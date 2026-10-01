마라톤, 다치지 않는 것이 중요합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
가을이 다가오면 달리기를 시작하는 분들이 부쩍 많아집니다. 특히 마라톤 대회를 앞두고 몇 달 전부터 열심히 훈련하는 러너들도 많습니다. 처음에는 가볍게 시작했던 달리기가 점점 재미있어지고, 어느 순간 "나도 마라톤에 도전해볼까?"라는 생각이 들기도 합니다.
마라톤은 완주했을 때 큰 성취감을 주는 운동입니다. 하지만 정형외과 진료실에서 마라톤을 준비하다 다쳐서 찾아오는 환자들을 만나면 한 가지 공통점을 발견하게 됩니다. '조금 더 열심히 해야 한다'는 생각으로 몸이 보내는 신호를 무시했다는 것입니다.
달리기는 우리 몸에 반복적으로 충격을 주는 운동입니다. 한두 번의 충격은 문제가 되지 않지만, 장시간 수천 번 이상 반복되면 무릎과 발목, 발, 아킬레스건 등에 피로가 쌓일 수 있습니다. 대표적으로 무릎 앞쪽이 아픈 슬개대퇴통증증후군, 아킬레스건 통증, 족저근막염, 정강이 통증 등이 발생할 수 있습니다. 심한 경우에는 뼈에 반복적인 부담이 쌓여 피로골절로 이어지기도 합니다.
그렇다면 마라톤 부상을 예방하려면 어떻게 해야 할까요?
가장 중요한 것은 훈련량을 갑자기 늘리지 않는 것입니다. "지난주에는 5km를 뛰었는데 괜찮았으니 이번 주에는 10km를 뛰어야지."
이렇게 한 번에 달리는 거리를 크게 늘리는 것은 좋지 않습니다. 심폐 기능은 비교적 빠르게 좋아질 수 있지만, 근육과 힘줄, 뼈가 그만큼 빠르게 적응하는 것은 아닙니다. 따라서 달리는 거리와 속도는 조금씩 늘리는 것이 좋습니다.
통증이 생겼을 때 어떻게 하느냐도 중요합니다.
달리다 보면 누구나 어느 정도의 근육통을 경험할 수 있습니다. 하지만 운동을 할수록 통증이 심해지거나, 달리기를 멈춘 뒤에도 통증이 계속된다면 이야기가 달라집니다. 다음 날 걷거나 계단을 오르내릴 때까지 아프다면 단순한 근육통으로 생각하고 계속 달리는 것은 바람직하지 않습니다.
통증을 참고 달린다고 해서 반드시 더 강한 러너가 되는 것은 아닙니다. 오히려 작은 손상을 큰 부상으로 키울 수 있습니다. '조금 쉬는 것'도 훈련의 한 과정이라고 생각하는 것이 좋습니다.
달리기와 함께 근력운동을 하는 것도 큰 도움이 됩니다. 특히 엉덩이와 허벅지, 종아리 근육은 달릴 때 발생하는 충격을 분산시키는 데 중요한 역할을 합니다. 주 2회 정도의 간단한 하체 근력운동만으로도 달리기를 보다 안정적으로 하는 데 도움이 될 수 있습니다.
마지막으로 잊지 말아야 할 것이 회복과 수면입니다. 열심히 운동하는 것만큼 충분히 쉬는 것도 중요합니다. 운동 후 우리 몸은 휴식하는 동안 손상된 조직을 회복하고 더 강해집니다. 대회를 앞두고 불안한 마음에 훈련량을 계속 늘리는 것보다, 경기 직전에는 오히려 몸을 충분히 회복시키는 것이 중요합니다.
오늘 건강하게 달리고, 내일도 다시 달릴 수 있는 것. 그것이 진짜 좋은 러닝이라고 생각합니다.
기록을 조금 늦추더라도 부상 없이 출발선에 서는 것, 그리고 완주한 뒤 다시 운동화를 신고 달릴 수 있는 것. 정형외과 의사로서 환자분들에게 권하고 싶은 가장 좋은 마라톤은 바로 그런 마라톤입니다.
달리기는 우리 몸을 힘들게 하는 운동이지만, 동시에 우리 몸과 더 친해질 수 있는 운동이기도 합니다. 이번 마라톤에서는 기록뿐만 아니라 내 몸의 목소리에도 귀를 기울여보시기 바랍니다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 주간시흥에도 실립니다.