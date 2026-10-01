한글 창제로부터 시작된 장대한 투쟁의 기록

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'훈민에서 계몽으로, 계몽에서 민주로'라는 부제를 달고 있는 책 <한글 연대기>는 한국어를 전공한 저자가 한글 사용의 역사를 정밀하게 추적하여 소개하는 내용으로 채워져 있다. 조선시대 세종에 의해 한글이 창제(1443)되고\ <용비어천가>를 비롯한 문헌 작업에 적용하는 과정을 거쳐, 비로소 3년 후인 1446년(세종 28)에 반포되어 우리말을 기록하는 수단으로 널리 사용되기 시작했다. 앞부분에 수록된 '추천사'(백낙청)에서, 이 책의 성격을 "어문의 역사이자 한국어의 역사이며 일종의 사회사를 겸하고 있다"고 적시하고 있다.일본의 언어학자가 쓴 또 다른 '추천사'(노마 히데키)에서 "이 책은 한글이라는 문자가 한국어를 얼마나 풍성하게 하고 그 언어로 살아가는 사람들을 어떻게 지탱해 왔는가를 그려 낸 장대한 투쟁의 기록"으로서 의미를 부여하고 있다. 저자 또한 책의 제목을 <한글 연대기>라고 붙인 이유를 설명하면서, "한글이 만들어진 후 어떻게 쓰이고 어떻게 변해왔는지 뿐만 아니라, 한글이 쓰이고 변하는 맥락을 짚으면서 한글을 어떻게 생각하고 한글에 어떤 의미를 부여해 왔는지를 보여"주고자 한다는 점을 명확히 드러내고 있다.우리 역사가 근대로 접어들면서 곧바로 일제 강점기에 처해졌다는 점은 우리의 언어 문화에도 막대한 영향을 끼쳤던 사건이라고 할 수 있다. 일제 강점기로 접어들면서 우리의 말과 글을 자유롭게 사용할 수 없게 되었기 때문이다. 그런 와중에서도 일제 강점기 내내 거센 탄압에도 불구하고 우리의 언어를 지키기 위한 노력이 '조선어학회'를 비롯한 적지 않은 학자들에 의해 지속되었고, 이러한 바탕 위에서 해방 이후 우리 어문 정책의 틀이 형성되었음은 주지의 사실이다.따라서 '한글의 연대기'를 살피는 저자의 작업은 단순히 '한글의 위대성'을 논하는 것에 그치지 않고, 이 책을 통해 "우리말 공동체가 '한글'에 새겨 온 의미를 근대적 어문 개혁이라는 역사적 맥락에서 이해해야" 함을 명확히 하고 있다."영어권 교양인은 19세기의 작품을 원본 그대로 읽을 수 있는데, 왜 한국어권 교양인은 특별한 훈련을 받지 않는 한 20세기 초반의 작품조차 원본 그대로 읽기 어려운가?"한국어를 전공하면서 오랫동안 품었던 이러한 질문에 적절한 해답을 찾기 위해 고심했던 과정을 돌아 보면서, 저자는 이 책을 저술하게 된 가장 중요한 이유의 하나로 꼽고 있다.저자는 먼저 '조선시대 사람들에게 한글은 어떤 의미였을까'라는 항목으로부터, 조선시대 한글 창제 이후 그것이 활용되었던 다양한 사례들을 적시하면서 그 구체적인 상황을 설명하고 있다. 중앙 정부 차원에서 진행되었던 한문 서적의 번역 즉 각종 언해(諺解) 사업은 물론, 민간에서 시도되었던 한글 사용의 사례들을 구체적으로 적시하는 한편 그 의미를 한글 사용의 역사와 함께 적절하게 짚어내고 있다. 조선시대 관리가 되기 위한 제도로서 과거가 시행되면서, 당대 지식인들은 한글보다 한문으로 글을 쓰는 것이 익숙했음은 물론이다. 따라서 한글의 사용은 과거에 응시하기 위한 지배 계급보다, 그로부터 어느 정도 벗어나 있었던 사람들에게 글쓰기와 독서의 방식으로 활용되었음을 전제할 필요가 있다.저자는 특히 조선 후기 광범위한 독자들을 확보했던 '한글 소설'의 존재가 조선시대 '한글 문화의 형성'에 적지 않은 역할을 했음을 밝히고 있다. 다만 당대 지배 계급들도 조선 전기부터 시조와 가사 등의 고전시가를 활발하게 창작했던 사례들이 발견되는데, 눈으로 보는 시(한시)가 아닌 귀로 듣는 노래로서 역할을 했다는 점에 주목할 필요가 있다고 하겠다. 따라서 조선시대의 '한글 소설'만이 아니라 시조와 가사 등의 한글 시가에 대해서도 우리말의 효용과 문자로서의 활용 사례로 다뤄질 필요가 있음을 언급하고자 한다.현재까지 전해지고 있는 시조와 가사 작품들은 물론, 그 작품들이 수록된 수많은 가집과 가사집의 존재는 한글 사용의 역사에서 반드시 다뤄질 필요가 있다고 여겨지기 때문이다. 이 책에서 이러한 내용이 포함되어 적극적으로 다뤄질 수 있다면, 아마도 조선시대 한글 사용의 의미가 보다 풍부하게 설명될 수 있을 것으로 기대된다. 조선 후기로 접어들면서 한글 사용이 점차 확대되고, 또한 다양한 글쓰기 방식으로 정착되는 과정도 적지 않은 의미를 지니고 있다. 그것은 또한 지배계급에 의해 이전까지 지배적인 문자로 활용되었던 '한문 사용의 해체'와 밀접하게 연관되고 있었기 때문이다.이어지는 '어떤 글이 한문을 대체할 수 있을까?'라는 항목에서는 '한문 해체의 연대기'에 초점을 맞추고 있으며, 한문의 형식이 아니라 한문과 한글을 섞어 쓰면서 우리말 형식을 실험했던 유길준의 <서유견문>과 이 시기에 출간되었던 다양한 매체들 그리고 한글로 번역된 <성경> 등의 사례에 주목하고 있다. 근대 전환기에 발간되기 시작한 신문을 통해서 한글이 적극 활용되었던 면모를 '한글 신문으로 공론의 장을 넓히자'라는 제목의 항목에서, 한글 전용으로 발간되엇던 <독립신문>을 비롯해서 한글과 국한문으로 함께 발행했던 <대한매일신보>가 당대의 독자들에게 미쳤던 영향에 대해 다루고 있다. 특히 일제 강점기에도 국한문 표기로 우리말 신문을 발행하기도 했으며, 해방 이후에는 '전면적 한글 표기를 선포한 정부'에 맞서 신문의 반발에 부딪쳐 국한문 표기를 용인해야만 했던 1970년대의 상황을 소개하기도 하였다. 아울러 새롭게 창간되면서 전면적으로 한글 가로쓰기를 시도한 신문이 나타나면서, 점차적인 변화를 거쳐 이제는 그러한 형식이 일반화되었음을 연대기의 관점에서 확인시켜주고 있다.또한 외래어를 표기하기 위한 과정을 설명하는 '세계를 어떻게 한글로 기록할 수 있을까?'라는 항목에서, 외래어를 한글로 표기하는 방식이 변화를 거쳐 현재의 상황으로 정착하는 과정을 세밀하게 정리하고 있다. '한글 쓰기 원칙을 세우자'라는 항목은 물론, '쉬운 맞춤법이 진리'라는 제목으로 정리된 항목의 내용은 현재의 맞춤법이 확립되기까지의 지난한 과정을 소개하고 있다. 사전은 사람들에게 언어의 의미를 확인하고 또한 적절한 활용을 돕는 역할을 하게 되는데, '우리말 사전을 만들자'라는 제목으로 사전 편찬이 이뤄지는 과정을 소개하면서 사전 편찬의 역사를 서술하고 있다.20세기 이후 해외에 진출했던 인물들에 의해 외국에서 한글이 소개된 내용은 '세계에 한글을 알리자'라는 제목으로 소개하고, 한글을 타자기로 구현할 수 있는 방법을 위해 노력하는 과정에 대해 '글씨 쓰는 기계와 한글의 만남'이라는 항목을 통해 그 역사를 짚어내고 있다. 아울러 멀리 있는 장소에 효율적으로 내용을 전달하기 위한 '한글 전신부호'는 물론, 앞을 보지 못하는 사람들이 활용할 수 있는 점자 '훈맹정음'과 들을 수 없는 이들이 한글 자모를 정확히 구현할 수 있도록 손으로 한글의 자모를 구현하는 '지문자(指文字)'를 개발하는 과정에 대해서는 '특수문자로서 한글의 재탄생'이라는 항목을 통해서 상세하게 정리하여 소개하고 있다. 마지막으로 '한글을 기념하다'라는 제목으로 '한글날 제정의 연대기'를 제시함으로써, 저자가 기획했던 <한글 연대기>의 다양한 면모와 그 의미에 대한 소개가 마무리되고 있다.'한글'의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다고 하겠는데, 정작 많은 이들이 한글이 창제된 이후 조선시대 지배계급에 의해 중요시되지 않았던 사실에 대해서는 모르는 경우가 적지 않다. 또한 한글의 중요성을 강조하는 작업도 요구되지만, 이와 함께 한글의 역사는 물론 그것이 오늘날까지 이르는 동안 어떻게 활용되었는지에 대해서도 관심을 기울일 필요가 있다고 하겠다. 한글의 역사와 활용의 양상 그리고 한글과 관련된 정책들에 대해 상세히 소개하고 있는 이 책이 독자들의 그러한 욕구를 채워줄 수 있을 것이라고 평가하고 싶다. 저자는 "내가 생각하는 더 넓고 더 높은 집은 분단 이후 북한에서의 한글 연대기를 포함한 집"이라는 점을 강조하고 있는데, 저자의 '새로운 과제'로 제시한 "남한과 1945년까지의 한글 연대기를 공유하는 북한의 한글 연대기"에 대한 내용이 후속 작업으로 이어질 수 있기를 진심으로 기대해 본다.