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정치

26.10.01 11:07최종 업데이트 26.10.01 11:07

"전두환도 내란 아냐" 김태규에 화난 민주당 "선 넘었다"

김태규 국민의힘 의원 발언 일제히 규탄... "제명해야", "당내 징계 밟으라" 국힘 지도부에 요구

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더불어민주당 한병도 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 김한규 원내정책수석부대표가 1일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에 참석하고 있다.
더불어민주당 한병도 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 김한규 원내정책수석부대표가 1일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호

"순간 제 귀를 의심했다. 국민의힘 의원들 망언이 하루 이틀은 아니지만, 정말 '갈 데까지 가고 있구나' 하는 생각이 들었다. 같은 의정활동을 하는 것 자체가 모욕스럽고 수치스럽다." (한병도 민주당 원내대표)

1일 더불어민주당 정책조정회의 자리에서 전두환·윤석열씨 관련해 "내란이 아니다"라고 발언한 김태규 국민의힘 의원에 대한 비판이 쏟아져 나왔다. 천준호 원내운영수석부대표는 "국민의힘은 김 의원을 즉각 제명하라"고, 김한규 원내정책수석부대표는 "당장 모든 당직에서 사퇴시키고 징계절차를 밟으라"고 요구했다.

국민의힘 원내수석대변인이기도 한 김태규 의원은 전날(9월 30일) 오후 JTBC 방송의 유튜브 채널 '장르만 여의도'에 출연해 영화 <암살자(들)> 비판을 하다가 문제의 발언을 했다. 이는 '남침과 북침을 굳이 문화체육관광부 장관에게 질문한 의도가 뭐냐'고 진행자가 묻던 중 나왔다.

진행자가 예시라며 물은 '윤석열은 내란이냐, 아니냐'는 질문에 김 의원은 "(내란이) 아니다"라고 답했고, 이어 '전두환은 내란이냐 아니냐'는 질문에도 "(전두환은) 내란이 아니다"라고 했다. 그는 '이미 법적으로 판결이 난 건데도 내란이 아니냐'는 반문에도 "저는 내란이 아니라고 생각한다"고 단호하게 답했다.

김태규 국민의힘 의원은 전날(9월 30일) 오후 JTBC 방송의 유튜브 채널 ‘장르만 여의도’에 출연해 영화 <암살자들> 비판을 하던 중, 진행자가 예시라며 물은 ‘윤석열은 내란이냐, 아니냐’는 질문에 “(내란이) 아니다”라고 답했고, ‘전두환은 내란이냐 아니냐’는 질문에도 “(전두환은) 내란이 아니다”라고 답했다.
김태규 국민의힘 의원은 전날(9월 30일) 오후 JTBC 방송의 유튜브 채널 ‘장르만 여의도’에 출연해 영화 <암살자들> 비판을 하던 중, 진행자가 예시라며 물은 ‘윤석열은 내란이냐, 아니냐’는 질문에 “(내란이) 아니다”라고 답했고, ‘전두환은 내란이냐 아니냐’는 질문에도 “(전두환은) 내란이 아니다”라고 답했다. ⓒ 화면갈무리

한병도 원내대표는 이날 회의에서 이를 언급하며 "국민에게 총부리 겨눈 독재자들을 어떻게 비호하고 두둔할 수 있나. 이런 사람들이 국회의원으로 있으면, 다시 권력 위해 국민에게 총부리 다시 겨누는 일이 또 발생할 것"이라며 "국민의힘이 진정 내란의힘이 되기로 작정했나. 아니라면 즉각 사죄하라"고 지적했다.

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김 원내정책수석부대표는 "국민의힘 이진숙 의원의 5.18 왜곡토론회도 (징계 없이) 슬그머니 넘어갔다"며 "당장 김 의원을 징계하라. 민주당은 신속히 김태규 징계안을 제출하겠다"라고 국민의힘 지도부를 몰아붙였다.

천 원내운영수석부대표 또한 "김 의원은 넘어서는 안 될 선을 넘었다"며 "국민의힘은 김 의원 발언에 대해 국민 앞에 사과하고 당의 공식입장을 분명히 밝히라", "대법원 확정판결까지 부정하는 김 의원을 즉각 제명하라"고 했다.

그는 이어 "오늘 오후 본회의에서 노동자 생명을 지키는 산업안전보건법 개정을 비롯해 수많은 민생 법안이 기다리는데, 국민의힘은 거리로 나가겠다고 한다"며 "국회 문은 언제나 열려있는데 왜 거리로 나가는 건가. 장외집회를 한다고 국민 삶이 나아지지 않는다"라고 꼬집었다.

이와 관련 김태규 의원은 MBC와 한 인터뷰에서 "유튜브 출연 당시 토론 준비가 안 됐는데 내란을 전제로 질문해서 균형을 잡기 위한 답변을 한 것"이라고 밝혔다.

#내란아니다#김태규#민주당#전두환#윤석열

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유성애 (findhope) 내방

정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

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