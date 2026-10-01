자활 청년 54명, 기업 앞에 앉았다… 140번의 면접이 만든 '다음 기회'

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 부산의 지역자활센터에서 사례관리자로 근무하고 있습니다. 이 글은 한국자활복지개발원·부산광역자활센터의 ‘청년 JOB자!’ 일자리 박람회 계획 및 결과 공유 자료를 바탕으로 작성했습니다. 기사에서 언급한 매칭 수치는 박람회 당시 청년과 기업의 희망 순위를 취합한 결과이며, 최종 취업 또는 인턴 근로 확정 인원을 의미하지 않습니다.

"취업해야 한다"는 말은 쉽다. 하지만 취업을 준비하는 청년에게 정말 필요한 것은 실제 기업을 만나보고, 내가 할 수 있는 일을 확인하고, 직접 면접을 경험해 보는 기회일지도 모른다.지난 9월 18일 부산 남구 UN평화기념관 컨벤션홀에서는 조금 특별한 일자리 박람회가 열렸다. 부산지역 자활사업에 참여하고 있는 청년들이 기업 담당자 앞에 앉아 직접 면접을 보는 자리였다.한국자활복지개발원과 부산광역자활센터, 부산지역자활센터협회가 추진한 '청년 JOB자!' 일자리(인턴 근로) 박람회다.이날 행사에는 취업을 희망하는 자활사업 참여 청년 54명과 21개 기업이 참여했다. 전체 행사 참여인원은 112명이었다.행사의 목적은 단순히 기업을 소개하는 데 있지 않았다. 참여 청년이 다양한 기업과 직무를 직접 탐색하고 현장 면접까지 경험함으로써 실제 취업이나 인턴 근로로 이어질 수 있도록 지원하는 것이 핵심이었다.행사는 기업·직무 소개와 현장 면접으로 이어졌다. 참여 기업들은 자신들의 주요 사업과 모집 직무, 실제 업무 내용, 근무환경과 조직문화 등을 청년들에게 설명했다. 청년들은 설명을 들은 뒤 자신이 원하는 기업을 선택해 면접 부스를 방문했다.한 사람이 한 기업만 만나는 방식도 아니었다. 참여 청년들은 여러 기업의 정보를 비교하고 희망 직무를 선택했다. 3개 기업 이상 면접에 참여한 경우 직무교육 240분을 인정받도록 했다. 면접에서는 기업이 모집하는 직무와 청년이 희망하는 직무를 바탕으로 직무 적합성을 확인했다.지역자활센터 담당자 역시 청년이 자신의 희망 직무와 기업의 모집 직무를 비교해 적합한 기업을 선택할 수 있도록 지원했다. 결과적으로 이날 하루 동안 진행된 현장 면접은 모두 140건이었다. 54명의 청년이 21개 기업을 직접 만나고 140번의 면접이 이뤄졌다는 것은 이 행사가 단순한 취업정보 제공에 머물지 않았다는 것을 보여준다.숫자보다 눈에 들어오는 것은 참여 청년들의 반응이다. 박람회 이후 실시한 만족도 조사에는 청년 40명이 응답했다. 조사 결과 박람회 만족도는 94.6%, 박람회 참여를 통한 동기 부여는 88.4%였다.세부 조사에서는 '현장 면접 참여 기회가 도움이 됐다'는 응답이 97.5%였다. 다양한 기업과 직무를 탐색하는 데 도움이 됐다는 응답은 95%, 관심 직무에 대한 정보를 탐색할 수 있었다는 응답은 90%였다.특히 눈에 띄는 대목은 '면접을 통한 자신감 향상'이다. 응답자의 82.5%가 긍정적으로 답했다. '향후 인턴 근로에 도전할 의향이 높아졌다'는 응답 역시 90%에 달했다.취업지원 현장에서 면접은 종종 최종 관문으로 여겨진다. 하지만 자활 현장에서 바라보면 면접 자체가 하나의 경험이 될 수도 있다. 낯선 기업 담당자 앞에서 자신의 경험을 설명하고, 내가 할 수 있는 일을 말해 보고, 기업으로부터 질문을 받아보는 과정 때문이다.당장 취업으로 이어지지 않더라도 이런 경험이 쌓이면 '나는 취업할 수 있을까'라는 질문이 '한번 해볼 수 있지 않을까'라는 질문으로 바뀌는 계기가 될 수 있다.이번 만족도 조사에서 나타난 '자신감 향상'과 '도전 의향 향상'은 그런 가능성을 보여준다.이번 박람회의 또 다른 특징은 기업만 청년을 평가하는 구조가 아니었다는 점이다. 청년 역시 면접을 진행한 기업 가운데 자신이 일하고 싶은 기업의 순위를 정했다. 기업도 면접을 진행한 청년에 대해 직무 적합성과 인턴 근로 연계 의사를 작성했다.이렇게 청년과 기업이 서로의 희망 순위를 확인한 결과, 청년과 기업이 서로를 1순위로 선택한 경우가 13건 확인됐다.그 가운데 '청년 JOB자!' 사업 참여 청년은 7명이었다. 전체 상호 1순위 매칭 13건의 53.8%다. 이 수치가 곧바로 13명의 취업을 의미하는 것은 아니다.실제 근로계약으로 이어지기 위해서는 청년과 기업의 최종 의사를 확인하고 근무조건과 직무 등을 다시 조율하는 과정이 남아 있다.다만 기업이 청년을 일방적으로 평가하는 방식에서 벗어나 청년도 자신에게 맞는 기업과 직무를 선택했다는 점은 주목할 만하다.자활의 목표가 단순히 '어디든 취업시키는 것'이 아니라 참여자가 자신의 삶과 일을 스스로 선택할 수 있도록 돕는 것이라면, 이런 과정 자체에도 의미가 있다.일자리 박람회는 하루면 끝난다. 그러나 청년의 취업 과정은 박람회가 끝난 뒤부터 다시 시작된다.부산광역자활센터의 결과자료에 따르면 청년과 기업 간 인턴 근로 매칭은 9월 21일부터 10월 8일까지 추진하도록 계획돼 있다. 대상자가 확정되는 경우 10월부터 인턴 근로를 시작하는 일정도 제시돼 있다.후속 과정에서는 지역자활센터 역시 역할을 맡는다. 박람회 결과를 토대로 청년과 기업의 인턴 근로 매칭 대상을 논의하고, 지역자활센터별 역할과 협조사항, 인턴 근로 이후 사후관리 방안 등을 논의하는 과정이 이어진다.결국 이번 박람회의 성과를 평가하기 위해서는 140건의 면접이나 13건의 상호 1순위 매칭에서 멈출 수 없다. 실제로 몇 명의 청년이 기업과 연결됐는지, 얼마나 근무를 지속했는지, 청년이 선택한 일이 자신의 자립 과정에 어떤 영향을 미쳤는지까지 지켜봐야 한다.그 과정에서 지역자활센터의 역할도 중요하다. 기업을 소개해 주는 것에서 끝나는 것이 아니라 근무 과정에서 발생하는 어려움을 확인하고, 청년과 기업 사이의 간극을 조정하며, 필요한 경우 다시 다른 직무를 찾을 수 있도록 지원하는 과정이 뒤따라야 하기 때문이다.자활사업은 종종 '일을 제공하는 사업' 정도로 알려져 있다. 그러나 자활의 목적은 참여자가 자활사업단 안에 오래 머무르는 데 있지 않다.참여자의 상황과 역량에 따라 필요한 경험을 쌓고, 스스로 선택할 수 있는 범위를 넓히고, 가능하다면 더 넓은 노동시장으로 이동할 수 있도록 지원하는 것 역시 자활의 중요한 역할이다. 그 과정은 생각보다 쉽지 않다.오랫동안 취업에서 멀어져 있던 사람에게 이력서를 작성하는 일부터 부담이 될 수 있고, 처음 만나는 기업 담당자 앞에 앉아 자신을 설명하는 일 역시 큰 문턱이 될 수 있다.그래서 한 번의 면접이 반드시 한 개의 일자리로 이어지지는 않는다. 하지만 누군가에게는 처음 기업을 알아본 경험이 되고, 처음 자신의 직무를 선택한 경험이 되고, 처음 면접관 앞에서 자신의 이야기를 해본 경험이 된다.지난 9월 18일 부산에서는 54명의 자활 청년이 기업을 만났다. 그리고 그날 하루 140번의 면접이 진행됐다. 이제 필요한 것은 그 숫자가 몇 건의 취업으로 바뀌었는지만 확인하는 일이 아닐 것이다. 그날 기업 앞에 앉았던 청년들이 그 경험 이후 어디로 이동하고 있는지, 그리고 그 과정에서 자활이 어떤 역할을 하고 있는지를 계속 살펴보는 일이다.