고성석 시의원 "광양에 SMR 도입 검토 여부 공개하라"

큰사진보기 ▲SMR 모형지난 4월 22일 부산 해운대구 벡스코 제1전시장에서 개막한 '2026 부산국제원자력산업전'에서 관람객들이 혁신형 소형모듈원전(I-SMR) 모형을 살펴보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고성석(더불어민주당·무안1) 전남광주시의원 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

전남광주통합특별시의회 고성석(더불어민주당·무안1) 의원은 1일 통합특별시를 향해 "여수·광양 등 동부권에 SMR(소형모듈원자로) 도입을 검토하고 있는지 공개해야 한다"고 밝혔다.앞서 민형배 통합특별시장은 후보 시절인 지난 5월 서영학 여수시장 후보와 'SMR 접목 RE100 산단' 정책협약을 맺었다. 당시 여수환경운동연합은 SMR이 RE100(재생에너지 100% 활용) 취지에 맞지 않고 방사성폐기물과 안전 문제도 있다며 협약 철회를 요구한 바 있다.이런 가운데 광양 등에 사업 거점을 둔 포스코가 정부의 녹색전환(GX) 대국민 보고회에서 SMR을 포함한 국내 첫 민간 원전 추진 방안을 발표할 것이라는 언론 보도가 나오자, 고 의원이 통합특별시에 관련 정보가 있다면 투명하게 공개하라고 요구한 것이다.SMR은 모듈당 전기출력 300MW 이하 소형 원자로다. 원전 6기가 있는 영광 한빛원전은 1기당 1000MW 수준으로 SMR은 그 출력의 3분의 1 이하 규모다. 안정성 문제와 함께 방사성폐기물 처리 문제에서도 자유롭지 않다는 지적에도 SMR 도입 논의는 올 들어 활발해지고 있다.고 의원에 따르면 지난 8월 서울 프레스센터에서 열린 '기후위기, K-GX(탈탄소녹색대전환)와 SMR' 행사에서는 광양에 170MW급 I-SMR 4기를 묶어 680MW 규모로 건설하는 구상이 소개됐다.원전 운영사 한국수력원자력은 지난 6월 부산 기장을 I-SMR 1호기 건설 지역으로 선정했으며, 정부는 제12차 전력수급기본계획에 SMR 추가 도입을 검토하고 있는 것으로 알려져 있다.고성석 의원은 "SMR은 소형원자로로 이름 붙었을 뿐 원자력발전의 안전성과 방사성폐기물 문제에서 자유로울 수 없고, 영광 한빛원전의 핵폐기물 처리 문제도 매듭지어지지 않았다"고 지적했다.이어 "SMR은 아직 상용화되지 않은 기술인데다 주민의 생명권과 직결되어 있는 만큼, 관련 정보를 투명하게 공개한 뒤 주민 수용성을 확보하며 추진하는 것이 미래 산업 전환에 도움이 될 것"이라고 강조했다.