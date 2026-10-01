통일부, 김여정 담화에 "남북 불신의 벽 높아... 평화 공존 흔들림 없이 추진"

큰사진보기 ▲군과 유엔군사령부가 서부전선에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고 현장조사를 위해 26일 비무장지대(DMZ) 내에서 기동로 확보 및 작전환경 조사 활동을 하는 모습. 2026.9.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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통일부는 1일, 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고를 남측의 '자작극'이라고 주장한 김여정 북한 노동당 부장의 담화에 대해 "지난 몇 년간의 적대·대결 정책으로 인한 남북 간 불신의 벽이 높음을 다시 한번 확인했다"고 밝혔다.통일부는 이날 오전 '김여정 입장 발표 관련 통일부 입장'을 내고 "이번 지뢰 폭발 사고와 같은 불행이 제발 되지 않도록 유관 부처와 함께 필요한 조치를 강구해 나가는 한편, 한반도 평화 공존 정책을 흔들림 없이 추진할 것"이라고 강조했다.이어 "오랜 적대와 대결을 끝내고 싸울 필요가 없는 평화를 만드는 것이야말로 국민의 생명과 안전을 지키는 가장 현실적인 길이라고 생각한다"고 밝혔다.이는 지뢰 폭발 사고에 대한 진상 규명과 필요한 대응 조치는 하되, 이번 사건으로 정부의 한반도 평화 공존 정책 기조가 흔들리지는 않을 것이라는 입장을 분명히 한 것으로 풀이된다.유럽 출장 일정을 단축하고 귀국길에 오른 정동영 통일부 장관도 같은 취지의 입장을 밝혔다.정 장관은 1일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "무엇보다 먼저 부상 당한 우리 장병과 가족들에게 깊은 위로를 전한다"며 "철저한 조사에 따른 진상 규명과 함께 최종 조사 결과에 따른 조치가 필요할 것"이라고 밝혔다.그러면서도 "그것이 한반도 평화를 향한 우리의 노력을 폄훼하거나 왜곡하는 빌미가 되어서는 안 될 것"이라며 "소모적인 정쟁이 아니라 왜 이러한 불행한 일이 반복되는지 깊이 성찰하고 근본적인 대안을 모색해야 한다"고 강조했다.정 장관은 당초 독일 정부의 공식 초청으로 독일 통일 기념식에 참석하고 아일랜드 고위 당국자들과 면담할 예정이었지만, 일정을 모두 취소하고 귀국 길에 올랐다. 지난달 28일 출국한 정 장관은 현지에서 우리 군의 DMZ 지뢰 폭발 사고 조사 결과와 북한의 반응을 보고 받은 뒤 당초 일정보다 나흘 앞당겨 귀국하기로 했다.앞서 김여정 부장은 지난달 30일 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 '도발의 장본인들은 자작광대극의 대가를 각오해야 할 것이다'라는 제목의 담화에서 이번 지뢰 폭발 사고에 대한 북한의 책임을 부인했다.김 부장은 우리 군의 조사 결과를 '자작광대극'이라고 주장하면서 북한군이 군사분계선(MDL)을 넘어 지뢰를 매설했다는 의혹도 부인했다. 그러면서 한국군이 이번 사건을 북한에 대한 군사행동의 명분으로 삼을 경우 대응하겠다고 경고했다.정 장관은 북한의 이 같은 반응이 나온 상황에서도 대화와 평화 공존의 필요성을 강조했다. 특히 출장 중 방문한 북아일랜드의 평화 정착 과정을 한반도가 참고할 사례로 제시했다.정 장관은 1998년 체결된 성금요일협정(벨파스트 평화협정)이 수십 년 동안 이어진 북아일랜드의 무력 충돌을 끝내고 서로 다른 정치적·종교적 정체성을 가진 사람들이 공존하는 토대를 만들었다고 평가했다. 또 벨파스트 평화협정을 이끌어 노벨평화상을 받은 존 흄 전 사회민주노동당 당수의 정치철학을 소개하면서 "피 흘림을 멈추려면 적과 대화해야 한다"는 점을 강조했다.정 장관은 북아일랜드 데리의 존 흄 묘소도 찾아 참배했다. 그는 존 흄이 갈등 상대와의 대화를 통해 폭력의 악순환을 끊으려 했다는 점을 거론하며 "불안과 증오에 편승하는 쉬운 길 대신 그것을 정면으로 돌파하는 인내와 용기만이 결국 평화를 낳는다"고 밝혔다.그러면서 "과거의 비극을 오늘의 희망으로 바꾼 북아일랜드 땅에서 한반도의 긴 전쟁을 종식하고 항구적 평화 체제를 구축하겠다는 각오를 다시금 다져본다"며 "그것만이 우리의 꽃다운 청춘들이 더 이상 희생되지 않고, DMZ를 넘어 대륙으로 당당하게 뻗어나갈 수 있는 유일한 길이며 가장 빠른 길"이라고 강조했다.