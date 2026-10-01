'홍대앞'은 사라진 게 아니라 넓어진 것이다

큰사진보기 ▲2024년 FESTIVAL THE SUB에서 진행된 "아마츄어 증폭기와 50인의 기타리스트" 공연 퍼포먼스 참가자들이 기타를 들고 홍대 거리의 무대를 향해 줄지어 서 있다. 공연자와 관객의 경계가 느슨해지는 이 장면은 홍우주가 만들어온 ‘함께 하는 판’을 상징적으로 보여준다. ⓒ 윤여은 @iiieungiiieung, 홍우주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2023년 ‘공생공상’ 1차 공연에서 Blew.D X JSN .Paak의 무대. 운영 중단 위기에 놓인 공상온도를 위해 뮤지션과 관객이 작은 공연장에 모였다. 공연 수익과 후원금은 다시 공간을 지키는 데 쓰였다. ⓒ 홍우주사회적협동조합 관련사진보기

"이 공간을 지켜야겠다고 생각했어요."

"이 공간을 지키려면 일단 사람이 모여야겠다는 생각이 있었던 것으로 압니다."

큰사진보기 ▲2026년 홍우주사회적협동조합 정기총회. 서로 다른 장르와 영역에서 활동하는 조합원들이 한자리에 모였다. 홍우주에서 예술가는 지원받는 대상인 동시에 조직의 방향을 함께 결정하는 주체다. ⓒ 홍우주사회적협동조합 관련사진보기

"공간이 있다는 것, 사람들이 그곳에 찾아와 무언가를 하는 것을 보는 것이 '내 활동이 실제로 존재하고 있구나'라고 확인하는 순간이 되는 거죠."

"'저 사람이 준비하는 거라면 한번 같이 해보고 싶다'는 신뢰가 생기면 그 공간을 찾아가거나, 그곳에서 무언가를 생산하거나 소비하고 싶다는 마음이 생깁니다."

큰사진보기 ▲2025년예술학교 A.L.T.O. 파일럿 프로그램 ‘예술가의 물음’. 참가자들이 원을 이루어 서로의 질문을 나누고 있다. ⓒ 유승연 @unicpicnic, 홍우주 관련사진보기

큰사진보기 ▲공연장을 찾아 들어가지 않아도 음악이 먼저 사람에게 다가온다. 2024년 THE SUB 에서 진행된 드링킹소년소녀합창단의 거리 공연. ⓒ 윤여은 @iiieungiiieung, 홍우주 관련사진보기

"아마 굉장한 희열이 있었겠죠."

큰사진보기 ▲2025년 THE SUB에서 이날치와 관객들이 함께 촬영한 무대 사진. ⓒ 홍우주사회적협동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 더서브 페스티벌 제작비 마련을 위한 후원금 모금 ⓒ 홍우주사회적협동조합 관련사진보기

"좋아하는 것을 오래 좋아하는 지속가능한 덕질."

큰사진보기 ▲2025 예술학교 A.L.T.O. 파일럿 프로그램 ‘예술가의 물음’ ⓒ 유승연 @unicpicnic, 홍우주 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 조합 총회에서 발언하는 조현익 사무국장. ⓒ ⓒ홍우주사회적협동조합 관련사진보기

"그럼 이건 안 망한 게 아닌가 싶기도 합니다."

"홍대도 비슷하게 생각해볼 수 있지 않을까 합니다."

큰사진보기 ▲2024년 THE SUB 공연 현장. ⓒ 윤여은 @iiieungiiieung, 홍우주 관련사진보기

"당신 마음속에서 홍대가 멀어졌다고 해서 홍대가 사라진 것은 아니다."

덧붙이는 글 | 안도빈 기자는 마포구사회적경제통합지원센터에서 일하고 있습니다.

기타를 든 사람들이 홍대 거리 한복판에 길게 늘어섰다. 앞사람의 등에 기타가 걸려 있고, 그 뒤에도 기타가 있다. 저 멀리에는 무대가 보인다. 누군가의 공연을 보기 위해 모인 관객이라기보다, 곧 자신도 그 장면 안으로 들어갈 사람들의 행렬처럼 보인다.홍우주사회적협동조합이 지난 10여 년 동안 해온 일을 한 장의 사진으로 설명한다면 어쩌면 이런 모습일지 모른다. 완성된 문화를 건네는 것이 아니라, 더 많은 사람이 문화의 주체로 들어올 수 있도록 판을 만드는 일.홍대의 카페 겸 공연장 공상온도가 임대료 문제로 운영을 정리해야 할 상황에 놓였을 때 홍우주는 공연을 제안했다. 뮤지션들을 모아 열 차례가량 공연을 열고, 티켓 판매금과 후원금을 다시 공상온도에 전달했다.지난 9월 17일 만난 조현익 홍우주 사무국장은 이 '공생공상 프로젝트'를 가장 홍우주다운 활동 가운데 하나로 꼽았다.홍우주가 한 일은 공간을 대신 운영하는 것도, 하나의 공간을 영원히 보존하는 것도 아니었다. 공간 하나가 위기에 놓이자 사람이 모일 이유를 만들었다. 누군가의 무대를 다른 누군가가 만들고, 누군가의 공간을 지키기 위해 또 다른 사람들이 공연했다.홍우주의 시작에도 공간이 있었다. 2013년 서교예술실험센터 폐관 위기가 찾아오자 홍대앞에서 각자 활동하던 문화예술인들이 모였다.위기를 넘긴 뒤에는 '이렇게 모였는데 다시 흩어지기는 아깝지 않은가'라는 질문이 남았다. 그 모임은 2014년 홍우주사회적협동조합으로 이어졌다. 각자의 본업과 조직을 가진 독립적인 주체들이 필요할 때 힘을 합치고, 구성원이 바뀌어도 조직은 이어질 수 있는 방식으로 협동조합을 택했다.홍우주의 공식 소개에는 창작자·기획자·공간운영자·제작자·향유자·활동가가 함께하는 문화예술 사회적협동조합이라고 적혀 있다. 예술가를 사업의 '대상'으로 두기보다 그들 자신이 조합원이 되어 필요한 일을 함께 결정하는 구조다.문화예술인에게 공간은 왜 중요할까. 조 사무국장은 공간을 단순한 시설로 설명하지 않았다.공간이 사라지는 일은 건물 하나를 잃는 데서 끝나지 않는다. 자신이 해온 활동이 더 이상 필요하지 않다고 취급받는 감각으로 다가올 수도 있다.그러나 건물만 마련한다고 문화적 장소가 생기는 것도 아니다. 조 사무국장은 공연과 전시, 교육과 강연을 만들고 사람들에게 '여기라면 한번 가보고 싶다'는 마음을 만드는 기획자의 역할을 강조했다. 공간을 운영하는 사람에 대한 신뢰와, 사람들이 다시 찾으며 쌓이는 시간이 건물을 장소로 바꾼다는 것이다.이런 문제의식은 서교예술실험센터 공동운영단의 경험과도 이어진다. 공동운영단에는 현장 예술인이 직접 참여해 공간의 프로그램과 지원사업을 함께 만들었다. 정문식 홍우주 감사는 이를 공공예술지원 공간 운영에 현장 예술인이 참여한 민관 거버넌스 사례로 설명한 바 있다. 공공이 공간과 기반을 마련하고, 현장은 그 안에서 필요한 활동과 관계를 만들어가는 방식이다. 공간을 제공하는 것만으로 문화가 생기는 것은 아니라는 이야기다.홍우주의 활동은 사라질 공간을 지키는 데 머물지 않는다. 조 사무국장이 공생공상과 함께 '홍우주다운 일'로 꼽은 또 하나의 활동은 예술학교 A.L.T.O.다.홍대앞에서 활동하는 예술인들이 서로의 고민을 배우고 가르치는 작은 학교다. 프로그램을 기획·운영하는 과정에서 마포구사회적경제통합지원센터도 초기 활동이 실행될 수 있도록 마중물 성격의 협력과 지원을 보탰다.알토에서 사람들은 일렬로 앉지 않는다. 원을 그리고 서로를 바라본다. 누군가 일방적으로 가르치는 수업이라기보다 예술가들이 서로의 경험과 질문을 건네는 자리다.조 사무국장은 꼭 홍대앞에 살지 않더라도 독립적이고 자주적인 문화예술 활동을 원하는 사람들이 이곳에 와 만나고 배우고, 다시 각자의 자리로 돌아가 활동을 이어가는 것 역시 홍대의 로컬리티가 확장되는 방식이라고 설명했다. 지역성은 주소만으로 결정되는 것이 아니라, 누가 찾아오고 누구를 만나고 무엇을 가지고 다시 자기 자리로 돌아가는가의 문제이기도 하다.그 철학이 가장 크게 모습을 드러내는 날이 FESTIVAL THE SUB다.2022년 시작된 THE SUB는 코로나19로 공연과 문화활동이 크게 멈춘 시기에 '우리가 문화예술을 한다는 것은 무엇인가'라는 질문에서 출발했다. 홍우주는 과거 지하의 작은 공연장에서만 연주되던 인디음악이 처음 거리로 나왔을 때의 감정을 떠올렸다.실내 공연장에 찾아가야만 만날 수 있었던 음악을 거리로 가지고 나와 누구든 우연히 만나게 하자. 그래서 THE SUB에는 별도의 입장권이 없다. 친구를 만나러 왔다가, 밥을 먹으러 왔다가, 그냥 거리를 걷다가 음악을 만날 수 있다.공연만 있는 것도 아니다. 홍대 인디문화의 역사를 정리한 연표와 전시, 토크와 체험 프로그램이 함께 놓인다. 음악은 축제의 목적이면서 동시에 다른 독립문화로 들어가는 입구가 된다.홍우주도 처음부터 THE SUB의 의미를 모두 정해놓고 시작한 것은 아니었다. 몇 차례 축제를 반복하면서 "이 행사가 이런 역할도 하고 있구나"를 발견했고, 그때마다 프로그램과 의미를 더해왔다. 장소가 사람과 시간의 축적으로 만들어지듯 축제 역시 반복되며 하나의 장소가 되어간다.2026년 THE SUB는 10월 11일 홍대 상상마당 앞 축제거리에서 다시 열린다. 무료 거리축제라는 방식을 유지하면서 축제 제작비를 위한 시민 후원도 이어가고 있다.건강한 문화예술생태계가 무엇인지 묻자 조 사무국장은 최근 THE SUB 후원자를 인터뷰하다 들은 표현을 소개했다.자신이 생각하는 건강한 문화예술생태계를 가장 잘 설명하는 말이라고 했다.좋아하는 일을 오래 이어가려면 돈도, 공간도, 창작자와 향유자를 연결할 프로그램도 필요하다. 그리고 그 '좋아함'이 외부의 변화 때문에 사라질 위기에 놓이면 함께 막아낼 사람도 필요하다.돌이켜보면 홍우주가 해온 일은 그 조건들을 하나씩 만드는 과정이었다. 공상온도가 사라질 위기에는 공연과 사람을 연결했고, 알토에서는 예술가들이 서로 배우는 자리를 만들었다. THE SUB에서는 음악을 거리로 꺼내 아직 그 문화를 모르는 사람과 만나게 했다.홍우주는 예술가에게 무엇인가를 '제공하는' 조직이라기보다, 예술가들이 서로가 계속 예술가일 수 있는 조건을 함께 만들어가는 조직에 가깝다. 누군가의 공간을 위해 다른 사람이 공연하고, 누군가의 질문에 또 다른 사람이 자신의 경험을 건네고, 누군가가 무대에 오를 수 있도록 또 다른 누군가가 판을 만든다.그래서 홍우주의 활동사진에는 유난히 혼자 있는 사람이 드물다. 사람들은 원을 그려 앉아 있고, 함께 몸을 움직이고, 기타를 메고 줄을 서고, 공연이 끝난 뒤 다시 한 화면 안에 모여 있다.조 사무국장은 "홍대거리는 망했다"는 이야기를 20~30년째 듣고 있다고 했다.조 사무국장은 자신이 2018년 홍대에 들어왔다고 말했다. 그보다 먼저 홍대를 경험한 사람과 이후에 들어온 사람은 서로 다른 장소를 기억한다. 누군가에게 홍대는 청기와주유소가 있던 시절이고, 누군가에게는 지금은 사라진 카페 겸 공연장 '한잔의 룰루랄라'가 있던 시절이다. 그리고 더 어린 누군가는 지금 존재하는 새로운 공간을 자신의 홍대로 기억할 것이다.사라진 공간과 사람이 없는 것은 아니다. 젠트리피케이션으로 밀려난 이들이 다른 지역에서 다시 자리를 잡았다. 그는 그것을 '흩어졌다'고 표현할 수도 있지만 '확산됐다'고 볼 수도 있다고 말했다. 과거 홍대 문화라 불리던 것이 서울 곳곳으로, 더 넓게는 한국의 문화로 퍼졌기 때문이다.그러다 그는 우주를 비유로 들었다. 빅뱅 이후 우주는 계속 넓어졌고, 처음보다 밀도는 낮아졌지만 그렇다고 우주가 사라진 것은 아니다.홍대가 한때보다 성긴 우주가 됐을 수는 있다. 하지만 성긴 것과 사라진 것은 다르다.지난해 THE SUB를 우연히 지나가다 공연을 본 한 관객은 그날 이후 전국의 록페스티벌을 찾아다니기 시작했다고 했다. 한 번의 우연한 경험이 한 사람에게 새로운 '좋아함'을 만들어낸 것이다.인터뷰 말미 조 사무국장은 기사 제목에 이렇게 답했다.한때 홍대를 좋아했던 사람에게는 다시 한번 와보라는 초대다. 아직 홍대를 모르는 사람에게는 어쩌면 좋아하게 될 무언가를 만나보라는 초대이기도 하다.홍우주는 누군가에게 무엇을 좋아하라고 정해주는 조직이 아니다. 대신 좋아하는 것을 발견할 기회를 만들고, 함께 좋아할 사람을 만나게 하고, 그 좋아함이 위기에 놓였을 때 혼자가 아니게 한다.홍대앞이 아직 남아 있다면, 어쩌면 그런 일이 지금도 이 거리에서 계속 일어나고 있기 때문일 것이다.'마포를 바꾸는 사람들' 다음 편에서는 마포구의 또 다른 사회적경제 조직을 만난다. 사회문제를 발견하고 자신만의 방식으로 마포를 바꾸어가는 이들의 이야기는 계속된다.