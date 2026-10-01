"전두환도 내란 아냐" 김태규에 화난 민주당 "선 넘었다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 한병도 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 김한규 원내정책수석부대표가 1일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"순간 제 귀를 의심했다. 국민의힘 의원들 망언이 하루 이틀은 아니지만, 정말 '갈 데까지 가고 있구나' 하는 생각이 들었다. 같은 의정활동을 하는 것 자체가 모욕스럽고 수치스럽다." (한병도 민주당 원내대표)

큰사진보기 ▲김태규 국민의힘 의원은 전날(9월 30일) 오후 JTBC 방송의 유튜브 채널 ‘장르만 여의도’에 출연해 영화 <암살자들> 비판을 하던 중, 진행자가 예시라며 물은 ‘윤석열은 내란이냐, 아니냐’는 질문에 “(내란이) 아니다”라고 답했고, ‘전두환은 내란이냐 아니냐’는 질문에도 “(전두환은) 내란이 아니다”라고 답했다. ⓒ 화면갈무리 관련사진보기

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1일 더불어민주당 정책조정회의 자리에서 전두환·윤석열씨 관련해 "내란이 아니다"라고 발언한 김태규 국민의힘 의원에 대한 비판이 쏟아져 나왔다. 천준호 원내운영수석부대표는 "국민의힘은 김 의원을 즉각 제명하라"고, 김한규 원내정책수석부대표는 "당장 모든 당직에서 사퇴시키고 징계절차를 밟으라"고 요구했다.국민의힘 원내수석대변인이기도 한 김태규 의원은 전날(9월 30일) 오후 JTBC 방송의 유튜브 채널 '장르만 여의도'에 출연해 영화 <암살자(들)> 비판을 하다가 문제의 발언을 했다. 이는 '남침과 북침을 굳이 문화체육관광부 장관에게 질문한 의도가 뭐냐'고 진행자가 묻던 중 나왔다.진행자가 예시라며 물은 '윤석열은 내란이냐, 아니냐'는 질문에 김 의원은 "(내란이) 아니다"라고 답했고, 이어 '전두환은 내란이냐 아니냐'는 질문에도 "(전두환은) 내란이 아니다"라고 했다. 그는 '이미 법적으로 판결이 난 건데도 내란이 아니냐'는 반문에도 "저는 내란이 아니라고 생각한다"고 단호하게 답했다.한병도 원내대표는 이날 회의에서 이를 언급하며 "국민에게 총부리 겨눈 독재자들을 어떻게 비호하고 두둔할 수 있나. 이런 사람들이 국회의원으로 있으면, 다시 권력 위해 국민에게 총부리 다시 겨누는 일이 또 발생할 것"이라며 "국민의힘이 진정 내란의힘이 되기로 작정했나. 아니라면 즉각 사죄하라"고 지적했다.김 원내정책수석부대표는 "국민의힘 이진숙 의원의 5.18 왜곡토론회도 (징계 없이) 슬그머니 넘어갔다"며 "당장 김 의원을 징계하라. 민주당은 신속히 김태규 징계안을 제출하겠다"라고 국민의힘 지도부를 몰아붙였다.천 원내운영수석부대표 또한 "김 의원은 넘어서는 안 될 선을 넘었다"며 "국민의힘은 김 의원 발언에 대해 국민 앞에 사과하고 당의 공식입장을 분명히 밝히라", "대법원 확정판결까지 부정하는 김 의원을 즉각 제명하라"고 했다.그는 이어 "오늘 오후 본회의에서 노동자 생명을 지키는 산업안전보건법 개정을 비롯해 수많은 민생 법안이 기다리는데, 국민의힘은 거리로 나가겠다고 한다"며 "국회 문은 언제나 열려있는데 왜 거리로 나가는 건가. 장외집회를 한다고 국민 삶이 나아지지 않는다"라고 꼬집었다.이와 관련 김태규 의원은 MBC와 한 인터뷰에서 "유튜브 출연 당시 토론 준비가 안 됐는데 내란을 전제로 질문해서 균형을 잡기 위한 답변을 한 것"이라고 밝혔다.