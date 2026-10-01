계룡대 대신 중수청 간 장동혁 "이재명은 깡통대통령"

큰사진보기 ▲국민의힘 중수청 앞 형사사법체계 파괴 규탄 현장 의원총회국민의힘이 1일 오전 서울 중구 중대범죄수사청 앞에서 형사사법체계 파괴 규탄 현장 의원총회를 하고 있다. 장동혁 대표가 발언을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"국군의 날 행사장에 가는 것이 재판 받으러 법원에 가는 것만큼 싫었을 것이다."

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큰사진보기 ▲국민의힘 중수청 앞 형사사법체계 파괴 규탄 현장 의원총회국민의힘이 1일 오전 서울 중구 중대범죄수사청 앞에서 형사사법체계 파괴 규탄 현장 의원총회를 하고 있다. 장동혁 대표, 정점식 원내대표 등 의원들이 현관 앞에서 건물 안을 지켜본 뒤 계단을 내려오고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

제78주년 국군의날, 장동혁 국민의힘 당 대표는 충청남도 계룡대에서 열린 기념식에 참석하지 않았다. 대신 이재명 대통령의 사법 리스크와 최근 안보 관련 이슈를 엮어서 비난했다. 국군의날 기념식이 열린 그 시각, 장 대표를 비롯한 국민의힘 지도부가 향한 곳은 이튿날 출범을 앞둔 중대범죄수사청(중수청)이었다.검찰청 폐지와 중수청·공소청 출범을 하루 앞둔 1일, 국민의힘은 서울 중구 중수청 청사 앞에서 장외(현장) 의원총회를 열었다. 검찰의 보완수사권 폐지로 수사 공백과 치안 혼란이 발생할 것이라며 대여 공세에 나선 것이다.국민의힘은 장 대표의 국군의 날 기념식 불참도 이런 당 일정에 집중하기 위한 결정이라고 설명했다.최보윤 수석대변인은 이날 오전 최고위원회의가 끝난 뒤 "국군의날 행사는 당 대표가 모두 다 참석했던 행사는 아니다"라며 "오늘 현장 의원총회가 예정되어 있고, 관련돼 힘을 모아서 발언도 할 것"이라고 밝혔다. 이어 "현재 상황으로는 국방에 대한 인식에 우려가 큰 상황"이라며 "현장 행사에 참석하는 것보다는 다른 일정들이 있는 상황에서 불참을 결정했다"라고 부연했다.국민의힘 의원들은 이날 중수청 앞에서 국민을 향해 허리를 90도로 숙이는 것으로 현장 의원총회를 시작했다. 진행을 맡은 곽규택 원내부대표는 "이재명 정부와 더불어민주당은 정권의 입맛대로 검찰청을 해체하고 입법 폭주하여 중수청과 공소청으로 나눴다"라며 "대한민국 형사사법 시스템은 사망했다"라고 주장했다.장동혁 대표는 중수청 앞에서 열린 현장 의원총회의 마지막 연사로 나서 "중수청장도 없다. 유치장도 없다. 전산망도 없다. 직원도 다 채우지 못했다"라며 "깡통 중수청"이라고 규정했다. 이어 "이제 수사 뺑뺑이, 사건 암장이 일상이 될 것"이라며 "중수청, 공소청 떴다방도 이보다는 나을 것"이라고 비판했다. 그러면서 "깡통 중수청, 깡통 공소청으로 치안 지옥의 문이 열렸다"라며 "대한민국 전체를 깡통으로 만들고 있는 깡통 대통령"이라고 이 대통령을 직격했다.이날이 국군의 날이라는 점도 끌어왔다. 장 대표는 이 대통령을 향해 "오늘 국군의 날 행사장에 가는 것이 재판 받으러 법원에 가는 것만큼 싫었을 것"이라고 주장했다. DMZ 지뢰 폭발 사고에 대한 정부 대응을 문제 삼으며 "대통령 입에서 북한이라는 말이 단 한 번도 나오지 않았다"라고도 했다.그는 곧장 검찰청 폐지 문제로 화살을 돌렸다. "자신을 위해서 공소 취소를 위해서 검찰청을 폐지했지만, 그것이 몰고 올 치안 지옥이 어떤 것인지 너무나 잘 알고 있기 때문에 이재명 대통령 본인이 2026년 10월 2일이 다가오는 것이 가장 두려울 것"이라는 주장이었다.장 대표는 오는 3일 서울 도심에서 예정된 장외집회 참여도 독려했다. 그는 "10월 3일 국민의힘은 국민행동대회를 개최한다"라며 "이제 자신 한 사람을 위해 국민을 버리는 대통령을 심판할 수 있는 것은 오직 국민밖에 없다"라고 강조했다.정점식 원내대표 역시 "오늘 밤 12시 검찰청이 사라진다. 검찰의 보완수사권이 사라진다"라며 "이재명 정권은 기어이 범죄자들의 천국을 만들고야 말았다"라고 목소리를 높였다.특히 중수청 출범 준비 상황을 겨냥해 "일국의 정부기관이 민간 빌딩 업무시설을 임차해 사용한다. 게다가 아직 내부 공사가 진행 중"이라며 "바로 이게 대한민국의 치안 현실"이라고 꼬집었다. 중수청장 후보자의 인사청문 절차가 지연되는 데 대해서는 "국민의 안전보다 지지층의 심기가 더 중요하냐"라며 지명 철회를 요구했다.정 원내대표는 검찰의 보완수사권 폐지로 범죄 피해자 보호가 약화될 것이라고도 주장했다. 그는 "강간을 강간이라고, 살인을 살인이라고 밝혀내지 못하는 치안 붕괴의 지옥문이 내일부터 열린다"라며 "가해자가 활개치고 피해자가 숨어 다니는 치안 공백의 시대가 올 것"이라고 목소리를 높였다.박형수 법제사법위원회 간사와 강명구 행정안전위원회 간사도 거들었다. 박 의원은 이번 형사사법 체계 개편을 두고 "대통령을 수사하고 기소했다는 것에 대한 사적인 보복"이라고 주장했고, 강 의원은 정원 미달과 청사 준비 상황 등을 거론하며 "중수청 출범은 이미 실패했다"라고 규정했다.장동혁 대표는 이날 오전 최고위원회의에서도 검찰청 폐지 문제를 꺼냈다. 그는 "내일 검찰청이 사라지고 보완수사권도 완전히 폐지된다. 대한민국의 형사사법 체계가 통째로 바뀌는 날"이라며 "국민 안전을 책임질 사람이 아니라 대통령 안전만 책임질 사람, 결국 이재명 공소 취소해줄 사람 찾다가 이 지경이 된 것"이라고 주장했다.중수청 준비 상황을 두고서는 "정원의 70%도 채우지 못했고 건물 공사도 안 끝났다"라며 "유치장이 없어서 경찰 유치장을 빌려 쓰고 전산망도 없어서 손으로 수사 기록을 해야 할 지경"이라고 지적했다. 이어 "간판 교체하는 것 말고는 제대로 준비한 게 하나도 없다"라며 "2026년 대한민국이 내 몸과 내 가족을 스스로 지켜야 하는 각자도생의 서부시대로 돌아갔다"라고 목소리를 높였다.정점식 원내대표도 "이제 D-1일이다. 내일이면 검찰의 보완수사권이 완전히 폐지된다"라며 "만약 장윤기 사건 같은 일이 다시 벌어진다면 보완수사가 사라진 이 나라에서 사건의 진실은 은폐되고 암장될 것"이라고 주장했다. 그는 "국민의힘은 보완수사권 복원을 포함해 범죄 진실의 은폐와 암장을 방지하기 위한 형사사법 시스템 정상화 종합대책을 준비하겠다"라고 밝혔다.국민의힘 지도부는 이와 함께 국군의 날을 맞아 DMZ 지뢰 폭발 사고에 대한 정부 대응도 집중적으로 문제 삼았다. 장 대표는 유엔사가 북한의 지뢰 매설을 정전협정 위반으로 판단한 점을 거론하며 "이 엄중한 상황에도 이 정권은 북한 '실드' 치기에 여념이 없다"라고 비판했다. 정 원내대표 역시 "대한민국의 주적이 어디냐. 도저히 북한이라는 답은 안 나오느냐"라며 대북 지원 중단과 대북 확성기 재설치·방송 재개를 요구했다.