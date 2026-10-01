75년 헌정사 담긴 국정감사의 속뜻

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲국정감사는 매년 가을이면 반복되는 정치 일정처럼 보이지만, 그 뿌리를 따라가면 대한민국 헌정사와 민주주의의 굴곡이 고스란히 담겨 있다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

10월은 '국정감사'의 달이다. 국회가 각 상임위원회를 중심으로 정부 부처와 공공기관 등을 대상으로 한 해의 국정 운영을 집중적으로 들여다보는 시기다. 올해도 국회 각 상임위원회가 증인·참고인 채택과 감사 일정 등을 확정하면서 국정감사가 본격적인 막을 올리고 있다. 국정감사는 매년 가을이면 반복되는 정치 일정처럼 보이지만, 그 뿌리를 따라가면 대한민국 헌정사와 민주주의의 굴곡이 고스란히 담겨 있다.국정감사의 역사는 대한민국 정부 수립 직후까지 거슬러 올라간다. 1948년 제헌헌법은 국회에 국정을 감사할 수 있는 권한을 부여했다. 정부가 국정을 제대로 수행하고 있는지 국회가 들여다볼 수 있도록 한 것이다. 당시에는 지금처럼 상임위원회별로 정부 부처와 산하기관을 대규모로 감사하는 형태와는 차이가 있었지만, 국회가 행정부의 국정 운영을 감시할 수 있는 제도적 근거가 마련됐다는 점에서 중요한 출발점이었다.이는 대통령과 행정부의 권한을 국회가 견제하는 장치를 헌법에 둔 것이기도 했다. 민주주의에서 권력기관 간 견제와 균형을 제도화하는 것은 중요한 원칙이다. 국정감사 역시 이러한 국회와 행정부 간 견제 관계를 구체적으로 구현하는 수단이었다.제1공화국과 제2공화국을 거치면서 국정감사는 국회의 주요 기능 가운데 하나로 자리 잡았다. 그러나 한국 현대사의 정치적 격변은 국정감사에도 직접적인 영향을 미쳤다. 1961년 5·16 군사정변 이후 국회가 해산되고 헌정질서가 크게 변화하면서 국회의 행정부 견제 기능 역시 크게 위축됐다.이후 헌법과 국회 운영 체계가 여러 차례 바뀌면서 국정감사의 방식과 범위도 변화했다. 특히 권위주의적 통치가 강화되면서 국회가 행정부를 실질적으로 견제할 수 있는 공간은 점차 좁아졌다.국정감사 역사에서 가장 큰 단절점 가운데 하나가 1972년이다. 박정희 정부는 1972년 10월 유신체제를 출범시켰고, 같은 해 개정된 유신헌법에서는 국회의 국정감사권이 폐지됐다. 국회가 정부의 국정 전반을 정기적으로 들여다보는 제도 자체가 사라진 것이다. 이후 1980년 헌법에서도 국정감사권은 부활하지 못했다.국정감사의 역사를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 사건이 1987년 민주화다. 6월 민주항쟁을 거치면서 대통령 직선제를 비롯한 정치·헌정 개혁 요구가 거세졌고, 결국 헌법이 개정됐다. 1987년 개정헌법은 국회에 국정감사권을 다시 부여했다.헌법 제61조는 국회가 국정을 감사하거나 특정한 국정 사안에 대해 조사할 수 있도록 규정하고 있다. 오늘날 국정감사의 헌법적 근거가 여기에 있다. 국정감사가 부활한 건 단순한 제도 복원이 아니었다. 대통령과 행정부에 집중됐던 권력을 국회가 감시하고 견제할 수 있는 제도적 장치를 민주화 이후 다시 구축했다는 의미가 있었다.1987년 헌법 개정 이후 실제 국정감사를 운영하기 위한 법적 장치도 마련됐다. 1988년 8월 5일에는 '국정감사 및 조사에 관한 법률'이 제정됐다. 이 법은 국정감사와 국정조사의 절차 및 필요한 사항을 구체적으로 규정했다. 당시 법률은 국정감사를 국정 전반에 대해 소관 상임위원회별로 매년 실시하도록 했다.또 국정감사와 국정조사의 실효성을 높이기 위해 자료 제출 요구와 증인·참고인 출석 등의 제도도 정비됐다. 같은 시기 '국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률'도 개정돼 국정감사와 국정조사에 필요한 증언과 자료 제출을 확보할 수 있는 법적 장치가 마련됐다.특히 1988년 국정감사 제도 부활 이후에는 5·18 광주민주화운동 진상조사특별위원회, 제5공화국 정치권력형 비리조사특별위원회, 양대 선거부정조사특별위원회 등도 국정조사 제도의 틀 안에서 다뤄지게 됐다. 이는 민주화 이후 국회가 과거 권위주의 정부 시절의 국가 운영과 정치적 사건을 공개적으로 검증하는 공간으로 확대되는 과정과도 맞물렸다.국정감사는 부활 이후에도 여러 차례 제도적 변화를 겪었다. 1990년대에는 국정감사의 대상과 범위, 기간 등을 둘러싼 논의가 이어졌고, 2000년에는 상임위원회 간 감사 대상기관이나 일정이 중복될 경우 국회운영위원회가 이를 조정할 수 있도록 하는 등 효율성을 높이는 방향으로 법이 개정됐다.2000년대 이후에는 국정감사의 실효성을 높이기 위한 자료 제출과 증인 제도도 계속 보완됐다.현재의 국정감사는 각 상임위원회가 감사계획을 세우고 소관 기관을 대상으로 감사를 진행하는 형태다. 현행 법률 역시 국회가 국정 전반에 대해 소관 상임위원회별로 매년 국정감사를 실시하도록 규정하고 있다.국정감사를 둘러싼 논란도 적지 않다. 정책과 행정에 대한 검증보다 여야 간 정치적 공방이 앞서는 경우가 있고, 증인 채택이나 자료 제출을 둘러싸고 정치권이 충돌하기도 한다. 의원들의 질의가 지나치게 정치적인 공세에 치우친다는 비판도 제기돼 왔다.국정감사가 본래의 취지를 살리기 위해서는 정치적 쟁점 자체보다 자료와 사실에 근거한 정책 검증이 중심이 돼야 한다. 또 국정감사에서 발견된 문제를 실제 제도 개선과 행정 변화로 연결하는 후속 조치도 중요하다.결국 국정감사의 핵심은 '국민을 대신한 감시'로 규정할 수 있다. 국회의원들이 정부를 질책하는 데 국정감사의 핵심이 있지 않다. 국민이 정부에 맡긴 권한이 제대로 행사되고 있는지 확인하고, 문제가 있다면 이를 바로잡으며, 필요한 정책은 더 나은 방향으로 개선하는 데 있다.이에 따라 국정감사는 권력에 대한 감시이자 국민에 대한 설명의무를 확인하는 자리다. 매년 반복되는 국정감사가 형식적인 정치 일정으로 끝나지 않고 실질적인 정책 개선으로 이어질 때 그 의미는 더 커진다. 정부가 무엇을 했는가에서 끝나는 것이 아니라, 왜 그렇게 했고 그 결과 국민의 삶이 어떻게 달라졌는지를 묻는 것. 그것이 국정감사가 존재하는 가장 중요한 이유다.