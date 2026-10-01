2027년 대한민국 교육, 어디로 갈 것인가?

큰사진보기 ▲2027 우리 교육은 어디로 갈까?책에서 펼쳐진 여러 길과 연결망은 인공지능 시대 교육의 전환을, 뿌리내린 나무는 관계와 배움의 성장을 상징한다. ⓒ AI생성 이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 김옥성 교육희망네트워크 상임대표·교육대개혁운동본부 공동운영위원장입니다.

에듀니티가 내는 교육 책에는 믿음이 간다. 학교 현장의 고민을 놓치지 않으면서 우리가 함께 풀어야 할 문제를 꾸준히 묻기 때문이다. 해마다 다음 해의 교육을 전망하는 <대한민국 교육트렌드>도 그런 책이다.이 책이 해마다 내세운 주제를 따라가면 한국 교육의 변화가 보인다. 2025년에는 '한국 교육을 움직이는 20가지 키워드'를 살폈고, 2026년에는 '한국 교육이 직면한 10대 쟁점과 과제'를 짚었다. 2027년에는 대한민국 교육지형이 완전히 재편되는 '그레이트 리셋의 해'를 내다본다. 이제 교육의 틀 전체를 다시 설계해야 한다는 문제의식으로 나아간 것이다.학생 수 감소와 교육재정의 불안, 교사의 소진과 이탈, 인공지능의 확산, 이주배경학생의 증가는 서로 맞물려 학교와 지역의 모습을 바꾸고 있다. 어느 한 제도를 고치는 것만으로는 이 변화를 감당하기 어렵다. 무엇을 가르치고 어떻게 평가할지, 누구의 배움을 보장하고 누가 교육의 방향을 정할지 함께 다시 물어야 한다.책을 읽으며 내가 붙든 질문도 여기에 있다. 이 큰 변화 속에서 무너진 교육공동체를 어떻게 다시 세울 것인가.국가교육위원회의 역할과 과제를 깊이 이해하고 있는 한민호 선생님의 글은 앞으로 10년의 교육 방향을 생각하게 한다.10년의 교육 방향을 정하는 계획이라면 잘 정리된 정책 문서만으로는 부족하다. 학생과 교사, 학부모와 시민이 무엇을 바라고 어디에서 생각이 다른지 충분히 듣고 논의해야 한다. 모든 문제에 같은 답을 낼 수는 없어도 함께 지킬 원칙은 세울 수 있어야 한다. 그래야 국가교육발전계획이 정권의 계획을 넘어 우리 사회의 약속이 될 수 있다.좋은 뜻을 담은 과제를 나열하는 일과 실제로 교육을 바꾸는 일 사이에는 거리가 있다. 누가 책임지고, 어떤 예산과 인력으로, 언제까지 실행할 것인지가 분명해야 한다. 먼저 할 일과 준비가 필요한 일을 가리고 기존 정책 가운데 줄이거나 합칠 일도 찾아야 한다.그러면서도 아쉬움은 남는다. 인공지능 시대를 맞아 무엇을 가르치고 어떻게 평가할지 근본부터 다시 묻는다면 수능 폐지와 절대평가 전환도 더욱 과감하게 논의해야 하지 않을까. 눈앞의 갈등을 조정하면서 다음 세대가 살아갈 세상을 내다보는 것이 장기 교육계획의 몫이기 때문이다.나는 이제 대입제도에 필요한 것은 부분적인 개선을 넘어선 혁명적 전환이라고 생각한다. 언제까지 아이들에게 외우고, 정해진 시간 안에 정답을 골라내는 경쟁을 반복하게 할 것인가. 인공지능이 정보를 찾고 문장을 만들며 문제를 풀어 주는 시대에 학교는 인간이 무엇을 배우고 어떤 힘을 길러야 하는지 새롭게 답해야 한다.물론 기초지식은 중요하다. 읽고 쓰고 셈하는 힘과 개념을 이해하는 힘이 있어야 깊이 생각할 수 있다. 수능 역시 암기만을 평가하는 시험은 아니다. 그러나 입시가 학교의 배움을 지배하면서 이해와 탐구조차 시험에 유리한 풀이와 반복 훈련으로 좁아지는 현실은 돌아보아야 한다.아이가 얼마나 외웠는지를 넘어 무엇을 궁금해 하고 어떤 근거로 판단하며 다른 사람과 어떻게 문제를 풀어 가는지 살펴야 한다. 인공지능이 내놓은 답을 이해하고 검토하는 능력도 이러한 배움 위에서 자란다.수능 폐지와 절대평가 전환은 중요한 의제가 될 수 있다. 그러나 시험 하나를 없애는 것으로 끝나서는 안 된다. 고교의 수업과 평가, 대학의 선발과 교육을 함께 바꾸고 대학의 서열이 한 사람의 삶을 지나치게 결정하는 구조도 바꾸어야 한다.새로운 평가가 또 다른 사교육 경쟁을 만들지 않도록 공적인 지원과 믿을 만한 기준도 마련해야 한다. 교사가 평가를 감당할 시간과 여건도 필요하다. 준비가 필요하다는 말이 변화를 미루는 까닭이 되어서는 안 된다. 목표는 과감하게 세우고 실행은 책임 있게 설계해야 한다.서현수 선생님의 교육 거버넌스 논의는 이러한 변화를 누가 함께 만들 것인지 묻는다. 정권이 바뀔 때마다 교육정책이 흔들리고 현장은 새로운 정책을 따라가느라 지친다. 이제 정책의 내용만큼 결정 과정도 돌아볼 필요가 있다.학생과 학부모는 교육의 대상이나 민원인에 머물러서는 안 된다. 교사 역시 정책을 전달받아 실행하는 사람으로만 남아서는 안 된다. 지역 주민과 마을도 교육을 함께 만드는 주체로 참여해야 한다. 아이들의 삶에 관한 결정을 당사자가 빠진 자리에서 내려서는 안 된다.참여의 자리를 만드는 것만으로는 부족하다. 시민이 자료를 읽고 서로 다른 의견을 들으며 판단할 시간이 필요하다. 제안이 어떻게 반영되었는지도 알려야 한다. 교육공동체는 서로의 말을 듣고 함께 결정하는 경험 속에서 자란다.교육재정도 마찬가지다. 학생 수가 줄었으니 교육비도 줄이면 된다는 셈법으로는 학교의 현실을 설명하기 어렵다. 학교를 유지하는 비용이 있고 돌봄과 상담, 특수교육과 한국어교육처럼 더 세심하게 지원해야 할 배움도 있다. 오히려 학생 수 감소를 아이 한 명 한 명을 충분히 돌볼 기회로 만들 수는 없을까.필요한 배움에 자원이 안정적으로 닿아야 한다. 참여할 권리를 말하면서 참여할 시간과 여건을 마련하지 않고, 맞춤형 교육을 강조하면서 필요한 인력을 줄인다면 정책의 말과 학교의 삶은 멀어질 수밖에 없다.학교의 갈등을 다룬 부분에서는 읽는 속도가 느려졌다. 학교폭력과 교권보호 심의 현장에서 나는 사실을 공정하게 확인하고 피해를 빠르게 보호하는 일이 얼마나 중요한지 거듭 배운다. 동시에 심의가 끝난 뒤의 학교를 생각한다. 학생은 다시 등교하고 교사는 다시 교실에 선다. 결정문이 나온 뒤에도 불안과 상처, 어색해진 관계는 남는다.이경아 선생님의 교육활동 보호체계 논의는 교사를 민원과 소송 앞에 홀로 두는 구조를 바꾸어야 한다는 문제의식을 전한다. 관리자와 교육청의 책임, 법률·심리 지원, 행정업무 조정과 분쟁 해결 절차가 함께 마련되어야 한다.여기에 나는 회복의 과제를 보태고 싶다. 신고와 심의는 권리를 지키는 중요한 절차다. 그러나 그것만으로 학교가 다시 교육할 힘을 얻지는 못한다. 무엇이 잘못되었고 누구에게 어떤 영향을 주었으며 앞으로 무엇을 책임져야 하는지 배울 기회가 뒤따라야 한다.회복적 정의는 피해학생에게 용서를 요구하는 일이 아니다. 피해학생의 안전과 선택을 존중하면서 잘못한 학생이 자신의 행동을 돌아보고 책임을 실천하도록 돕는 일이다. 교사에게도 상처를 참고 교실로 돌아가라고 해서는 안 된다. 보호받고 회복할 시간과 지원이 필요하다.우리는 갈등이 생기면 신고하고 처리하는 절차를 익혀 왔다. 이제 갈등을 말로 풀고 서로의 경계를 존중하며 잘못을 책임지는 방법도 학교에서 배워야 한다. 갈등 뒤에 다시 안전하게 살아갈 길까지 마련할 때 사안 처리는 교육으로 이어질 수 있다.송수연 선생님의 교사 정치기본권 논의와 이혁규 선생님의 민주시민교육 논의도 서로 이어진다. 교사 역시 생각하고 말하며 사회에 참여하는 시민이다. 교사의 시민적 권리를 보장하는 일과 수업·평가에서 학생에게 특정한 생각을 강요하지 못하게 하는 일은 구분해야 한다.사회의 논쟁을 피하는 것만으로 학생의 판단력이 자라지는 않는다. 근거를 살피고 여러 관점을 검토하며 자신의 생각을 세워 보는 수업이 필요하다. 교사와 다른 의견을 말해도 존중받고 생각을 바꾸어도 괜찮다는 경험이 학생의 자율적인 판단을 돕는다.나는 우선 학급회의가 살아났으면 좋겠다. 아이들이 자기 반의 문제를 이야기하고 다른 친구의 말을 들으며 함께 정한 약속을 지켜 보는 경험 말이다. 국가 차원의 숙의와 교실의 학급회의는 서로의 목소리를 존중하며 공동의 삶을 정한다는 점에서 이어져 있다.인공지능을 다룬 글들은 판단과 참여의 중요성을 더욱 선명하게 보여 준다. 인공지능이 요약하고 글을 쓰며 문제를 푸는 시대에는 학생이 답을 얻었다는 사실만으로 배움을 판단하기 어렵다. 어떤 질문을 했는지, 근거를 어떻게 살폈는지, 답을 받아들이거나 고친 까닭이 무엇인지 살펴야 한다.진로교육도 익숙한 직업의 목록을 소개하는 데서 나아가 기술이 산업과 일의 구조를 어떻게 바꾸는지 살펴야 한다. 학생이 자신의 관심과 역량을 이해하고 변화 속에서도 배움을 이어 갈 힘을 기르도록 도와야 한다.교사에게는 새로운 수업을 실험하고 동료와 나누며 고쳐 갈 여건을 마련해야 한다. 도구만 보급하고 활용의 책임을 교사 개인에게 맡겨서는 교육의 변화를 감당하기 어렵다.유재 선생님의 이주배경학생 논의를 읽으며 내가 만나는 아이들의 얼굴이 떠올랐다. 지역아동센터에서도 서로 다른 언어와 가정의 경험을 가진 아이들이 함께 생활한다. 일상 대화가 가능하다고 교과서와 글쓰기가 쉬운 것은 아니다. 언어의 어려움에 돌봄의 공백과 경제적 불안, 관계의 상처가 겹치기도 한다.그 아이들에게 적응만을 요구해서는 안 된다. 학교와 지역이 언어와 배움, 생활을 함께 지원하고 각자의 문화와 경험을 존중하면서 동등하게 참여할 기회를 마련해야 한다.이러한 배움을 교사 한 사람의 헌신에 맡겨서도 안 된다. 아이들과 충분히 만날 시간과 지원 인력을 마련하고 학교 밖에서도 생활을 지켜 줄 돌봄과 복지가 이어져야 한다. 서로 다른 아이들이 함께 배우는 교실은 교육과 지역사회가 함께 책임져야 할 현실이다.<대한민국 교육트렌드 2027>의 장점은 교육의 미래를 여러 영역의 관계 속에서 보게 한다는 데 있다. 국가의 장기계획과 교실의 일상, 재정의 배분과 아이의 배움, 교사의 권리와 학생의 참여가 서로 떨어져 있지 않음을 일깨운다.책을 덮으며 남는 과제는 이러한 방향을 실제로 움직이게 할 시간과 인력, 예산을 마련하는 일이다. 이미 소진된 교사에게 좋은 과제를 더 얹는 방식으로는 어렵다. 무엇을 새로 할지 정하는 만큼 무엇을 덜어낼지도 결정해야 한다.2027년 대한민국 교육은 어디로 갈 것인가. 나는 국가교육위원회가 우리 교육의 먼 방향을 과감하게 제시하고 학생과 교사, 학부모와 시민이 그 길을 함께 정하기를 바란다. 대입의 작은 손질을 넘어 배움과 평가의 목적을 다시 세우고, 신고와 소송 뒤에도 교육과 관계가 이어질 수 있는 학교를 만들어야 한다.언제까지 외우고 있을 것인가. 이제 아이들에게 스스로 묻고 깊이 생각하며 함께 살아갈 길을 찾을 시간을 돌려주어야 한다. 아이 한 명이 안전하게 배우는 교실, 교사 한 사람이 홀로 버티지 않아도 되는 학교, 서로 다른 사람들이 공동의 문제를 함께 결정하는 자리에서 대한민국 교육의 새로운 길이 열리기를 바란다.