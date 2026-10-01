답보인가, 반등 초읽기인가... 이 대통령 NBS 43% 유지

큰사진보기 ▲거수경례 하는 이재명 대통령이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 거수경례하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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1일 발표된 전국지표조사(NBS)에서 이재명 대통령의 국정 수행 긍정 평가가 2주 전과 마찬가지로 43%를 기록했다. 하락세는 일단 멈춘 모양새이지만, 세부 지표들이 여전히 좋지 않은 상황을 고려할 때 조사 방식이 다른 여론조사들처럼 반등까지 가능할지는 아직 미지수다.엠브레인퍼블릭과 케이스탯리서치, 코리아리서치, 한국리서치가 지난달 28일부터 30일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 전화 면접을 실시한 결과로, 이 대통령 국정 수행 긍정 43%, 부정 50%, 모름/무응답 7%로 집계됐다. 지난 6월 2주 차 조사 이후 줄곧 하락을 거듭하던 지지율이 현상 유지에는 성공한 셈이다.하지만 부정 평가가 2%p 상승한 데다가, 긍정 평가 중 '매우 잘함'도 18% 수준으로 지지 강도는 다소 느슨하다. 반면 부정 평가에서는 '매우 잘못' 30%, '잘못하는 편' 20%로 양상이 달랐다. 9월 2주 차 조사에서도 이 대통령의 국정 수행을 '매우 잘함'으로 평가한 의견은 16%, '잘하는 편'은 27%였지만, '매우 잘못'은 27%, '잘못하는 편'은 21%였다.연령별로는 40대(긍정 55%-부정 40%)와 50대를 제외한 모든 연령대에서 부정 평가가 우세했다. 특히 20대에서는 긍정 24%-부정 49%로 긍정 평가가 상당히 저조했는데, 모름/무응답, 즉 의견 유보층도 27%에 달했다. 30대(39%-56%)와 60대(45%-54%), 70대 이상(35%-61%)의 분위기는 엇비슷했다.지역별로는 전남광주/전북에서 국정 지지율이 직전 조사보다 3%p 상승했고(68%→71%), 지지 정당별로는 더불어민주당 지지층에서 소폭 올라갔다(77%→83%). 하지만 나머지 지표들은 대체로 큰 변화가 없었다. 다만 이념 성향 중도층의 경우 직전 조사에서는 긍정 41%-부정 49%로 부정 평가가 살짝 우세했지만 이번 조사에서는 49%-46%으로 나타났다.이 대통령의 국정 운영 방향성에 관한 설문 결과도 '올바른 방향으로 가고 있다' 43%, '잘못된 방향으로 가고 있다' 50%로 유사했다. 연령별, 지역별 분위기도 크게 다르지 않았는데, 특히 중도층에서는 '올바른 방향' 48%, '잘못된 방향' 47%로 긍·부정 평가가 팽팽하게 맞서고 있었다.응답자들은 이재명 정부의 국민 생활 안전 정책(긍정 53%), 지역 균형 발전 정책(48%), 교육 정책(44%), 각종 연금 정책(43%), 노동 정책(43%)은 상대적으로 호평했다. 하지만 지난 7월 1주 조사에서 동일한 질문에 긍정 비율이 50~60%대를 기록한 것에 비해서는 대부분의 정책 분야에서 긍정 평가가 하락했다.부동산 정책에는 인색했다. 정부가 2030년까지 공공 임대·분양 등 공적 주택 119만 호를 공급하고 이 가운데 약 77%를 수도권에 공급하겠다는 계획의 실현 가능성을 묻는 질문에 응답자의 64%는 '이행되지 않을 것'이라고 전망했다. '이행될 것'이라는 의견은 26%에 그쳤다. 특히 주요 공급 대상지인 서울 지역의 부정 전망은 74%에 달했다.이번 조사는 휴대전화 가상번호를 활용한 전화 면접 조사로 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.