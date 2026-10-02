집도 이력도 없는 청년들, 남원에서 새 삶을 찾다

'소셜디자이너 인터뷰 시리즈'는 자신이 발 딛고 선 지역에서, ‘먹고사는 일’로 사회 문제를 해결하는 소셜디자이너의 이야기를 담습니다. 공익 활동이나 창업이라는 익숙한 틀을 넘어, 사람과의 관계 속에서 문제를 발견하고 자신만의 방식으로 해결해온 새로운 시민들. 희망제작소는 이들을 ‘소셜디자이너’로 호명합니다. 우리는 이들의 이야기를 통해 묻고 싶습니다. 작은 실천이 어떻게 한 사람의 삶을 바꾸고, 그 변화가 다시 지역을 움직이는 힘이 되는지. 인터뷰 시리즈가 또 다른 누군가의 상상과 실천으로 이어지길 바랍니다."먹고살기 위해 부지런히 버텨온 시간은 왜 다음 삶을 준비하는 경험으로 남지 못할까?"
'52헤르츠고래들'은 이 질문에서 출발했습니다. 다른 고래들과 다른 주파수로 울어 '세상에서 가장 외로운 고래'로 알려진 52헤르츠 고래에서 가져온 이름입니다. 강미선 대표는 기존 복지와 청년정책의 기준에서 비껴난 탈가정 배경 청년들을 만나며, 집과 일자리 제공만으로 해결할 수 없는 부분이 있다는 걸 알게 됐습니다. 그 만남을 계기로 탈가정 청년들과 함께, 전북 남원에서 주거·생활·일 경험·지역과의 관계를 하나의 과정으로 연결하는 실험을 시작했다는데요.
남원 고래이음터에서 강미선 대표를 지난 8월 12일 만났습니다.
문제를 알리는 데서, 삶의 선택지를 넓히는 일로
- 52헤르츠고래들을 만들기 전에도 '282북스'를 통해 여러 사회 문제를 다뤄오셨어요. 탈가정 청년도 그때 관심을 갖게 된 건가요?
"'282북스는 '소수와 다수가 예술을 통해 소통하는 사회'를 목표로 만든 사회적기업이에요. 암 경험자, 위기 청소년 등 여러 소수자 그룹을 만나 예술 기반 사회적처방을 진행하고, 그 이야기를 출판·전시·공연 콘텐츠로 사회에 알리는 일을 해요. 탈가정 청년도 처음에는 그렇게 만난 이슈 중 하나였어요. 청년 자살시도자를 다루는 프로젝트에서, 가정폭력으로 원가족과 관계를 끊고 나온 탈가정 청년을 만난 게 시작이었어요.
비슷한 케이스가 더 있지 않을까 싶어 자료를 찾아봤는데 관련 연구도, 이 문제를 꾸준히 다루는 곳도 거의 없더라고요. 처음에는 '282북스'에서 몇 년 꾸준히 발신하면 어디서든 관심 가져주지 않을까? 그럼 그때까진 열심히 해보자 생각했어요. 그런데 3년이 지나도 별다른 움직임이 없는 거예요. 그사이 저희는 탈가정 청년들과 계속 관계를 맺어 왔거든요. 이제 와서 "우리 역할은 끝났다"고 손 놓을 순 없잖아요. 조금만 더 해보자, 1~2년만 더 해보자하며 버텨온 게 지금까지 이어진 거죠."
- 탈가정 청년들에게 왜 '다른 지역에서 살아보는 경험'이 필요하다고 생각하셨어요?
"저는 남원의 리 단위 작은 마을에서 태어나 자랐어요. 이후에 전주, 서울로 옮겨 살면서 세계가 넓어지는 경험을 했거든요. 살 수 있는 곳도, 살아가는 방식도, 살고 있는 사람도 이렇게나 다양하구나! 그런데 서울에서 만난 탈가정 청년들은 달랐어요. 집을 나왔어도 서울 밖의 삶이 아예 선택지에 없는 경우가 많았죠. 애초에 다른 삶을 경험해볼 기회가 적으니까요. 여러 가능성을 경험한 뒤 서울을 선택하는 것과, 서울만이 유일한 선택지라고 생각하는 건 다른 문제잖아요.
그래서 다른 지역에 살아보며 '이런 삶도 있다'는 걸 직접 경험하도록 만들고 싶었어요. 남원에 정착해도 되고, 다시 떠나도 돼죠. 중요한 건 정착이 아니라 '삶의 리빌딩'이거든요. 탈가정 청년들에게 '어디에서 어떻게 살 것인가'를 스스로 결정해보는 경험은 더 깊은 의미가 있어요. 이 사회에서 살아갈 세상이, 방법이 하나뿐이라고 생각하지 않게 되는 거니까요."
기준에 사람을 맞추지 않고, 사람에 맞게 조건을 바꿉니다
- '탈가정 청년'은 '자립준비청년'처럼 제도로 명확하게 구분되는 대상은 아니라고요?
"자립준비청년은 보통 시설이나 쉼터에서 나온 기록이 있어요. 반면 탈가정 청년들은 가정폭력을 피해 스스로 집을 나온 경우가 많아 그런 기록이 없죠. 성인이 된 뒤 집을 나왔거나, 힘든 기억을 잊고 싶어 신고나 상담을 하지 않은 친구들도 많고요. 도움이 필요해도 이를 확인할 수 있는 기록이 없어서 제도 밖에 놓이기 쉬워요. 행정에서는 가족과의 단절을 확인할 수 있는 기록을 중요하게 보거든요. 그런데 실제 가족 관계는 서류처럼 명확하게 나뉘지도 않잖아요. 그래서 저희는 서류만으로 탈가정이다, 아니다를 판단하진 않아요. 지금 어떤 상황인지, 가족과 어떤 관계를 원하는지, 뭐가 필요한지를 함께 확인하죠. 그에 따라 제공하는 주거·생활 지원이나 참여할 수 있는 활동도 달라지고요."
- '52헤르츠고래들'은 현재 남원에서 세 개의 공간을 운영하고 있어요. 고래하우스 용정, 고래하우스 척동, 고래이음터까지. 처음부터 이렇게 역할이 나뉜 공간을 구상하셨던 건 아니라고요?
"처음엔 단순하게 다같이 살 집 하나만 있으면 된다고 생각했어요. 그런데 집 구하는 것부터 쉽지 않더라고요. 남원 시내를 다 봤는데도 마땅한 곳이 없더라고요. 막막하던 때 마지막으로 지역 생활정보지에 올린 글이 계기가 되어 집을 마련하게 됐어요.
그게 지금 장기 거주 청년 공간으로 사용되고 있는 '고래하우스 용정'이에요. 그 뒤에 농업기술센터 '살아볼家 만원 주택'을 알게 돼 '고래하우스 척동'으로 활용하게 됐고, 전북형 청년마을에 선정되면서 커뮤니티 공간 '고래이음터'도 생겼죠. 이 세 개의 공간은 정착 단계별로 연결되어 있어요. '척동'에서 짧게 지역살이를 경험하고, '용정'에서 조금 더 오래 머물며 자기 생활을 만들고, '고래이음터'에서 주민을 만나고 모임이나 일을 맡으며 지역 안에서 자기 존재와 역할을 경험하게 되거든요. 처음부터 세 공간을 계획한 건 아니에요. 필요한 부분이 생길 때마다, 지역 안에서 자원을 찾아 하나씩 연결해온 결과라 의미가 있죠."
역할이 생기고 관계가 쌓일 때, 다음 삶이 시작됩니다
- 모든 탈가정 청년에게 고래하우스 생활이 맞는 건 아닐 수도 있을 것 같은데, 어떤 점을 중요하게 살펴보시나요
?
"모든 탈가정 청년에게 남원에 오라고 하는 건 아니에요. 지금 심하게 고립돼 있거나 은둔 상태인 친구들에게는 오히려 지역 이주, 공동 생활이 훨씬 힘들 수도 있거든요. 남원에는 그 상태에서 필요한 상담이나 의료 서비스를 충분히 제공받기도 어렵고요. 어느 정도 회복한 뒤, 이제 자기 진로나 다음 삶을 찾아보고 싶을 때 이곳에서 살아보는 게 더 적합하다고 생각해요.
계속 고래하우스에 머물게 하는 것도 목표가 아니에요. 충분히 준비된 청년은 남원시 '만원 주택' 같은 다른 주거 자원과 연결해 독립할 수도 있고, 이후 다른 청년이 다시 고래하우스를 이용할 수 있게끔 '졸업' 과정도 만들어야죠."
- 일 경험과 더불어서 동네에서 사람을 만나고 자기 역할을 만들어보는 경험도 중요하게 보시는 것 같아요. 커뮤니티 공간인 고래이음터에서는 어떤 활동을 하나요?
"청년들끼리 모여 지내는 건 한계가 있다고 생각했어요. 지역에서 살려면 결국 동네 사람들과 만나고 관계를 맺어야 하잖아요. 그래서 고래이음터도 탈가정 청년을 위한 공간이 아니라, 청년과 주민이 자연스럽게 만나는 곳으로 만들자고 생각했죠.
처음 고래이음터를 열었을 때 마당에서 <시네마 천국>을 상영했어요. 현악 3중주 OST 연주까지 준비했는데 하필 비가 '억수로' 왔거든요(하하). 급하게 천막 치고 수습하느라 어수선했는데, 동네 어르신들께서 소문 듣고 찾아 오셔서 끝까지 영화를 함께 보셨어요. 그 장면이 아직도 생생해요. 낯선 이주자 그룹에게 조금씩 마음을 열어주시는 게 느껴졌거든요.
프로그램을 많이 여는 것보다 청년이 지역에서 사람을 만나고, 무언가를 직접 열어보고, 누군가를 맞이하는 역할을 경험해본다는 게 중요해요. 그런 관계가 쌓여야 남원도 잠깐 머무는 곳이 아니라, 내가 어떤 방식으로 살아갈 수 있는지 실험해보는 장소가 될 수 있거든요."
- 지역에서 관계를 만드는 것도, 한 사람의 삶이 달라지는 것도 긴 시간이 필요한 일이잖아요. 52헤르츠고래들이 이 일을 오래 이어가기 위해 필요한 기반은 무엇일까요?
"다른 지역으로 넓혀보는 것도 생각하고 있어요. 다만 그대로 복제하지는 않아야죠. 고래하우스 주거 조건이나 공동생활 규칙은 공유할 수 있지만, 청년이 사람을 만나고 자기 역할을 찾아가는 방식은 지역마다 달라야겠죠. 그리고 지금보다 더 앞단의 제도적, 사회적 안전망도 필요해요. 당장 잘 곳이 없어 찜질방이나 24시간 카페를 전전하는 청년들이 먼저 안전하게 머물 수 있는 청년 쉼터도 필요하거든요. 그곳에서 안정을 찾은 뒤 준비가 되면 지역의 고래하우스로 이어지는 구조도 고민하고 있고요.
저희가 만드는 변화는 한 사람의 삶을 깊게 들여다봐야 보이는 거라 짧은 시간으로는 안 보여요. 성과로 인정되는 숫자도 작을 거고요. 그래도 빠르게 규모를 확장하기 보단 한 사람을 오래 만날 수 있는, 자립을 기다려줄 수 있는 안정적 조건을 만드는데 집중하고 싶어요. 언젠가는 제가 아니라 탈가정 경험 당사자가 52헤르츠고래들 대표가 되어 직접 끌어갈 수 있어야 하니까요."
🔆 52헤르츠고래들과 연결되기
✅인스타그램 : https://www.instagram.com/52hz_gorae/
✅블로그 : https://blog.naver.com/282books/224317945631
덧붙이는 글 | 이 기사는 희망제작소 홈페이지 및 소셜임팩트뉴스에도 실립니다.
인터뷰: 안영삼 사회혁신팀 팀장, 이혜진 사회혁신팀 연구원
글: 안영삼 사회혁신팀 팀장