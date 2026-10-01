"대법원장, 대통령과 협의 후 새 후보자 제청해야" 55%

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 22일 서울 서초구 대법원을 나서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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1일 발표된 전국지표조사(NBS)에서 이재명 대통령의 대법관 재제청을 조희대 대법원장이 거부한 것을 두고 '대법원장은 대통령과 다시 협의하여 다른 후보자를 제청해야 한다'는 의견이 55%로 나왔다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난달 28일부터 30일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1000명 대상 전화면접을 실시한 결과, 국민 여론은 양측이 협의하여 다른 후보자를 제청해야 한다는 의견이 다수였다. '대통령은 대법원장이 제청한 후보자를 임명해야 한다'는 34%, 모름/무응답 10%였다.세부지표를 살펴보면, 이념성향 중도층에서도 '대법원장은 대통령과 협의 후 다른 후보자를 제청해야 한다'는 의견이 57%로 과반이었다. 연령별로나 지역별로도 대체로 양측이 다시 협의한 다음 조 대법원장이 손봉기 판사가 아닌 새로운 인물을 노태악 전 대법관 후임으로 제청해야 한다는 의견이 많았다.한편 이번 조사에서는 여야 각 정당들의 역할에 대한 평가도 있었다. '더불어민주당이 집권여당을 잘한다'는 평가는 32%, '국민의힘이 제1야당 역할을 잘한다'는 25%로 여야 모두 성적표는 처참했다. 다만 국민의힘의 경우 지난 3월 4주차 조사 대비 긍정평가가 9%p 상승한 반면, 민주당은 같은 기간 긍정평가가 21%p나 하락했다.이번 조사는 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접 방식으로 이뤄졌으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.