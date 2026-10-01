런던 관람객에게 한국 미술이 건넨 위로

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큰사진보기 ▲런던에서 한국작가 현대미술전시를 연 갤러리집 ⓒ 갤러리집 관련사진보기

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영국 옥스퍼드 기반의 독립 갤러리 '갤러리 집(Gallery Jib)'이 세계적인 아트페어 '프리즈 런던 2026' 개막을 앞두고 한국 작가 현대미술 전시를 마무리했다.​갤러리 집은 지난 9월 24일부터 30일까지 런던 메릴본의 '67 York Street Gallery'에서 'Sought & Found: Contemporary Korean Art'라는 제목으로 우종택, 양성훈, 임현희, 권수현, 김서울, 장수지 등 한국 현대미술 작가 6인의 작품을 선보였다.​영국 옥스퍼드의 평범한 주택가에서 '집에서 만나는 미술'이라는 콘셉트의 뷰잉룸으로 시작했던 갤러리 집(고현수 대표)은 그동안 옥스퍼드의 요가원, 커피 로스터리, 대학 공간 등 일상적인 공간에서 예술과 삶을 연결하는 다양한 실험을 이어왔다. 이번 런던 메릴본 프로젝트 전시는 이러한 일상 속 예술 경험을 런던이라는 글로벌 미술 시장 무대로 확장한 시도다.​​이번 전시의 제목인 '찾아낸 것과 발견한 것'(Sought & Found)은 단지 새로운 예술을 찾아낸다는 의미에 그치지 않는다. 작품을 마주하며 관람객 본인이 이미 가지고 있었지만 미처 의식하지 못했던 기억이나 감각, 감정을 다시 발견한다는 뜻을 담았다.​전시 기간 동안 갤러리를 찾은 관람객들은 한국 작품 앞에서 각자의 삶과 경험, 기억을 자연스럽게 털어놓으며 깊은 공감을 나눴다.​ 장수지 작가의 인물 작업을 본 한 70대 관람객은 "나이는 들었지만 마음은 17살 때와 똑같다"던 어머니의 말을 떠올리며 이야기를 나누기도 했고, 양성훈 작가의 달항아리 기반 작업 앞에서는 많은 관람객들이 말을 잃고 고요함과 순수함, 혹은 그 안에 숨겨진 강인함을 느끼며 작품을 감상했다.​전시를 기획하고 운영한 갤러리 집 고현수 대표는 "이번 전시를 하면서 가장 많이 생각한 것은, 결국 작품을 보는 사람에게 실제로 어떤 일이 일어나는가였다"며 "작품은 작가가 정의하기보다, 새로운 장소에서 새로운 사람의 삶과 만나며 작품의 의미를 더하고 확장하게 되는 것"이라고 밝혔다. 또한 "좋은 작품은 설명을 듣기 전에도 사람 안에 이미 있는 어떤 기억과 감각을 건드릴 수 있다"고 전했다.​한편, ​갤러리 집은 앞으로도 옥스퍼드 집에서의 일상적인 뷰잉룸 운영을 지속함과 동시에, 런던을 비롯한 다양한 공간에서 프로젝트 전시와 협업을 이어가며 한국 현대미술의 스펙트럼을 넓혀갈 예정이라고 밝혔다.