한글날 100주년, 세종한글축제 역대 최대 규모로 열린다

큰사진보기 ▲(재)세종시문화관광재단이 1일 2026 세종한글축제 언론 브리핑을 열고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1일 박영국 세종시문화관광재단 대표이사가 2026 세종한글축제 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 양유정 세종시문화관광재단 한긂문화도시센터장이 드론쇼와 불꽃쇼에 대한 자세한 설명을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 세종한글축제 웹포스터 ⓒ 세종시문화관광재단 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲한글 반딧불이 집현전 홍보 웹포스터 ⓒ 세종시문화관광재단 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

(재)세종시문화관광재단(대표이사 박영국)이 1일 오전 언론 브리핑을 개최하고, 한글날 제정 100주년을 맞아 역대 최대 규모로 치러지는 '2026 세종한글축제'의 구체적인 청사진을 공개했다.문화체육관광부 '2026-2027 문화관광축제' 지정 이후 처음 선을 보이는 이번 축제는 '한글날 100년, 세종이 한글로 물든다'를 슬로건으로 내걸고, 오는 10월 9일부터 11일까지 사흘간 세종호수공원과 세종중앙공원 일원에서 열린다. 주요 프로그램 40종과 연계 프로그램 42종 등 총 82종의 다채로운 문화예술 행사가 관람객을 맞이한다.지난해 '세종축제'에서 '세종한글축제'로 이름을 바꾸며 한글을 축제의 중심에 세운 데 이어, 올해는 한글을 역사 속 문자에 머물게 하지 않고 예술과 기술, 시민의 일상으로 확장하는 데 초점을 맞췄다.지난해 축제에서 제기됐던 교통·안전 문제에 대한 보완책을 마련하고, 한글을 중심으로 지역의 문화자원과 콘텐츠를 한데 모은 '플랫폼형 축제'로 변화를 꾀한다. 축제의 주무대를 세종중앙공원으로 옮기는 한편, 낮에는 호수공원에서 가족 단위 프로그램을, 밤에는 중앙공원에서 대형 공연과 드론·불꽃쇼를 선보이는 방식으로 공간별 기능도 분명히 했다.박영국 대표이사는 이날 "올해 축제는 미래 행정수도 세종의 위상에 걸맞게 준비했다"며 "국가가 인정한 문화관광 축제의 수용 태세를 갖추고 국립 예술단체의 무대와 국립기관과의 협력으로 축제의 격을 높였으며 도시의 모든 한글 역량을 한 곳에 모았다"고 설명했다.올해 축제에서 가장 눈길을 끄는 프로그램은 첫날 밤 세종의 하늘을 수놓을 '한글 드론 대향연'이다. 지난해 400대였던 드론을 올해는 2000대로 늘렸다.이날 양유정 한글문화도시센터장의 소개에 따르면, 드론쇼는 단순한 시각적 퍼포먼스가 아니라 한글의 역사를 서사로 구성한다.1446년 세종대왕의 훈민정음 창제와 반포에서 출발해 천지인과 음양오행의 원리, 훈민정음 해례본 서문을 하늘에 구현하고, 조선시대 백성을 위한 글자에서 오늘날 시민을 위한 글자로 이어지는 한글의 변화를 보여준다.이어 AI와 디지털 기술을 활용하는 2026년 세종의 모습과 한글날 100주년을 기념하는 생일 케이크, 한글날이 생일인 시민 100명의 이름을 하늘에 새기는 이벤트도 마련한다.둘째 날에는 불꽃을 탑재한 드론 600대가 등장하는 '불꽃 미디어 대향연'이 펼쳐진다. 불꽃 규모는 지난해보다 2~3배 커지고, 세종과 한글날 100주년, 훈민정음 반포 580주년, 행정수도를 주제로 약 15분간 진행된다.세종중앙공원 비엔날레 전시관에서는 특별기획전 '세종과 남준'도 11월 8일까지 열린다. 백남준아트센터와 국립한글박물관 등과 협력해 한글을 만든 세종대왕과 비디오아트의 선구자 백남준을 연결하며, 향후 한글 비엔날레로 이어지는 문화적 기반을 마련한다.축제 공간의 변화도 올해 세종한글축제의 주요 특징이다. 기존 호수공원 중심의 축제에서 벗어나 세종중앙공원 도시축제마당을 야간 대형 공연의 주무대로 활용한다. 호수공원에서는 낮 시간대 가족 단위 방문객을 위한 프로그램을 운영하고, 중앙공원에서는 드론쇼와 불꽃쇼를 비롯한 대형 공연을 집중적으로 선보인다.개막일인 9일에는 오전 8시 '한글런'을 시작으로 낮 12시 블랙이글스 축하비행, 오후 4시 30분 한글 노래 경연이 이어진다. 오후 7시 30분에는 안다미로아트컴퍼니의 공연 '문'이, 오후 8시에는 국립정동극장 개막 공연이 펼쳐진 뒤 한글 드론이 진행된다.10일에는 위대한 태권도와 K-댄스, 세종에 이어 한글 불꽃이 펼쳐진다. 마지막 날인 11일에는 시민 참여 프로그램과 한글 나라의 앨리스, 플롯시티 공연에 이어 오후 6시 국립심포니콘서트오케스트라의 폐막 공연으로 축제를 마무리한다.지역 예술인의 참여도 확대했다. 안다미로아트컴퍼니는 개막 무대에, 플롯시티는 폐막 무대에 오른다. 세종시스트릿댄스협회의 K-댄스 공연을 비롯해 시민들이 직접 참여하는 프로그램도 마련된다.재단은 세종시 9개 부서와 재단 5개 팀, 세종시교육청, 국립세종수목원 등 지역의 기관과 단체가 각자 운영해 온 한글 관련 프로그램을 축제 안으로 모으는 '플랫폼형 축제'를 추진한다. 이를 통해 축제를 특정 기관이 주도하는 행사가 아니라 지역의 다양한 문화자원이 함께 참여하는 장으로 확장한다.개막식의 운영 방식도 달라진다. 별도의 의전과 공식 인사말을 줄이고 축제 콘텐츠 자체에 집중하는 방식으로 행사를 구성한다.지난해 축제에서 반복적으로 제기됐던 교통과 안전 문제에 대한 보완책도 마련했다. 지난해 8곳이었던 주차장을 올해 14곳으로 확대해 총 4,500면을 확보한다. 정부세종청사 인근 5개 주차장은 순차적으로 안내하고, 모든 주차장에 안전 인력을 배치한다.축제장 내부에는 개인형 이동장치와 자전거의 진입을 제한해 보행 동선을 관리한다. 지난해에는 축제장 주변에서 차량이 보행 동선으로 진입하는 문제와 관련한 민원이 반복적으로 제기된 만큼, 올해는 주차장별 안전관리와 현장 안내를 강화한다.축제장 주변 상권과의 연계도 강화한다. 축제장 반경 1㎞ 이내 음식점과 카페 등 50여 곳을 비롯한 지역 상권을 방문객의 소비 동선으로 연결하고, 푸드트럭은 지난해 15대에서 올해 37대로 확대한다. 인근 상권을 오가는 시티투어 셔틀도 운영한다.세종한글축제를 지역 안에서만 소비되는 행사가 아닌 체류형 관광으로 연결하기 위한 시도도 이어진다.재단에 따르면 지난해 빅데이터 분석 결과 축제 방문객 가운데 세종지역 거주자는 60%를 조금 넘는 수준으로 나타났다. 지난해 처음 집계한 숙박 매출은 약 9,600만 원으로, 올해는 외지 방문객의 체류를 유도하기 위해 축제 홈페이지에 호텔과 펜션, 농촌민박, 캠핑·차박 등 다양한 숙박 정보를 제공한다.지난해 세종한글축제에는 31만5천 명이 넘는 관람객이 방문했다. 2022년 약 17만 명에서 3년 사이 86.7% 증가한 수치다. 올해 재단은 약 33만 명의 방문객을 목표로 하고 있다.인근 도시와의 관광 연계도 추진한다. 세종을 비롯해 공주·청주 등 인접 도시의 관광자원을 연결해 개별 축제 방문을 넘어 충청권에서 머물며 즐길 수 있는 체류형 관광으로 발전시키겠다는 구상이다.올해 세종한글축제는 한글날을 기념하는 10월의 축제를 넘어 한글을 세종의 지속적인 도시문화 자원으로 만들어가는 과정이라는 의미도 갖는다.세종시는 2025년부터 한글문화도시 사업을 추진하고 있으며, 3년간의 사업이 끝난 뒤에도 한글을 도시의 문화적 자산으로 남기는 것을 목표로 하고 있다.세종이라는 도시 이름 자체가 세종대왕과 연결돼 있는 만큼 한글을 도시 정체성과 문화관광 자원으로 발전시키고, 축제를 통해 시민과 외부 방문객이 한글을 새롭게 경험할 수 있는 기회를 만들겠다는 것이다.한글날 제정 100주년이자 훈민정음 반포 580주년을 맞은 올해 세종한글축제는 한글의 역사에서 출발해 공연과 미디어아트, AI, 시민 참여, 지역 상권과 관광으로 영역을 넓힌다.박영국 대표이사는 "한글날엔 한글 축제라는 이름에 걸맞게 문화관광 축제로 첫 발을 내딛는 올해 세종 한글 축제를 행정수도 세종의 대표 문화 브랜드, 나아가 세계가 찾아오는 대한민국 대표 한글 문화 축제로 성장시키겠다"고 포부를 밝혔다.한글을 매개로 세종의 도시 정체성을 보여주는 동시에 문화관광축제로서 새로운 방향을 제시하는 이번 축제가 33만 명의 방문객 목표를 넘어 지역의 문화와 관광, 상권을 연결하는 축제로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.