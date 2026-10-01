중수청 개청 D-1, 청장·지청장·주요 간부도 없다

큰사진보기 ▲중대범죄수사청이 입주할 예정인 서울 중구 르네스퀘어 건물 외벽에 중수청 간판이 설치돼 있다. 2026.9.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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중대범죄수사청 개청이 하루 앞으로 다가왔지만, 그 수장뿐만 아니라 지청장과 주요 간부들의 보직도 아직 정해지지 않았다. 이를 두고 78년 만의 검찰청 폐지를 비롯한 새로운 형사사법시스템 대변혁의 불안한 출발을 보여주는 것 아니냐는 지적이 나온다.행정안전부 산하 중수청 개청준비단은 지난 8월 7일부터 20일까지 검찰청 소속 검사와 직원들을 대상으로 1차 특례임용 희망신청을 접수받았다. 1674명을 임용하기로 했는데, 5급 이상 수사관으로는 212명을 뽑았다. 이 가운데 검사는 80명이었다. 9월에 2차 특례임용 희망신청을 받아 인력을 조금 더 충원했지만, 여전히 정원 대비 인력이 부족한 상황이다.더 큰 문제는 중수청 개청 하루를 앞둔 1일까지 특례임용 대상자들의 보직이 정해지지 않았다는 것이다. 6급 이하는 근무지가 정해졌지만 5급 이상의 경우는 근무지가 정해지지 않았다. 준비단은 간부급 특례임용 대상자들로부터 희망 보직 신청을 받았는데, 그 결과는 아직까지 감감무소식이다.<오마이뉴스> 확인 결과, 1일 오전 9시 30분까지 주요 간부들의 보직이 정해지지 않았다. 검찰청에서 중수청으로 옮기는 한 검사는 "당장 내일 어디로 출근해야 할지 공지를 받지 못했다"면서 "만약 지방중수청으로 발령을 받는다면 바로 짐을 싸야 하는 상황인데, 무척 당황스럽다"라고 말했다.현재 중대범죄수사청장과 차장, 6곳의 지방중수청장 자리도 모두 공석이다. 더불어민주당 검찰개혁 강경파들은 김지용 중수청장 후보자를 향해 '친윤 검사', '검찰주의자'라면서 자진 사퇴나 이 대통령의 지명 철회를 요구하고 있다. 이 대통령은 아직 국회에 김지용 후보자 인사청문요청안을 보내지 못하고 있다.중수청 1급 간부 직위인 중수청 차장과 서울·수원·대전·대구·부산·광주지방중수청장 자리 역시 비어 있다. 추석 연휴 전 1급 간부 공개 모집을 진행했는데, 2일 개청을 앞두고 이들 자리가 채워질지 미지수다.