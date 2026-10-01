마라톤, 다치지 않는 것이 중요합니다

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큰사진보기 ▲신천연합병원 정형외과2 권오상 진료과장신천연합병원 정형외과2 권오상 진료과장 ⓒ 신천연합병원 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간시흥에도 실립니다.

가을이 다가오면 달리기를 시작하는 분들이 부쩍 많아집니다. 특히 마라톤 대회를 앞두고 몇 달 전부터 열심히 훈련하는 러너들도 많습니다. 처음에는 가볍게 시작했던 달리기가 점점 재미있어지고, 어느 순간 "나도 마라톤에 도전해볼까?"라는 생각이 들기도 합니다.마라톤은 완주했을 때 큰 성취감을 주는 운동입니다. 하지만 정형외과 진료실에서 마라톤을 준비하다 다쳐서 찾아오는 환자들을 만나면 한 가지 공통점을 발견하게 됩니다. '조금 더 열심히 해야 한다'는 생각으로 몸이 보내는 신호를 무시했다는 것입니다.달리기는 우리 몸에 반복적으로 충격을 주는 운동입니다. 한두 번의 충격은 문제가 되지 않지만, 장시간 수천 번 이상 반복되면 무릎과 발목, 발, 아킬레스건 등에 피로가 쌓일 수 있습니다. 대표적으로 무릎 앞쪽이 아픈 슬개대퇴통증증후군, 아킬레스건 통증, 족저근막염, 정강이 통증 등이 발생할 수 있습니다. 심한 경우에는 뼈에 반복적인 부담이 쌓여 피로골절로 이어지기도 합니다.그렇다면 마라톤 부상을 예방하려면 어떻게 해야 할까요?가장 중요한 것은 훈련량을 갑자기 늘리지 않는 것입니다. "지난주에는 5km를 뛰었는데 괜찮았으니 이번 주에는 10km를 뛰어야지."이렇게 한 번에 달리는 거리를 크게 늘리는 것은 좋지 않습니다. 심폐 기능은 비교적 빠르게 좋아질 수 있지만, 근육과 힘줄, 뼈가 그만큼 빠르게 적응하는 것은 아닙니다. 따라서 달리는 거리와 속도는 조금씩 늘리는 것이 좋습니다.통증이 생겼을 때 어떻게 하느냐도 중요합니다.달리다 보면 누구나 어느 정도의 근육통을 경험할 수 있습니다. 하지만 운동을 할수록 통증이 심해지거나, 달리기를 멈춘 뒤에도 통증이 계속된다면 이야기가 달라집니다. 다음 날 걷거나 계단을 오르내릴 때까지 아프다면 단순한 근육통으로 생각하고 계속 달리는 것은 바람직하지 않습니다.통증을 참고 달린다고 해서 반드시 더 강한 러너가 되는 것은 아닙니다. 오히려 작은 손상을 큰 부상으로 키울 수 있습니다. '조금 쉬는 것'도 훈련의 한 과정이라고 생각하는 것이 좋습니다.달리기와 함께 근력운동을 하는 것도 큰 도움이 됩니다. 특히 엉덩이와 허벅지, 종아리 근육은 달릴 때 발생하는 충격을 분산시키는 데 중요한 역할을 합니다. 주 2회 정도의 간단한 하체 근력운동만으로도 달리기를 보다 안정적으로 하는 데 도움이 될 수 있습니다.마지막으로 잊지 말아야 할 것이 회복과 수면입니다. 열심히 운동하는 것만큼 충분히 쉬는 것도 중요합니다. 운동 후 우리 몸은 휴식하는 동안 손상된 조직을 회복하고 더 강해집니다. 대회를 앞두고 불안한 마음에 훈련량을 계속 늘리는 것보다, 경기 직전에는 오히려 몸을 충분히 회복시키는 것이 중요합니다.오늘 건강하게 달리고, 내일도 다시 달릴 수 있는 것. 그것이 진짜 좋은 러닝이라고 생각합니다.기록을 조금 늦추더라도 부상 없이 출발선에 서는 것, 그리고 완주한 뒤 다시 운동화를 신고 달릴 수 있는 것. 정형외과 의사로서 환자분들에게 권하고 싶은 가장 좋은 마라톤은 바로 그런 마라톤입니다.달리기는 우리 몸을 힘들게 하는 운동이지만, 동시에 우리 몸과 더 친해질 수 있는 운동이기도 합니다. 이번 마라톤에서는 기록뿐만 아니라 내 몸의 목소리에도 귀를 기울여보시기 바랍니다.