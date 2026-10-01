'정치기본권 보장' 미적대자 "교사 수천 명 정당 가입 예정"

큰사진보기 ▲송수연 교사노동조합연맹 위원장과 박영환 전국교직원노동조합 위원장, 김선 한국교원단체총연합회 부회장, 강민정 전 의원 등 교사정치기본권찾기연대 관계자들이 1일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 교사의 정당 가입 허용 등 정치기본권 보장을 요구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲“교사도 시민입니다” 송수연 교사노조연맹 위원장, 정치기본권 보장 촉구 유성호 관련영상보기

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큰사진보기 ▲송수연 교사노동조합연맹 위원장과 박영환 전국교직원노동조합 위원장, 김선 한국교원단체총연합회 부회장, 강민정 전 의원 등 교사정치기본권찾기연대 관계자들이 1일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 교사의 정당 가입 허용 등 정치기본권 보장을 요구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

이재명 대통령이 대선 공약으로 내놨던 '교사 정치기본권 보장'이 계속 미뤄지자, 현직 교사 수천 명이 정당 가입 행동에 직접 나설 예정이어서 정부와 충돌이 예상된다. 교사들이 이렇게 대규모로 정당 집단 가입에 나서기로 한 것은 사상 처음 있는 일이다.교사노조연맹, 전국교직원노동조합(전교조), 한국교원단체총연합회(한국교총), 광주교사노조, 새로운학교네트워크, 실천교육교사모임, 좋은교사운동, 함께하는장애인교원노조 등 진보·보수 교원 8단체가 모인 교사정치기본권찾기연대는 1일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "오는 10월 21일 대대적 정당 가입 행동에 나설 것"이라고 밝혔다.교사정치기본권찾기연대는 기자회견문에서 "오늘 우리 교사들은 교사 정치기본권 입법을 촉구하기 위한 대대적인 정당 가입 행동에 나설 것"이라면서 "10월 21일 교사 정치기본권 입법 촉구를 위한 행동으로 교사들이 작성한 정당 가입서를 정당에 제출할 것"이라고 다짐했다. 그러면서 이 단체는 "우리의 이런 행동은 특정 정당을 지지하거나 특정 정치인을 위한 것이 아니다. 온전한 정치기본권을 보장하라는 교사의 요구를 분명히 보여주기 위한 행동"이라고 강조했다.이어 교사정치기본권찾기연대는 "우리는 교육을 바꾸기 위해 정치기본권을 요구한다. 교육 현장의 목소리가 정치와 정책, 입법으로 이어질 수 있어야 교육의 미래도 바뀔 수 있기 때문"이라면서 "교사의 정치기본권 보장을 위한 입법을 하루속히 통과시켜 달라. 정당 가입을 포함한 교사의 정치적 시민권을 보장하기 위한 즉각적인 행동에 나서달라"라고 정부·여당과 정치권에 요구했다.강신만 교사정치기본권찾기연대 총괄운영본부장은 <오마이뉴스>에 "정당 가입 활동에 나서는 현직 교사들의 규모는 교원단체에 확인해 본 결과 수천 명에 이를 것으로 예상한다"라면서 "만약 정부·여당이 대선 공약을 지키라고 요구하며 직접 행동에 나선 교사들을 탄압한다면 교육계와 시민사회가 교사들을 보호하기 위해 나설 것"이라고 말했다.이날 송수연 교사노조연맹 위원장은 "교사의 직무 중 정치적 행위는 제한하되, 학교 밖에서 한 사람의 시민으로 살아가는 시간까지 국가가 제한해서는 안 된다"라면서 "교사에게 정치기본권을 돌려주는 것은 특혜가 아니다. 우리 민주주의를 한 걸음 더 앞으로 나아가게 하는 일"이라고 강조했다.이날 박영환 전교조 위원장도 "교사들에게 근무시간 외에 정당에 가입하거나 정치후원금을 낼 수 있도록 하는 것은 교사들의 권리문제를 넘어 시들어가는 우리 아이들을 살리는 더 이상 미룰 수 없는 일"이라면서 "우리는 '교사도 시민'이라는 명제가 구호에 머물지 않고 현실이 되도록 대대적인 정당 가입 운동에 들어간다"라고 밝혔다.한편, 교사노조연맹, 전교조, 한국교총은 '교원 정치기본권 보장'은 물론 '아동복지법 즉각 개정', '교육재정 개악 반대'를 내걸고 오는 9일 오후 2시, 서울 여의도 국회 앞에서 큰 규모 집회를 열 예정이다. 이날 참석 교사들은 "교사는 두려움 없이 교육하고 싶다"라고 한목소리로 외칠 예정이다.