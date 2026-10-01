"국힘 농지법 찬성 36명, 이제와서 딴소리?"

큰사진보기 ▲이재관 충남도당 위원장이 1일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 추석 연휴 국민의힘 충남도당이 충남 일부 지역에 건 현수막. ⓒ 독자제공 관련사진보기

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농지 전수조사 논란과 관련해 이재관(천안시을 국회의원) 더불어민주당 충남도당 위원장이 진화에 나섰다.이 위원장은 1일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "농해수위 위원으로서 무거운 책임을 느낀다"라면서도 농지 전수조사의 목적은 투기 목적의 농지 확인과 무너진 경자유전 원칙을 바로 세우기 위한 것이라고 강조했다.정부는 지난 5월부터 농지 투기 근절과 이용 실태 파악을 위해 사상 처음으로 전국의 농지에 대한 전수조사를 진행하고 있다. 하지만 일각에서는 고령농과 임차농의 불안을 초래한다는 지적이 나오고 있다.이와 관련해 이 위원장은 "고령과 질병으로 농사 짓기 어려운 분들, 농지를 상속받은 분들, 관행대로 임차해 농사를 지으신 분들, 또 이웃에게 농사를 맡겨온 분들은 큰 불안을 느끼셨을 것"이라며 "농지 전수조사는 누가 농사지를 짓는지, 왜 휴경이 됐는지, 어떤 지원이 필요한지 등 여기저기 흩어져 있던 정보를 모아 현실에 맞는 농지 제도로 고치기 위한 것"이라고 강조했다. 이어 "상속·고령에 따른 관행적 임대차와 휴경은 처분 대상이 아니다"라고 덧붙였다.이 위원장은 지난 추석 연휴 국민의힘에서 충남 전역에 내건 '농지처분 명령 강화, 25%이행 강제금 강제. 농촌 죽이기법 발의 이재관 의원 규탄' 현수막과 관련해서도 작심 발언을 이어갔다.이 위원장은 '농지 처분 명령을 받은 농지의 경우 농지가격의 25%에 해당하는 이행강제금이 매년 의무적으로 부과된다'는 해당 현수막의 주장에 대해 "명백한 허위 사실"이라고 반박했다.이 위원장은 "이행강제금 제도는 1996년 농지법 시행 당시부터 있던 제도"라며 "이행강제금을 매년 의무적으로 부과하도록 하는 법안은 본회의를 통과한 적도 공포된 적도 없다. 있지도 않은 법을 시행 중이라고 퍼뜨린 것"이라고 주장했다.'처분 명령 의무화' 문제와 관련해서도 이 위원장은 "처분 명령은 법이 정한 처분 사유가 확인된 경우에만 내려진다"라며 "질병 고령 상속 등 정당한 사유가 있는 농지는 처분의무 자체가 생기지 않는다"라고 밝혔다.장동혁 국민의 힘 당대표와 국민의 힘을 향해서도 날선 발언을 이어갔다. 이 위원장은 농지처분 명령이 강화된 농지법 개정안에 대해 "국민의힘도 찬성을 한 것"이라고 강조했다.이 위원장은 "장동혁 당대표, 김선교 국회 농해수위 야당간사, 성일종 국방위원장 등 국민의힘 36명 의원도 찬성한 법안"이라며 "국민의힘에 묻는다. 농촌 죽이기 법이라면서 장동혁 대표와 김선교 간사는 왜 찬성한 것인가"라고 반문했다. 그러면서 농민 보호를 위한 제도인 농지 매수 의무화는 왜 말하지 않나. 자신들이 찬성한 법을 명절 현수막으로 공격하는 것은 내로남불"이라고 비판했다.이 위원장은 "(강제이행 처분명령을 받은 농지에 한해) 농지은행에 땅(농지)을 사도록 의무화하도록 했다. 이전(법률)에는 없던 내용이다"라고 부연했다. 농지 처분 명령을 받더라도 소유주의 피해를 최소화하는 법안이 담겨있다는 것이다.