집도 이력도 없는 청년들, 남원에서 새 삶을 찾다

'소셜디자이너 인터뷰 시리즈'는 자신이 발 딛고 선 지역에서, ‘먹고사는 일’로 사회 문제를 해결하는 소셜디자이너의 이야기를 담습니다. 공익 활동이나 창업이라는 익숙한 틀을 넘어, 사람과의 관계 속에서 문제를 발견하고 자신만의 방식으로 해결해온 새로운 시민들. 희망제작소는 이들을 ‘소셜디자이너’로 호명합니다. 우리는 이들의 이야기를 통해 묻고 싶습니다. 작은 실천이 어떻게 한 사람의 삶을 바꾸고, 그 변화가 다시 지역을 움직이는 힘이 되는지. 인터뷰 시리즈가 또 다른 누군가의 상상과 실천으로 이어지길 바랍니다.

"먹고살기 위해 부지런히 버텨온 시간은 왜 다음 삶을 준비하는 경험으로 남지 못할까?"

큰사진보기 ▲탈가정 청년에게 장기 거주를 제공하는 전북 남원 고래하우스 용정 앞, 52헤르츠고래들 강미선 대표 ⓒ 희망제작소 관련사진보기

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- 52헤르츠고래들을 만들기 전에도 '282북스'를 통해 여러 사회 문제를 다뤄오셨어요. 탈가정 청년도 그때 관심을 갖게 된 건가요?

- 탈가정 청년들에게 왜 '다른 지역에서 살아보는 경험'이 필요하다고 생각하셨어요?

큰사진보기 ▲탈가정 청년들과 함께 마라톤, 명절 모임 등 다양한 프로그램을 진행해왔다. ⓒ 52헤르츠고래들 관련사진보기

- '탈가정 청년'은 '자립준비청년'처럼 제도로 명확하게 구분되는 대상은 아니라고요?

- '52헤르츠고래들'은 현재 남원에서 세 개의 공간을 운영하고 있어요. 고래하우스 용정, 고래하우스 척동, 고래이음터까지. 처음부터 이렇게 역할이 나뉜 공간을 구상하셨던 건 아니라고요?

큰사진보기 ▲넓은 마당과 공용 공간을 갖춘 고래이음터(좌)와 만 원 주택 정책으로 얻은 고래하우스 척동(우) ⓒ 희망제작소 관련사진보기

- 모든 탈가정 청년에게 고래하우스 생활이 맞는 건 아닐 수도 있을 것 같은데, 어떤 점을 중요하게 살펴보시나요

- 일 경험과 더불어서 동네에서 사람을 만나고 자기 역할을 만들어보는 경험도 중요하게 보시는 것 같아요. 커뮤니티 공간인 고래이음터에서는 어떤 활동을 하나요?

큰사진보기 ▲지역주민, 청년과 함께 한 고래씨네마, 물총대첩, 만물돗자리마켓(플리마켓), 원도심 골목축제 활동(좌상단부터 시계방향) ⓒ 52헤르츠고래들 관련사진보기

- 지역에서 관계를 만드는 것도, 한 사람의 삶이 달라지는 것도 긴 시간이 필요한 일이잖아요. 52헤르츠고래들이 이 일을 오래 이어가기 위해 필요한 기반은 무엇일까요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 희망제작소 홈페이지 및 소셜임팩트뉴스에도 실립니다.

인터뷰: 안영삼 사회혁신팀 팀장, 이혜진 사회혁신팀 연구원

글: 안영삼 사회혁신팀 팀장



