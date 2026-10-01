재산 탓에 결혼 피한다는 독일 남자들, 전업주부 생각은

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큰사진보기 ▲방금 헹군 그릇들이 물기를 떨구고 있는 싱크대 옆 건조대. 해 두면 보이지 않는 일의 흔적 ⓒ 백수경 관련사진보기

큰사진보기 ▲건조대에 가지런히 널린 빨래. 묵묵히 일상을 지탱해 온 가사노동의 한 장면. ⓒ 백수경 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 다음 자료를 바탕으로 썼습니다.

이탈리아 복권 당첨·아내의 요구: <코리에레 델라 세라> 보도(Adnkronos 등 전재, 2026년 9월)

독일 재산증가분 공동정산: EU 전자사법포털(독일 편)

비혼 부모의 생활비 청구: 독일 민법 제1615l조, 독일 연방 가족포털 안내

독일 비혼 출생 비율: 바덴뷔르템베르크주 통계청 발표(2024), 연방통계청 자료 정리(2022년 기준)

한국 법령·판례(국가법령정보센터, 대법원 종합법률정보): 민법 제1000조·제1003조, 대법원 1993. 5. 11.자 93스6 결정, 대법원 1995. 3. 10. 선고 94므1379 판결

별거 중인 남편이 복권에 당첨됐다.지난 9월 11일 이탈리아 슈퍼에날로또 추첨에서 5유로짜리 복권 한 장이 2억 2317만여 유로, 우리 돈으로 3천억 원이 넘는 거액이 되어 돌아왔다. 이 복권 역사상 두 번째로 큰 당첨금이었다. 현지 일간지 <코리에레 델라 세라> 보도에 따르면 남편과 따로 살던 아내는 당첨 소식을 듣고 법적 대응에 나섰다. 두 사람이 아직 서류상 부부였기 때문이다. 아내 측은 매달 8000유로의 생활비 또는 일시금 8000만 유로를 요구한 것으로 알려졌다.기사를 읽다가 오래전 들은 한마디가 떠올랐다."독일 남자들은 애를 낳고 살아도 혼인신고를 안 한대. 이혼하면 재산을 반이나 떼어줘야 하니까."그땐 참 계산이 빠르다 싶어 웃고 넘겼을 뿐, 그 '반'이 누구 몫인지는 생각해 보지 않았다. 이제 와 곱씹어 보니, 전업주부인 내게 그 말은 다르게 들렸다. 월급 대신 살림과 육아로 채워 온 시간이, 서류 한 장 없으면 정말 '없는 것'이 되는 걸까. 어디까지가 사실인지 궁금했다. 저녁 설거지를 마치자마자 휴대폰을 집어 들었다.몇 번의 검색 끝에 길고 낯선 독일어 단어 하나가 눈에 띄었다.Zugewinngemeinschaft.우리말로 옮기면 '재산증가분 공동정산제'쯤 된다. 독일 민법은 따로 계약을 맺지 않은 부부에게 이 제도를 적용한다. 이름은 어렵지만 원리는 간단하다. 결혼 전 재산은 물론 결혼 뒤 모은 재산도 각자의 것이다. 대신 이혼할 때는 그동안 두 사람의 재산이 각각 얼마나 불었는지 따져, 그 차이의 절반을 정산한다. 예를 들어 결혼 생활 동안 남편 재산이 아내보다 2억 원 더 늘었다면, 아내에게 1억 원을 건네는 식이다. 연금도 별도의 제도로, 혼인 기간에 쌓인 몫을 반씩 나눈다.혼인하지 않은 동거 커플에게는 이런 정산이 원칙적으로 적용되지 않는다. 연금 분할도, 법정상속권도 없다. 소문의 뼈대는 사실이었다. 계산기만 두드려 보면, 재산이 늘어날 쪽에선 결혼을 피하는 편이 유리해 보일 만하다.물론 사정이 그렇게 단순하지는 않다. 독일에서는 아이 셋 중 한 명꼴로 부모가 결혼하지 않은 채 태어난다. 2024년 기준 이 비율은 옛 동독 지역에서 절반을 넘지만, 남서부 바덴뷔르템베르크주에서는 넷 중 하나에도 못 미친다. 남자들의 속셈만으로는 풀리지 않는 차이다.그 '반'은 누구에게 갈까. 누군가 '떼어준다'면, '받는' 사람은 혼인 기간에 재산을 덜 불린 쪽이다. 왜 덜 불렸을까. 아이를 키우고 집안을 돌보느라 일을 줄였거나 그만둔 경우가 많을 것이다. 그렇게 보면 이 제도는 '남자의 재산을 빼앗는 법'이라기보다, 돈으로 환산되지 않던 노동을 뒤늦게나마 인정해 주는 장치에 가깝다.동거하던 쌍이 헤어지면 어떻게 될까. 양육비는 결혼 여부와 상관없는 부모의 의무다. 아이를 돌보느라 일하기 어려운 부모는 출산 뒤 최소 3년간 상대에게 생활비도 청구할 수 있다. 하지만 보호는 거기까지다. 함께 사는 동안 상대가 모은 재산과 쌓은 연금은 나눠 받을 길이 거의 없다.소문 속 남자는 이혼할 때 떼어줄 몫만 셌다. 정작 결혼하지 않아서 잃는 쪽은 따로 있다. 집에 남아 아이를 키운 사람이다.내 앞으로 꼬박꼬박 들어오는 월급은 없다. 그래도 밥상은 매일 차려졌고, 빨래는 제때 개어졌고, 아이 준비물은 전날 밤이면 가방 속에 챙겨져 있었다. 해 두면 보이지 않고, 빠뜨려야 비로소 드러나는 일들. 그사이 아이는 훌쩍 자랐다. 누군가 바깥일에 전념하려면 누군가는 집을 지켜야 했다.독일식 셈법을 우리 집에 대입해 봤다. 결혼하고 지금까지 내가 '불린' 것은 무엇일까. 답은 금방 나왔다. 나는 '받는 쪽'이다. 단, 서류상 부부일 때만 그렇다. 혼인신고가 없었다면 그 시간들은 어디에도 남지 않았을지 모른다. 싱크대 옆 건조대에서는 방금 헹궈 둔 그릇들이 물기를 떨구고 있었다.한국의 재산분할은 명의가 누구냐보다, 그 재산을 만들고 지키는 데 누가 보탰는지를 따진다. 대법원은 이미 1993년에, 아내가 가사노동을 분담해 남편 재산의 유지와 증가에 기여했다면 그 재산도 분할 대상이 된다고 판단했다. 월급이 없다고 해서 기여가 없는 것은 아니라는 뜻이다.눈여겨볼 건 사실혼이다. 판례는 혼인신고를 하지 않았어도 실제 부부로 살며 재산을 함께 일구거나 유지해 왔다면, 갈라설 때 재산 분할을 청구할 수 있다고 본다. 적어도 우리나라에서는 '혼인신고만 피하면 재산을 나누지 않아도 된다'는 계산이 생각 만큼 들어맞지 않는다.다만 여기에도 빈틈은 있다. 사실혼 배우자는 법정상속인이 아니다. 관계가 한쪽의 사망으로 끝나면 재산분할도 청구할 수 없다. 헤어질 때는 보호받아도, 먼저 떠나보낼 때는 보호받지 못하는 관계. 혼인신고서 한 장이 그 차이를 가른다.이탈리아의 그 당첨금은 결국 법이 계산해 줄 것이다. 그렇다면 가족을 위해 누군가가 들인 시간은 어떻게 계산할까. 혼인신고를 하던 날을 떠올려 본다. 웅성거리는 사람들 틈에서 번호표를 쥐고 기다렸다. 서류 맨 아래 도장을 꾹 눌러 찍고는 서로 마주 보며 쑥스럽게 웃었다.그때의 나는 그 한 장이 무엇을 약속하는지 몰랐다. 지금 보면 혼인신고서는 사랑의 증표이면서, 한 사람이 가족을 위해 자기 일을 내려놓았을 때 그 몫을 없던 일로 만들지 않겠다는 약속이기도 했다. 그 무게가 대개 관계가 끝나는 순간에야 드러난다는 점은 조금 씁쓸하다. 내가 결혼하고 아이를 키우며 보낸 시간은 통장에 찍히지 않았다. 하지만 없었던 시간이 된 것은 아니다.