁을 명분으로 한 파괴에 가깝다"라고 강조했다. 또한 "수사전문기관으로서의 중수청을 조기에 안착시킬 수사 전문성 측면까지 종합적인 고려가 필요한 상황"이라고 짚었다.이 같은 발표 내용은 전날 밤 이재명 대통령이 직접 엑스(X·옛 트위터)에 올린 내용과 일맥상통한다. 청와대 고위관계자는 <오마이뉴스>에 "대통령은 중수청이 제대로 작동 안 되면 다시 검찰에 수사권을 줘야 한다는 목소리가 커지므로, 역량이 되는 사람을 중수청장에 임명해야 한다는 소신을 갖고 계시다"라고도 했다. 청와대는 김 후보자가 앞으로 국회 청문회에서도 세간의 의구심을 충분히 불식할 수 있을 것으로 기대하는 분위기다.