'공무원에 욕설' 사천시의원 논란에 민주당 공개 사과

큰사진보기 ▲더불어민주당 사천·남해·하동 지역위원회(위원장 황재은)와 박병준 시의원은 1일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “사천시민 여러분과 사천시 공직자 여러분께 진심으로 고개 숙여 사과드린다”며 고개를 숙였다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲황재은 더불어민주당 사천남해하동 지역위원장이 대시민 사과 기자회견문을 낭독하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 기자회견장에 선 박병준 시의원이 자신의 부적절한 발언에 관해 공개 사과하며, "시의회와 도다의 징계를 달게 받겠다"고 말했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

더불어민주당 박병준 사천시의원이 최근 공무원에게 부적절한 발언을 한 데 관해, 더불어민주당 사천·남해·하동 지역위원회가 사천시민과 공직사회에 공개 사과했다.더불어민주당 사천·남해·하동 지역위원회(위원장 황재은)와 박병준 시의원은 1일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "사천시민 여러분과 사천시 공직자 여러분께 진심으로 고개 숙여 사과드린다"며 고개를 숙였다.이날 기자회견장에 선 황재은 지역위원장은 "소속 시의원이 공무원에게 부적절한 언행을 한 일을 매우 엄중하게 받아들이고 있다"며 "시의원과 공무원은 높고 낮음의 관계가 아니며, 어떤 경우에도 의원이라는 지위가 공무원을 압박하거나 위축시키는 수단으로 쓰여서는 안 된다"고 밝혔다.이어 "이번 일을 의원 한 사람의 개인 문제로만 치부하지 않고 지역 책임자로서 책임을 피하지 않겠다"며 "말뿐인 사과에 그치지 않고 지방의원 대상 공직윤리·인권·갑질 예방 교육을 의무화하는 등 실질적인 재발 방지 대책을 세워 뼈아픈 성찰의 계기로 삼겠다"고 약속했다. 피해 공무원에 대해서도 "더 이상의 2차, 3차 피해가 발생하지 않도록 곁에서 살피겠다"고 덧붙였다.박병준 시의원 역시 거듭 고개를 숙였다. 박 의원은 "통화 중 부적절한 표현으로 마음에 깊은 상처를 입은 공직자와 시민 여러분께 진심으로 머리 숙여 사과드린다"며 "모두 제 부덕의 소치이며 뼈를 깎는 심정으로 반성하고 있다"고 말했다.박 의원은 통화 경위에 관해, "시의회 의장단의 소통 부족을 지적하는 과정에서 격앙된 혼잣말 형태의 부적절한 표현이 튀어나왔다"고 해명하면서도 "어떠한 이유로도 정당화될 수 없음을 잘 알고 있다"고 말했다.특히 박 의원은 2025년 동료 의원들과 함께 '사천시의회 의원과 공무원 등의 갑질 행위 근절 및 피해자 지원 조례'를 대표 발의했던 당사자다. 공교롭게도 자신이 만든 조례의 첫 적용 대상으로 심판대에 서게 된 박 의원은 "규정과 원칙에 따라 시의회 윤리특별위원회와 경남도당 윤리위원회의 결정을 전적으로 따르겠으며, 중징계가 내려지더라도 달게 받아들이겠다"고 밝혔다.앞서 이번 논란은 지난달 21일 박 의원과 공무원 간 통화가 있은 뒤, 23일 사천시청 공무원노조 자유게시판에 피해 사실을 알리는 글이 게시되면서 외부에 알려졌다.박 의원은 사천시청 공무원노조를 찾아 공개 사과를 했다. 노조 측은 박 의원의 사과문을 시청 누리집 내부 게시판에 게시했다. 서근주 공무원 노조지부장은 "이번 사안을 엄중하게 보고 있다"며 "다만, 2차 가해 방지를 위해 박 의원은 사과문은 내부 게시판에 게시했다. 시의회 측에는 철저한 재발 방지와 피해 직원 보호를 거듭 촉구했다"고 밝혔다.사천시의회는 접수된 갑질 피해 신고에 따라 오는 8일 원포인트 임시회를 열고 윤리특별위원회를 소집해 관련 절차를 밟을 예정이다. 민주당 경남도당 역시 박 의원이 제출한 소명서를 토대로 조만간 도당 윤리위원회를 열어 징계 수위를 결정할 방침이다.