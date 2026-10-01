"지금은 실행의 시간" 임무 막중한 신임 정책실장에 하준경

큰사진보기 ▲하준경 신임 정책실장(오른쪽). 사진은 하정우 AI미래기획수석과 하준경 경제성장수석이 지난 4월 17일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 대화하고 있는 장면. 2026.4.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 2기 정책 사령탑으로 하준경 신임 정책실장을 1일 발탁했다. 초대 경제성장수석으로 이재명 정부 정책의 기초 공사를 주도했던 하 실장은 앞으로 3대 메가프로젝트, K-양극화 해소 등 굵직굵직한 의제들의 실질적 성과를 내는 책임을 맡는다.성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 춘추관에서 하준경 신임 정책실장 임명을 발표했다. 그는 "이번 인사는 국민의 뜻과 국민의 삶을 더 살피겠다는 대통령의 뜻에 따라 국민의 목소리를 국정에 더욱 충실히 반영하고자 했다"라며 "경제 성장의 흐름을 민생 경제로 이어가고, 국민의 삶을 실질적으로 바꾸는 사회 정책에 더욱 힘을 실으며 외교 안보를 튼튼히 하는 등 국정의 정책 역량과 실행 능력을 강화하는 데 중점을 두었다"라고 설명했다.성 수석은 이어 "하준경 신임 정책실장은 공정 성장과 양극화 해소 등 성장 전략에 결합해 온 대표적인 학자"라며 "또한 이재명 정부 초대 경제수석으로서 코리아 디스카운트를 코리아 프리미엄으로 전환시킨 역량을 보여줬다"라고 소개했다. 그는 하 신임 실장이 "앞으로 사회 정책과 경제 정책을 두루 아우르며 복지, 일자리, 교육, 주거 등 국민의 삶과 직결된 분야에서 모두가 체감할 수 있는 정책 변화를 만들어갈 것으로 기대한다"라고 덧붙였다.하 실장의 빈 자리를 채울 차기 경제성장수석은 문신학 산업통상부 차관이다. 성 수석은 "문신학 신임 경제성장수석은 산업·에너지 분야 주요 보직을 두루 역임한 실물경제 전문가"라며 "반도체와 AI 등 첨단 산업 육성을 진두지휘한 역량을 바탕으로 3대 메가프로젝트 등 신성장 동력을 빠르게 추진하는 것은 물론 실행 중심의 경제 성장 전략으로 잠재 성장률 회복을 이끌 것"이라고 밝혔다.이 대통령은 이날 평화외교특별보좌관으로 송영길 더불어민주당 의원을, 국방정책특별보좌관으로 같은 당 김병주 의원을 위촉하기도 했다. 성 수석은 "송영길 특보는 축적된 의정 경험과 국내외 다양한 네트워크를 토대로 균형 잡힌 관점에서 국익 외교의 공간을 넓혀 나갈 것으로 기대한다"라고 설명했다. 또 "김병주 특보는 '강력한 국방력은 국익을 지키는 핵심 기둥'이라는 기치 아래 국가안보와 국방 개혁 과제에 국민의 목소리를 더해줄 적임자"라고 했다.이 대통령은 이밖에도 이형일 재정경제부 장관과 홍지선 국토교통부 장관 인사로 각각 공석이었던 재정경제부 1차관에는 권대영 금융위원회 부위원장, 국토교통부 2차관에는 정의경 국토교통부 국토도시실장을 임명했다. 또 김경수 전 위원장의 경남도지사 출마로 비었던 지방시대위원회 위원장에는 박정현 전 부여군수가 위촉됐다.성 수석은 "지금은 실행의 시간"이라며 "이재명 정부는 국정의 각 영역에서 말이 아닌 행동으로 평가 받고, 결과로 책임지는 자세로 국민이 체감하는 변화를 만들어 나가는 데 모든 역량을 집중하겠다"라고 강조했다. 나아가 "그제 국무회의에서 대통령께서도 말씀하셨다. '개혁은 우리 정부의 정체성이다.' 개혁에 대한 의지나 열정은 변함이 없다"라며 "정부의 전체적인 방향은 잡혀있는 상태이고, 그 방향을 신임 하준경 실장께서 이끌어나갈 것"이라고 했다.그런데 이날 인사 발표에서는 세간의 예상과 달리 최근 사의를 표명한 강훈식 비서실장 후임은 빠졌다. 성 수석은 관련 질문에 "인사권자께서 고민 중인 것으로 알고 있다"라고만 대답했다. 또한 김지용 중대범죄수사청장 후보자 문제와 관련해서도 "조만간 입장을 말씀드릴 때가 있을 것이다. 그때 제가 말씀드리겠다"라며 말을 아꼈다.