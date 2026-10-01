박정희의 첫 삽, 노무현의 꿈 말한 이 대통령 "자주국방이 곧 주권"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 거수경례하고 있다. 2026.10.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"박정희 대통령께서는 소총 한 자루부터 우리 손으로 만들자며 방위 산업의 첫 삽을 떴습니다. 노무현 대통령께서는 국방 개혁과 전시작전통제권에 대한 의지로 그 꿈을 한 걸음 더 밀고 나가셨습니다. 우리는 그렇게 이어져 온 자주국방의 꿈을 안고 여기까지 왔습니다."

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 열병차량에 탑승해 사열하고 있다. 2026.10.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념식에서 "돌이켜보면 자주국방은 비단 어느 한 정부만의 과제는 아니었다"면서 한 말이다. 보수·진보를 떠나 스스로의 힘으로 나라를 지키고자 함은 당연한 안보 전략임을 강조한 셈이다.이 대통령은 이 자리에서 핵추진잠수함 등 자주국방의 핵심 전력을 획득하고 전시작전통제권(전작권) 환수도 반드시 마무리 짓겠다고 다짐했다. 또한 육·해·공군 사관학교를 통합한 국군사관학교 창설 등 미래전을 위한 국방 개혁 방침과 불법 계엄의 잔재를 청산하고 본연의 임무에만 매진할 '국민의 군대'를 지난해에 이어 다시 한번 강조했다.최근 발생한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고로 다친 장병들에 대해서는 위로를 전했다. 다만 "가장 확실한 안보는 '싸울 필요가 없는 상태', 즉 평화를 만드는 것"이라며 "남북 간 군사적 긴장을 낮추기 위한 실질적인 조치를 일관되게 이어 나가겠다"고 밝혔다.이 대통령은 이날 기념사에서 먼저 "얼마 전 비무장지대에서 불의의 사고로 부상을 당하신 장병들을 생각하면 지금도 마음이 아프다"며 "우리가 누리는 평범한 하루가 누군가의 위험 위에 서 있다는 것을 다시 한번 생각하게 된다"고 밝혔다.특히 부상 장병들의 빠른 쾌유를 빌면서 "오늘 우리가 누리는 자유와 평화는 결코 저절로 이뤄진 것이 아니다"고 했다. "항일 독립 투쟁에 앞장섰던 독립군과 광복군에서부터", "국가와 국민을 위해 목숨을 바친 순국 장병과 창군 원로, 참전 용사와 예비역 여러분의 희생과 헌신이 있었기에 가능했다"고 강조했다.이 대통령이 다음으로 강조한 건 '자주국방'이었다. "지금 대한민국은 건국 이래 가장 강한 군대를 가지고" 있다면서 "앞으로 2030년대 중반이 되면 우리 기술로 만든 핵추진잠수함 건조까지 성공적으로 이뤄낼 것"이라고 했다.또한 박정희 전 대통령부터 노무현 전 대통령까지 자주국방 실현을 위해 노력해 왔음을 짚으면서 "자주국방은 곧 주권이다. 앞으로 전작권 환수로 그 마침표를 찍어 반세기 동안 이어져 온 그 꿈을 국민과 함께 반드시 실현해 내겠다"고 다짐했다.DMZ 지뢰 폭발 사고로 남북 관계 경색이 예상되는 상황임에도, 이 대통령은 '한반도 평화 공존'을 포기하지 않겠다고 했다. 그것이 가장 확실한 안보라고 강조했다.이 대통령은 "남과 북은 한반도의 평화를 위해 '함께 이기는 길'을 찾아내고 신뢰를 쌓아가야 한다"며 "남북 관계의 매듭은 복잡하게 얽혀있지만, 앞으로도 인내심을 가지고 차근차근 얽힌 매듭을 풀어나갈 것"이라고 말했다.특히 "신뢰를 회복하고 단절된 대화를 복원하는 길에 북측도 이제는 함께하기를 기대하고 촉구한다"고 밝혔다.이 대통령은 이날 인공지능·드론 등 첨단 기술로 인한 전장 변화와 인구 절벽 및 병역 자원 감소 상황 등을 지적하면서 강력한 국방 개혁이 필요하다고 했다.무엇보다 "미래전에 대비해 '국군사관학교'를 창설하여 통합 작전 능력을 갖춘 세계 일류 정예 장교를 길러내야 할 것"이라며 "여러 의견을 듣고 군심을 하나로 모아 '국군사관학교' 창설 추진에 신속, 과감하게 매진할 것을 당부한다"고 밝혔다.아울러 "복무 기간이 짧은 병사와 복무 기간은 길지만 취업·교육 등 미래 설계가 가능한 '기술집약 부사관' 중 원하는 방식으로 복무 방식을 선택할 수" 있는 '선택적 모병제'를 통해 병력 구조를 간부 중심으로 전환하겠다면서 "군 복무가 자랑스러운 선택이었다고 말할 수 있는 군을 만들겠다"고 약속했다.이 대통령은 이를 위한 충분한 재정도 준비돼 있음을 강조했다. "국방 예산을 전년 대비 8.2% 늘어난 73조 원으로 편성했다. 이는 1997년 우리나라 전체 예산보다 높은 수치"라며 "정부는 앞으로도 필요한 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.취임 후 첫 국군의 날 기념사에서 주문했던 "헌법 정신과 민주주의 가치로 무장한 국민의 충직한 군대" 기조는 재차 강조됐다.이에 대해 이 대통령은 "국민주권정부는 불법 계엄의 잔재를 청산해 왔다. 안타깝지만 군 내부의 책임을 엄정하게 물었고 방첩사와 정보사를 포함한 군 정보기관을 전면 개편하는 등 민주적, 제도적 기반을 단단하게 강화했다"고 강조했다.그러면서 "앞으로도 결코, 결단코 군에 의한 불법적 내란이 발생하지 않도록, 우리 군이 본연의 임무에만 전념할 수 있는 문화와 제도를 정착시켜 나갈 것"이라며 "지휘관들부터 뼈를 깎는 노력으로 국민의 신뢰를 회복하고 군의 명예를 바로 세우기 위한 노력을 다해주기 바란다"고 당부했다.이 대통령은 마지막으로 "우리는 우리 스스로 지켜낼 충분한 힘을 이미 가지고 있다"고 다시 강조했다.이 대통령은 "소총 한 자루 제대로 만들지 못하던 나라에서 최첨단 전차와 자주포, 전투기와 함정을 생산하는 군사 강국이 됐다. 국제사회로부터 도움을 받던 나라가 도움을 주는 나라로 성장했다"며 "우리 국민께서 일궈낸 주신 길"이라고 말했다.이어 "여러분을 믿고 있다. 각자의 위치에서 건강히, 자신감을 가지고 최선을 다해 복무해 주시라"며 "여러분의 헌신이 명예와 자부심으로 이어질 수 있도록 국가는 항상 여러분과 함께할 것"이라고 밝혔다.