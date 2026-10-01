"그곳에서 울지 마오, 나 거기 없소"... 한 노래가 건넨 위로

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큰사진보기 ▲추석 전날, 9월 24일 둥글게 뜬 달을 스마트폰으로 담을 수 없어 아쉬웠으나 내 마음에는 따스하게 저장되었다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

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그곳에서 울지 마오. 나 거기 없소, 나 그곳에 잠들지 않았다오. 그곳에서 슬퍼마오. 나 거기 없소, 그 자리에 잠든 게 아니라오. 나는 천의 바람이 되어, 찬란한 빛나는 눈빛 되어 , 곡식 영그는 햇빛 되어, 하늘한 가을비 되어. <내 영혼 바람되어>

그대 아침 고요히 깨나면 새가 되어 날아올라, 밤이 되면 저 하늘 별빛 되어 부드럽게 빛난다오. <내 영혼 바람되어>

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 브런치에도 실립니다.

둥근달이 높이 뜬 추석 전날, 자정 가까운 때인데도 청명함이 가득했다. 맑은 바람이 흐르고 나뭇잎은 춤을 추고, 휘영청 밝은 달은 나의 마음을 은은하게 감싸고... 언제까지 걷고 싶은 한가로운 밤이 펼쳐졌다. 참을 수 없는 메스꺼움을 달래려 바람 쐬러 나왔다가 뜻밖의 시간을 맞이했다.사실 차례 음식을 준비하다 체기가 있어 급히 옮긴 발걸음이었는데, 이런 좋은 밤을 맞이할 줄이야. 게워 내기 전 참을 수 없었던 고통이 단박에 사라졌다. 하마터면 놓칠 뻔한 이 좋은 시간, 더욱이 추석 당일에 날이 흐려 만월을 보지 못했기에 이 밤이 더 귀하게 떠오른다. '더도 덜도 말고 한가위만 같아라', 모든 것이 풍성한 때에 오히려 더 외로움을 느끼던 나는 가을밤에 폭 안겨 버렸다.결혼하여 딸 셋을 낳고, 번성한 친척들과 늘 북적거리는 명절을 보내고 있건만, 이제 사위까지 얻었음에도 언제나 마음에 휑한 바람이 부는 건 어쩔 수 없다. 추풍낙엽처럼 이리저리 갈피를 잡지 못해, 특히 찬 바람 불고, 달빛이 은은하게 내리는 추석쯤에는 늘 마음이 소용돌이친다. 원가족을 모두 잃은 사람, 부모와 형제 중 그 어떤 피붙이도 없는 외로운 이가 되어 마음에 병이 든다.한밤중 산책길, 이곳저곳에서 달빛이 얼굴을 내민다. 아파트에 가리고, 나뭇잎에 그늘지다가도 어김없이 나타나 나를 내려다보는 달님! 환한 얼굴 속, 계수나무와 방아 찧는 토끼를 찾아보다가 연한 실루엣으로 나에게 인사를 건네는 나의 원가족 모습을 그려 본다.따스하다. 엄마, 오빠, 아버지... 나의 가족이 막내에게 보내는 은은한 빛! 사무친 그리움이 슬픔으로 모이다가 노래를 타고 나를 위로하기 시작했는데, 이때 귀에 '내 영혼 바람되어'라는 제목의 노래가 와닿았다.어느 날, TV 프로그램 <해피투게 - 혼자가 아니어서 좋아>를 시청하다 이 노래를 들었다. 우연히 들은 노래, '내 영혼 바람되어'는 나를 진심으로 위로하고 내 눈물을 닦아 주었다. 처음에는 익히 알고 있던 전 세계적으로 널리 퍼진 장송곡 '천 개의 바람이 되어(A Thousand Wind)'인 줄 알았는데 다른 노래였다.이 프로그램에 참가한 팀 중 가족(북두칠성)이 불러서 더 그랬을까? 엄마, 아빠, 두 아들이 만들어 내는 화음이 마치 떠난 나의 가족이 보내는 메시지로 들리며 순간 움직일 수 없었다. 내 이름을 부르며 이제 그만 슬퍼하라고, 좋은 기억으로 떠올려 달라고, 그렇게 불행으로만 떠올리지 말라고, 노래로 나를 감싸안았다. 거실 TV 앞, 나 혼자였다면 아마 펑펑 울었을지도 모른다.'내 영혼 바람 되어'는 김효근이 작곡한 것으로 너무나 유명한 노래였다. 세상을 떠난 사람이 남겨진 이에게 건네는 형식의 영시를 우리말로 풀어 노래를 만든 것이다. 우리 모두의 아픔인 세월호를 추모할 때, 국군 유해 봉환식을 거행할 때, 등등 아픔의 순간에 '천 개의 바람이 되어'와 함께 우리를 위로해 준 노래였다.국가적인 큰 상처는 물론 많은 이들의 개인적인 아픔 앞에서 진정 우리가 취할 자세가 무엇인지, 애도의 시간을 어찌 보내야 하는지 담담하게 남은 자의 마음을 달래주고 있었다.세상의 모든 영혼이 자신의 죽음을 의미 있게 전달하고 있었다. 그저 끝나버린 애도의 대상이 아니라 나름의 자리를 찾아 빛나고, 영글고, 날아오르며 부드럽게 반짝이고 있으니 너무 슬픈 대상으로만 보지 마라, 나의 삶의 의미가 이곳에서도 이어지고 있으니 그 슬픔 거두라, 말하는 듯했다.엄마가 돌아가신 후 바람이 나를 감싸면 엄마인 듯 여기는 버릇이 생겼다. 마찬가지로 흔들리는 나뭇잎은 오빠가 나에게 손짓한다고 여겼다. 산책을 하거나 등산을 할 때 엄마와 오빠가 나에게 말을 건네고 안부를 묻는 것이라 여기며 걸음을 옮겼다.서른쯤, 너무 이른 나이에 떠난 나의 유일한 형제! 자식을 잃은 고통으로 스러져 결국 병마와 싸우다 가신 나의 엄마, 가족을 사랑하는 법을 제대로 알지 못하고 떠난 안타까운 아버지까지... 막내는 혼자 남아 가족의 아픈 이별 앞에서 방황하고 분노하고 슬퍼하다가 이렇게 나이 들었다. 감당하지 못해 힘들었던 날들이 쌓여 힘들다, 희미해지다, 다시 불현듯 슬픔이 솟구치는 날이 이어졌다.잘 지내고 있지?라는 물음에 이 노래 가사만큼 훌륭한 대답이 또 있을까? 걱정하지 마, 나는 이제 자유로운 바람, 아침을 깨우는 새, 밤하늘의 별빛이 되어 늘 네 곁에 머물고 있으니... 눈물이 차 오른다. 슬픔만이 가득한 눈물이 아닌 위안을 받아 마음이 놓이는 조용한 눈물이다.오빠는 좋은 부모를 만나 사랑 가득 받으며 꿈을 향해 가고 있을 것이다. 아버지의 사과로 아픔을 치유하고, 아버지의 손을 잡아 넓은 어깨에 기대며 환한 웃음을 지을 것이다. 엄마는 어릴 적 청춘으로 돌아가 마음껏 공부하고 있을 것이다. 그렇게 배우고 싶었던 학문을 가까이, 다정한 남편을 바라보며 우리를 기다릴 것이다. 아버지는 깨달았을 것이다. 가족에게 진정으로 사과하고, 미안한 마음으로 용서를 기다릴 것이다. 그리고 원래의 좋은 모습을 찾아 영민하고 대범했던 본인의 성격을 살려 멋진 사업을 꾸려갈 것이다.그렇게 다시 태어난 나의 가족이 지금 달빛에 모여 나를 내려다보고 있다. 떠난 이들을 잊지 않겠다는, 그들이 꿈꾸던 세상을 소중하게 가꾸어가겠다는 소원이 이 노래와 함께 나에게 흐른다. 은은한 달빛 아래 '내 영혼 바람되어'가 우리 가족을 위로한다. 나는 노래를 되풀이하여 들으며 사랑하는 원가족을 진정으로 추모한다.