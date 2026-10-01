청양 폐기물 업체 소유 농지 훼손 논란... "폐기물 매립 의혹"

큰사진보기 ▲지난 9월 29일 충남 청양군의 한 논. 주민들은 해당 농지의 훼손과 폐기물 불법 매립 의혹을 제기했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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충남 청양군의 한 농지에서 당초 소유주가 허가받은 내용과 달리 땅을 무단으로 파낸 사실이 확인돼 군이 원상복구 명령을 검토하고 있는 것으로 드러났다. 폐아스콘이 반입된 사실도 확인돼 군이 순환토사에 대한 추가 조사를 진행하고 있다.지난 9월 29일 기자는 충남 청양군 남양면의 한 논을 방문했다. '농지가 훼손되고 불법 폐기물이 매립되고 있다'는 제보를 받고 현장을 확인하기 위해서다. 현장은 대형 굴착기가 논바닥을 파헤쳐 놓은 상태였다. 지역 주민들은 "폐기물 불법 매립 의혹"을 제기하고 있다.현장에서 만난 지역 주민 A씨는 "원래는 논이었던 곳인데 굴착기로 깊이 파놓았다. 공사 차량이 드나들며 일반 차들과의 충돌 위험이 있었다. 그래서 민원을 제기했다. 그 과정에서 여러 의혹이 나왔다. 일부 불법사항도 적발된 것으로 안다"라며 "지역에선 폐기물이 일부 매립됐다는 주장도 나오고 있다. 바로 옆에 구룡천이 있다. 하천이 오염될 우려가 있다"라고 주장했다.그러면서 "마을 주민들 사이에선 논에서 사금을 캐고, 그 위에 토사를 덮는 게 아니냐는 소문이 돌고 있다. 이 지역은 과거 구룡리 금광인 구봉광산이 있었다"라고 덧붙였다.지역 언론인 B씨도 "얼마 전 현장에서는 (폐)아스콘과 시멘트 덩어리, 마스크가 발견됐다. 폐기물 매립을 의심한 이유이다"라며 "해당 공사는 토지에 대한 성토(낮은 땅에 흙·토사 등을 쌓는 것) 허가를 받고 시작했다. 그러나 (반대로) 땅을 파고 농지를 훼손했다"라고 주장했다.지역 주민들의 민원과 언론의 취재가 시작되자, 청양군도 본격적인 조사에 나섰다. 취재 결과 청양군은 해당 농지에 대한 원상 복구 명령을 검토하고 있는 것으로 파악됐다.해당 농지에 대한 조사는 청양군 도시건축·농정·환경과에서 동시에 이루어지고 있다. 취재를 종합하면 해당 업체는 '농지 개량을 위해 논에 1.9m의 흙을 쌓는 성토'로 작업 신고를 했다. 그러나 오히려 농지가 기준치 이상으로 파헤쳐지는 등 일부 위법 사항이 적발됐다.관련해 청양군 도시건축과 관계자는 <오마이뉴스>에 "개발행위와 관련해 허가를 받지 않고 2미터 이상 절토(기존 지반의 흙을 파내는 것)를 한 상태이다. (원상복구 명령을 내리기 전에) 절차상 '사전 의견 청취' 과정을 거친다. 의견 청취 후 원상 복구 명령을 내릴 계획"이라고 밝혔다.주민들이 제기한 '폐기물 매립' 의혹과 관련, 청양군 농정과 관계자는 "업체 측에서는 폐아스콘이 발견된 것에 대해 '전날 사용한 트럭에서 떨어져 나온 것'이라고 해명했다. 토지에 폐아스콘이 (일부) 들어간 부분에 대해서는 과태료를 부과했다"고 말했다.폐아스콘은 도로 포장 등에 사용된 아스팔트 콘크리트를 철거·절삭하면서 발생하는 건설폐기물이다. 적정한 처리 과정을 거쳐 순환골재 등으로 재활용할 수 있지만 재활용 방식과 용도는 관련 법령에 따라야 한다.취재 결과, 해당 논의 소유주는 이 지역의 한 폐기물 업체 대표로 파악됐다. 농지를 훼손했다는 의혹을 받고 있는 해당 폐기물 업체 측은 '나무 식재를 위한 터 파기였다'고 해명했다.해당 업체 관계자는 <오마이뉴스>에 "지역에선 사금 채취나 모래 채취를 위해 논을 판 것이라는 소문이 돌고 있는데, 사실과 다르다. 우량 농지조성을 위한 것이다. 우리 회사는 조경면허도 가지고 있다. 논에 나무 식재를 할 계획이다"라고 해명했다.또한 파낸 땅을 되메우는 과정에서 해당 업체가 순환토사를 사용한 사실도 확인됐다. 순환토사는 건설폐토석 등을 처리해 성토·복토 등에 사용하는 재활용 토사다. 청양군은 업체가 사용했다고 밝힌 순환토사의 적정성도 조사하고 있다.청양군 농정과 담당자는 "업체는 순환토사를 (합법적으로) 사용했다고 밝히고 있다. (업체가 논에 부은) 순환 토사에 대해서도 시료를 분석 중이다. 이물질 함유량이 1% 이상일 경우 기준치를 초과한 것이 된다. 결과에 따라 조치를 할 것"이라고 덧붙였다.이에 대해 업체 관계자는 "표토(토양 표면)를 걷어내고 터를 파다 보니, 펄흙 같은 흙이 나왔다. 흙을 걷어내고 순환토사를 섞어서 되메우기를 했다"라고 말했다.논을 깊이 파헤친 것과 관련해서도 업체 관계자는 "장비로 파다 보니 2미터가 넘었다"라며 "폐기물을 매립한 것은 아니다"라고 설명했다.