이광희 의원 "들으러 왔다"... 국회서 청년들과 머리 맞대

큰사진보기 ▲기념촬영‘청년이 묻고 국회가 듣는다 ? 소수 정예 경청 콘서트’를 개최하고 기념촬영을 하는 이광희(맨앞줄 가운데) 의원과 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲이광희인사말을 하는 이광희 국회의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경청콘서트'경청콘서트'를 가지는 이광희 의원과 청년들 ⓒ 고창남 관련사진보기

청년들이 일방적으로 정치인의 강연을 듣는 기존 방식에서 벗어나, 현직 국회의원에게 직접 현안을 묻고 정책적 답을 구하는 밀착형 대화의 장이 국회에서 열렸다.이광희 국회의원실(더불어민주당, 충북 청주서원)은 지난 9월 30일 서울 여의도 국회의원회관 간담회실에서 청년 소통 프로그램인 '청년이 묻고 국회가 듣는다 — 소수 정예 경청 콘서트'를 개최했다. 국민주권전국회의 청년주권위원회와 공익법인 한국사회공헌협회가 공동 주관한 이번 행사에는 사전 신청을 거친 30여 명의 청년들이 참석해 깊이 있는 라운드테이블 대화를 이어갔다.이번 행사는 기존 정치권의 대규모 행사와 달리 소규모 라운드테이블 형태로 기획됐다. 사전에 접수한 질문을 바탕으로 청년 정책, 사회 현안은 물론 의정활동과 정치인의 개인적인 삶에 이르기까지 다채롭고 진솔한 주제들이 테이블 위에 올랐다.이날 인사말에 나선 이광희 의원은 기초 지방의원(도의원)에서 출발해 국회에 입성한 자신의 이력을 언급하며 '경청 철학'을 내세웠다.이 의원은 "요즘 정치인들이 초청강연을 많이 다니는데, 저는 도의원을 2년 반쯤 하고 나서 '초청강연을 하러 다닐 게 아니라 청년들의 이야기를 들으러 가야겠다'고 작심했었다"라며 "오늘 자리를 준비하면서도 보좌진에게 '오늘은 말하러 가는 날이 아니라 들으러 가는 날'이라고 당부했다"고 밝혀 참석한 청년들의 호응을 얻었다.이 의원은 이어 최근 2030 세대의 정치적 유동성과 민주당 지지율 상황을 언급하며 "청년들과 이런 자리를 만들면 가장 어려운 점이 참석자들에 대한 사전 정보가 전혀 없다는 것"이라면서도, "그럼에도 불구하고 청년들이 아파하고 힘들어하는 곳, 혹은 하고 싶어 하는 일 현장에 가 있지 않다면 정치인이 아니다"라고 강조했다.또한 역사를 되짚으며 "고대 그리스 아리스토텔레스 시대나 우리나라 신라·고려 시대 등 역사상 어느 시대의 정치인들도 청년과의 대화를 놓치지 않았다"라며 "청년들의 생각이 설사 정치인의 눈에 제대로 된 길이 아니거나 잘못된 길처럼 보일지라도 그 이야기는 반드시 들어봐야 하는 것"이라고 소통의 중요성을 재차 강조했다. 그러면서 이 의원은 "오늘 청년들의 제언을 가슴 깊이 명심하고 많이 배우겠다"고 덧붙였다.현장에서 질문에 나선 청년들은 일상과 현장에서 느낀 날카롭고 현실적인 문제의식을 쏟아냈다.자신을 AI 전문가 및 창업 준비생이라 밝힌 한 청년은 "AI 시대의 청년 주권은 단순한 활용 능력을 넘어 데이터·알고리즘 및 인프라 접근권의 문제"라며 빅테크 플랫폼 집중 현상 속에서 청년들이 주도적 주체로 서기 위한 제도적·기술적 지원 방안을 물었다.이에 대해 이 의원은 "최근 AI 관련 토론회나 행사들이 무수히 열리고 있다. AI 관련 제도적·기술적 지원에 대한 입법 활동도 시도되고 있지만, 솔직히 말하면 인간이 AI의 발전 속도를 따라가지 못하고 있다고 본다"라며 "이대로 가다간 인류가 존속할 수 있을가 하는 위기감마저 느낀다"고 진솔하게 답했다.이어 최근 청년층의 정당 지지율 변화에 대한 이 의원의 시각을 묻는 질문이 나왔다. 또한 자영업자 피해와 명예훼손을 야기하는 가짜뉴스 유포자에 대해 '최소 벌금 101만 원 이상'을 부과하는 등 실질적인 처벌 강화를 골자로 한 법안 제정 의향을 묻는 구체적인 입법 제안도 등장했다.청년들에게 가장 시급한 문제들과 관련하여 일자리, 주거, 수도권 집중, 지역·교육격차, 정치참여 중에서 어느 것이 가장 중요하느냐는 질문에 대해 이 의원은 "무조건 일자리 문제가 가장 시급하다."고 단언했다.이와 함께 전세사기 예방 대책과 청년 내집 마련, 수도권 집중화 및 지역 고령화·청년 유출 문제 등 시급한 민생 현안이 집중적으로 다뤄졌다. 특히 "창업 도전 권장 정책은 많지만 한 번 실패하면 학자금·취업 공백 부담이 너무 크다"라며 '실패해도 다시 일어설 수 있는 사회적 안전망' 조성을 위한 국회 차원의 역할을 촉구하는 목소리가 높았다.지자체와 국회 행안위 차원에서 소외 지역 청소년들에게 멘토링과 학습 콘텐츠를 지원하는 풀뿌리 공공 교육 협력 모델 구축 방안에 대한 정책적 질의도 이어졌다.이날 콘서트에서는 거시적인 정책 외에도 청년들이 평소 궁금해하던 현실적인 고민과 개인적 소통도 활발히 이뤄졌다.국회 인턴비서관 채용 조건 및 필요 역량을 묻는 구체적인 진로 질문부터, 인간관계의 기준이나 사회생활에서 일찍 알았으면 좋았을 삶의 팁을 묻는 질문까지 다채로운 대화가 이어졌다. 참석자들은 환경 운동가 출신이자 성평등가족위원회 소속인 이 의원의 과거 활동 경험담과 주요 현안에 대해서도 높은 관심을 보였다.이 의원은 인턴비서관 등 할 수 있는 것은 무엇이든 용기를 갖고 문을 두드려 보라고 하면서 특히, "공공과 남을 위해 헌신하는 경험을 쌓는 것이 매우 중요하다"고 강조했다.이 의원은 또한 청년들의 정치 참여 중요성을 피력하며 "내가 왜 정치를 해야 하는가에 대한 뚜렷한 의식이 있어야 한다"고 당부했다. 그러면서 자신의 경험담을 끌어와 "국회의원에 출마하기 전 '내가 왜 출마해야 하는가', '국회의원이 되면 무엇을 할 것인가'에 대해 1년 이상 깊이 고민했었다"고 털어놨다.이 외에도 국제기구 진출 및 글로벌 시대 청년의 생존 전략, 학교 폭력 문제, 촉법소년 연령 하향 등에 대한 질의응답도 이어졌다.이 의원은 촉법소년 연령 하향 문제에 대해 "조만간 관련 형법 개정안이 통과될 것으로 보인다"고 전망하면서도, "학교 폭력 문제는 정말 다루기 어려운 과제다. 드라마 <참교육> 이후 학교 폭력 유형을 조사했는데 수치가 계속 올라가고 있다. 일본 역시 이지메 문제가 심각해 인성 중심 학교로 전환했음에도 완전히 사라지지 않고 있다. 이 문제는 교육계와 사회 전체가 지속적으로 고민해야 할 숙제"라고 짚었다.행사에 참석한 청년들은 현장에서 자유 질의응답을 이어가며 일자리·주거·지방소멸 등 청년세대가 직면한 현실적인 어려움과 고민을 털어놓았다. 이 의원은 청년들의 목소리 하나하나에 귀를 기울이며 자신의 정치적 견해와 정책적 대안을 제시하는 등 끝까지 진정성 있는 소통을 이어갔다.끝으로 이 의원은 "오늘 자리가 청년들과의 소통을 위한 첫 번째 걸음"이라며 "청년들의 목소리가 일회성 의견 수렴에 그치지 않고 실질적인 입법과 정책으로 이어지도록 제도적 연결고리를 만들어가겠다"고 약속했다. 이 의원은"오늘청 년들이 해주신 말씀을 잘 듣고 가슴 깊이 명심하겠다"고 밝혔다.행사를 공동 주관한 국민주권전국회의 청년주권위원회와 공익법인 한국사회공헌협회 관계자는 "이번 경청 콘서트는 정치인과 청년이 형식적인 틀을 깨고 진정성 있게 밀착 소통한 자리"라며 "앞으로도 청년들의 목소리가 실제 정책과 의정활동에 반영될 수 있도록 다양한 소통의 장을 지속해서 만들어갈 계획"이라고 전했다.