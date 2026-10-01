이재준 "시민 삶의 변화로 수원대전환 완성"… 1049·2700·140 제시

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 1일 수원컨벤션센터에서 열린 '민선 9기 수원대전환 비전 보고회'에서 발표하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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이재준 수원특례시장이 민선 9기 시정의 핵심을 '시민의 삶을 실제로 바꾸는 것'으로 제시했다. 민선 8기에 추진한 변화의 연속성을 이어가면서 생활비 절감, 지역경제 활성화, 첨단산업 육성을 구체적인 실행과제로 제시하고, 재정·조직·정책 공개관리까지 묶어 '수원대전환'을 완성하겠다는 구상이다.이재준 시장은 1일 수원컨벤션센터에서 열린 '민선 9기 수원대전환 비전 보고회'에서 "민선 8기에 시작한 변화를 민선 9기에 시민의 일상에서 완성하겠다"며 "시민의 삶이 실제로 얼마나 달라졌는가를 시정의 기준으로 삼겠다"고 밝혔다.이날 이 시장이 강조한 핵심 숫자는 '1049·2700·140'이다. '1049'는 교통·교육·의료 분야 지원을 통해 5인 가구가 연간 줄일 수 있다고 수원시가 계산한 생활비 1,049만 원이다. '2700'은 민선 8기 동안 상환한 수원시 지방채 규모이고, '140'은 앞으로 4년 동안 실행하고 관리할 세부 정책과제다.다만 '1,049만 원'은 모든 가구가 실제로 그만큼 생활비를 절감한다는 의미는 아니다. 이 시장도 질의응답에서 해당 수치를 "책상에서 만든 수치"라고 설명했다. 수원시정연구원은 국가 가계수지 자료와 수원시의 기존·예정 사업을 토대로 5인 가구의 교육·의료·교통비 절감 가능액을 산출했다고 설명했다.이재준 시장은 애초 '반값 생활비'로 제시했던 표현을 '생활비 절감'으로 수정한 배경에 대해서도 "반드시 숫자로 증명하지 못할 수도 있다"는 취지로 설명했다. 기존 복지정책과 완전히 다른 새로운 정책이라기보다는 교통·교육·의료 분야에 정책을 집중해 시민의 가계 부담을 줄이겠다는 구상이다.민선 9기 시정의 세 축은 생활안정 민생도시, 문화관광 상생도시, 첨단과학 연구도시다.생활안정 민생도시를 위해 청년·어르신·장애인 등의 버스비 지원, 공공시설과 관광거점을 연결하는 무상버스, 무상 인터넷 강의 확대, 가족돌봄수당 등을 추진한다. 걷기 마일리지를 수원페이로 돌려주는 모바일 앱, 야외 헬스장·도서관·피크닉공원 조성, 찾아가는 건강버스, 청소년의 마약·도박·SNS 중독 대응체계, 생활불편을 전화 한 통으로 해결하는 '그냥 해드림 센터'도 제시했다.문화관광 분야에서는 정조대왕 능행차를 'K-컬처로드'로 확대하고 7개 지자체 협력을 통해 글로벌 축제로 키우겠다는 계획을 내놨다. 전시·공연·국제회의·스포츠 기능을 결합한 아레나와 종합운동장 복합개발, 글로벌 브랜드 호텔 유치, 관광소비 캐시백 등을 통해 관광객의 소비를 전통시장과 골목상권으로 연결하겠다는 구상이다.특히 관광정책의 성과지표를 '방문객 수'에서 체류시간과 지역 소비액으로 바꾸겠다고 한 점이 눈에 띈다. 단순히 사람이 많이 찾는 관광도시를 넘어 관광이 지역 상권의 매출과 소득으로 이어지는 구조를 만들겠다는 것이다.첨단산업 분야에서는 탑동 이노베이션밸리와 R&D사이언스파크, 북수원·우만 테크노밸리를 추진하고 수원 경제자유구역 최종 지정에 나서기로 했다. AI·반도체·바이오 등 미래산업을 육성하고 새빛펀드를 1조 원으로 확대해 청년창업기업 1,000개를 육성하겠다는 목표도 제시했다.재정 운용에서는 '채무 제로(0원)'가 핵심이다. 이재준 시장은 2021년 기준 3,700억 원이던 수원시 지방채 가운데 민선 8기 동안 2,700억 원을 상환했고, 남은 1,000억 원도 2027년까지 갚겠다고 밝혔다.상환 과정에서 대형 사업을 뒤로 미루고 통합재정안정화기금을 일부 활용했다고 설명했다. 민선 9기에는 반도체 관련 세수 증가가 예상되는 만큼 그동안 미뤄온 대형 사업을 추진하면서도 재정안정화기금은 이전보다 2~3배 수준으로 적립하겠다는 구상이다.이는 민선 9기 공약 확대에 따른 재정 부담을 의식한 것으로 풀이된다. 복지와 생활비 지원을 늘리면서 동시에 부채를 줄이고 재정 여력을 확보하겠다는 것이다. 다만 반도체 경기와 세수 증가가 실제 재정수입으로 얼마나 이어질지는 향후 재정 운용에서 확인해야 할 부분이다.정책을 실제 조직으로 뒷받침하겠다는 의지도 분명히 했다. 수원시는 이미 민선 9기 첫 조직개편을 통해 생활비절감추진단과 글로벌축제과를 신설하고, 안전교통국을 안전국과 교통국으로 분리했다. 첨단산업AI국을 개편하고 소상공인과도 신설하는 등 핵심 공약을 전담할 행정 체계를 갖췄다.이재준 시장은 여기에 140개 세부과제의 진행 상황을 시민에게 공개하고, '새로운수원위원회'를 통해 정책 실행 과정을 점검·평가하겠다고 밝혔다. "시민에게 묻고, 삶의 변화로 확인하고, 미래까지 책임지겠다"는 것이 민선 9기 행정의 원칙이라는 설명이다.결국 이날 보고회에서 이재준 시장이 내놓은 '수원대전환'은 새로운 사업을 대거 추가하는 데만 초점이 맞춰진 것은 아니다. 민선 8기의 성과를 민선 9기에는 시민이 체감하는 변화로 전환하고, 이를 조직과 재정, 성과관리 체계로 관리하겠다는 선언에 가깝다.이재준 시장은 발표를 마치며 "사업을 몇 개 했는지가 아니라 시민의 삶이 얼마나 달라졌는지로 평가받겠다"며 "수원대전환, 시민 한 분 한 분 삶의 변화로 완성하겠다"고 밝혔다.