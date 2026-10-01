민주노총 부산본부 "생활임금 시급 1만5200원으로"

큰사진보기 ▲2027년 적용 부산시 생활임금 요구안 쟁취를 위한 민주노총 부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

1일 오전 부산시청에서 '2027년 적용 부산시 생활임금 요구안 쟁취를 위한 민주노총 부산본부 결의대회'가 개최됐다.동일 10시 부산시청에서 진행되는 부산시 생활임금위원회 회의에서 2027년도 부산시 생활임금이 결정되기에 이에 맞춰 결의대회가 진행됐다. 민주노총부산본부는 결의대회를 통해 ▲ 시급 1만5200원 ▲ 산입범위 정비 ▲ 적용범위 확대 ▲ 시·구·군 동일 적용 ▲ 생활임금위원회의 비민주적 운영 방식 개선의 5대 요구안을 생활임금위원회에서 받아들일 것을 촉구했다.김재남 민주노총부산본부 본부장은 "기업 유치를 안 해서 청년들이 부산을 떠나는가? 생계를 유지하고 아이를 낳을 수 있는 적정 임금을 받아 미래를 설계할 수 있는 일자리가 없기 때문에 청년들이 떠나가고 있다"라며 "좋은 일자리를 만드는 데 앞장서야 한다"라고 강조했다.이어 "부산시보다 재정 자립도가 낮은 광주시는 생활임금이 부산보다 연 250만원이 더 많다"라며 "민생 100일 비상조치로 시민의 삶을 지키겠다는 전재수 부산시장에게 엄중하게 요구한다. 생활임금 확대 적용과 대폭 인상 이번에 반드시 결정하길 바란다"고 말했다.허명신 공공운수노조 부산지하철노조 운영서비스지부 지부장은 "오늘은 단순히 생활임금이 얼마달라는 숫자를 결정하는 것이 아니라 노동자의 삶을 결정하는 날"이라며 "올해 부산시 생활임금 시급 1만2275원으로 한 달 살아보겠는가? 오늘 결정할 부산시 생활임금으로 노동자가 밥을 먹을 수 있는가, 병원에 갈 수 있는가, 가족과 시간을 보낼 수 있는가, 한 달을 빚 없이 버틸 수 있는가를 결정한다"라고 강조했다.이어 "전재수 시장 당선 이후로 부산시 노동자들은 뭔가 달라질 것이라고 기대를 하고 있다. 기대가 실망으로 바뀌지 않도록 부산시의 생활 임금 인상, 제도 개선에 시장님의 결단을 보여달라"고 말했다.오문제 공공운수노조 부산지하철노조 위원장은 "생활임금은 최저임금과 달리 살고있는 도시에 맞춰서 책정 돼야 한다. 또, 그 도시에서 생활하는 모든 시민이 생활임금 이상을 받아야 된다"라며 "또, 사장을 사장이라 부를 수 있는, 내 임금에 대해서 교섭 할 수 있는 원청 교섭을 쟁취해서 새로운 노동의 시작을 만들어낼 것이다. 생활임금 범위 확대를 쟁취해서 부산시민 모두가 생활임금 이상의 임금을 받을 수 있도록 지하철노조가 열심히 투쟁하겠다"고 말했다.배성민 민주일반노조 부산본부장은 "생활임금을 보장한다고 하지만 막상 뚜껑을 열어보면 온갖 수당을 산입시켜서 생활임금을 보장하는 수준이다. 그런 상황에서 노동자들의 임금을 깎기 위해서 근속수당을 삭감하겠다고 매번 교섭 때 이야기하고 있다"라며 "이게 무슨 생활임금인가? 노동자들 눈 속이는 기만 임금이자 말장난 아닌가? 편법적인 산입 범위 꼼수로 노동자들의 주머니를 털어가는 것이 관광 도시 부산의 본모습이다. 민주노총이 요구하는 1만5200원으로 즉각 결정할 것을 생활임금위원회에 촉구한다"고 말했다.이 외에도 조합원들의 현장발언이 계속해서 이어졌다. 조합원들은 '생활임금의 사각지대를 없애달라. 산입범위를 확대하고 차별을 없애달라' , '위원들의 현명한 결정으로 단순한 임금 인상이 아닌 열심히 일하는 사람이 존중받으며 살 수 있다는 희망을 갖게 해달라' 등의 이야기를 하며 올바른 결정을 촉구했다.부산시 생활임금 위원회가 종료된 후, 위원으로 회의에 참가했던 김준우 공공운수노조 부산지하철노조 수석부위원장은 "생활임금위원회를 공개하고 회의록도 공개할 것을 제안했으나 부결됐다. 2027년도 생활임금 금액은 아직 발표할 수 없다고 한다. 적용범위 확대에 조금 성과가 있었다. 충분한 성과 갖고 오지 못해서 죄송하다는 말씀을 드리고, 생활임금위원회 해보니까 1 대 9의 싸움으로 진행되어 너무 불공평하다. 생활임금위원회는 반드시 구조를 바꿔야 된다"고 말했다.결의대회가 마무리 된 후 참가자들은 부산시청으로 항의방문을 진행했고, 부산시를 규탄하며 전체 일정을 마무리했다.