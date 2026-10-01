[사진] 480km '희망뚜벅이', 해고 1979일 서면시장에 닿다

큰사진보기 ▲9월 30일 부산 서면시장에서 열린 서면시장번영회 해고노동자 투쟁문화제. 부당해고 1979일째를 맞은 서면시장 해고노동자들과 부산에서 서울까지 480km를 걷는 세종호텔 ‘희망뚜벅이’ 참가자, 부산·울산지역 노동·시민사회 구성원들이 함께 발언하고 노래하며 서로의 복직과 투쟁을 응원하고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲9월 30일 부산 서면시장에서 열린 서면시장번영회 해고노동자 투쟁문화제. 부당해고 1979일째를 맞은 서면시장 해고노동자들과 부산에서 서울까지 480km를 걷는 세종호텔 ‘희망뚜벅이’ 참가자, 부산·울산지역 노동·시민사회 구성원들이 함께 발언하고 노래하며 서로의 복직과 투쟁을 응원하고 있다. 세종호텔 해고노동자 고진수 지부장과 서면시장 해고노동자 김태경 지회장. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 30일 부산 서면시장에서 열린 서면시장번영회 해고노동자 투쟁문화제. 부당해고 1979일째를 맞은 서면시장 해고노동자들과 부산에서 서울까지 480km를 걷는 세종호텔 ‘희망뚜벅이’ 참가자, 부산·울산지역 노동·시민사회 구성원들이 함께 발언하고 노래하며 서로의 복직과 투쟁을 응원하고 있다. 세종호텔 해고노동자들 ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 30일 부산 서면시장에서 열린 서면시장번영회 해고노동자 투쟁문화제. 부당해고 1979일째를 맞은 서면시장 해고노동자들과 부산에서 서울까지 480km를 걷는 세종호텔 ‘희망뚜벅이’ 참가자, 부산·울산지역 노동·시민사회 구성원들이 함께 발언하고 노래하며 서로의 복직과 투쟁을 응원하고 있다. 부산반빈곤센터 노래패 <길위에>. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 30일 부산 서면시장에서 열린 서면시장번영회 해고노동자 투쟁문화제. 부당해고 1979일째를 맞은 서면시장 해고노동자들과 부산에서 서울까지 480km를 걷는 세종호텔 ‘희망뚜벅이’ 참가자, 부산·울산지역 노동·시민사회 구성원들이 함께 발언하고 노래하며 서로의 복직과 투쟁을 응원하고 있다. <박경화밴드>. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 30일 부산 서면시장에서 열린 서면시장번영회 해고노동자 투쟁문화제. 부당해고 1979일째를 맞은 서면시장 해고노동자들과 부산에서 서울까지 480km를 걷는 세종호텔 ‘희망뚜벅이’ 참가자, 부산·울산지역 노동·시민사회 구성원들이 함께 발언하고 노래하며 서로의 복직과 투쟁을 응원하고 있다. A학교 지혜복 교사. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 30일 부산 서면시장에서 열린 서면시장번영회 해고노동자 투쟁문화제. 부당해고 1979일째를 맞은 서면시장 해고노동자들과 부산에서 서울까지 480km를 걷는 세종호텔 ‘희망뚜벅이’ 참가자, 부산·울산지역 노동·시민사회 구성원들이 함께 발언하고 노래하며 서로의 복직과 투쟁을 응원하고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 30일 부산 서면시장에서 열린 서면시장번영회 해고노동자 투쟁문화제. 부당해고 1979일째를 맞은 서면시장 해고노동자들과 부산에서 서울까지 480km를 걷는 세종호텔 ‘희망뚜벅이’ 참가자, 부산·울산지역 노동·시민사회 구성원들이 함께 발언하고 노래하며 서로의 복직과 투쟁을 응원하고 있다. 서면시장번영회지회 조합원 허진희. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 30일 부산 서면시장에서 열린 서면시장번영회 해고노동자 투쟁문화제. 부당해고 1979일째를 맞은 서면시장 해고노동자들과 부산에서 서울까지 480km를 걷는 세종호텔 ‘희망뚜벅이’ 참가자, 부산·울산지역 노동·시민사회 구성원들이 함께 발언하고 노래하며 서로의 복직과 투쟁을 응원하고 있다. 이수기업, 세종호텔, 서면시장 해고노동자들이 한자리에 섰다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 30일 부산 서면시장에서 열린 서면시장번영회 해고노동자 투쟁문화제. 부당해고 1979일째를 맞은 서면시장 해고노동자들과 부산에서 서울까지 480km를 걷는 세종호텔 ‘희망뚜벅이’ 참가자, 부산·울산지역 노동·시민사회 구성원들이 함께 발언하고 노래하며 서로의 복직과 투쟁을 응원하고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

부당해고 1979일째를 맞은 부산 서면시장번영회 해고노동자들의 투쟁 현장에 또 다른 해고노동자들이 찾아왔다. 9월 30일 저녁 부산 서면시장에서 열린 투쟁문화제에 세종호텔 해고노동자 복직을 요구하며 부산에서 서울까지 걷고 있는 '희망뚜벅이' 참가자들이 이날 행진을 마친 뒤 함께했다. 서로 다른 일터에서 해고를 겪고 거리에서 싸워온 노동자들이 서면시장 골목 한복판에서 만나 서로의 안부를 묻고 복직을 응원했다.'세종호텔 해고자 복직 희망뚜벅이'는 지난 9월 28일 부산 호포역에서 출발했다. 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원의 제안으로 시작된 이번 행진에는 세종호텔 고진수 지부장을 비롯한 해고노동자와 시민·노동자들이 함께하고 있다.이들은 10월 31일까지 부산에서 서울 청와대까지 약 480km를 걸으며 세종호텔 해고노동자들의 복직과 해고 문제 해결을 요구할 예정이다. 첫날에는 호포역에서 양산 원동역까지 약 15km를 걸었으며, 오는 10월 20일 정부세종청사 결의대회 등을 거쳐 10월 31일 청와대 앞 결의대회로 행진을 마무리할 계획이다.이날 희망뚜벅이 참가자들이 발걸음을 옮긴 곳은 해고 1979일째를 맞은 서면시장번영회 노동자들의 투쟁문화제였다. 세종호텔 해고노동자들인 고진수 지부장과 김란희 조합원, 얼마 전 복직한 A학교 교사 지혜복씨, 울산 현대자동차 하청업체인 이수기업 해고노동자들이 자리를 함께했다. 여기에 부산반빈곤센터 노래패 '길위에', 박경화밴드, 전규홍동지정신계승사업회, 비주류사진관 회원 등 노동·시민사회 구성원 20여 명이 참석해 발언과 노래로 힘을 보탰다.문화제는 무거운 투쟁의 이야기만 오가는 자리는 아니었다. 노래가 이어지고 참가자들이 함께 웃고 박수를 치면서 서면시장 골목은 한동안 작은 공연장이 됐다. 복직한 노동자와 여전히 복직을 기다리는 노동자, 다른 해고 현장에서 싸우는 노동자들이 한자리에 앉아 서로의 이야기를 듣고 주먹을 들어 응원했다. 문화제가 열린 골목을 오가던 시민들도 걸음을 늦추거나 공연과 발언을 지켜봤다. 이날의 만남은 각기 다른 현장에서 이어져 온 해고노동자들의 싸움이 '복직'이라는 한 가지 바람으로 이어지는 자리이기도 했다.서면시장 해고노동자들에게는 이날이 거리에서 맞는 1979번째 날이었다. 세종호텔 해고노동자들에게는 서울까지 이어질 480km 길을 출발한 지 사흘째되는 날이었다. 긴 싸움을 견뎌온 사람들과 이제 긴 길을 걷기 시작한 사람들이 서면시장 한복판에서 만났다. 이날 문화제가 끝난 뒤 희망뚜벅이는 다시 서울을 향한 길을 이어간다. 1979일의 투쟁과 480km의 행진이 만난 서면시장의 밤, 참가자들은 "해고 없는 세상에서 함께 일터로 돌아가자"는 바람을 나눴다.