꽉 막힌 DMZ 폭발 사고 해법, 두 가지로 풀자

큰사진보기 ▲양진혁 합동참모본부 작전부장이 28일 서울 용산구 국방부에서 열린 '비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고' 관련 브리핑에서 관련 자료를 설명하고 있다. 2026.9.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲동료 후송하는 수색대원지난 4일 비무장지대(DMZ)에서 우리 군 수색대원 2명에게 중상을 입힌 지뢰폭발사고는 군사분계선(MDL)을 몰래 넘어온 북한군이 파묻은 목함지뢰가 터진 것으로 조사됐다. 합동참모본부가 이날 공개한 영상에 지뢰가 폭발한 뒤 수색대원이 부상한 동료를 후송하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

비무장지대(DMZ) 내 수색 작전 중 발생한 지뢰 폭발로 우리 장병들이 중상을 입은 사건에 대해 군 당국은 북한의 소행으로 잠정 결론 내리고 '상응하는 조치'를 예고했습니다. 그러나 북한은 이를 "자작극"이라며 전면 부인하고 있습니다. 정치권과 언론에서는 단호한 대응의 필요성에는 공감하면서도, 정작 실효성 있는 대응 방안이 빠져 있다는 우려가 커지고 있습니다.이번 사태를 바라보는 국내 주요 일간지들의 시각은 사설을 통해 극명한 차이를 보였습니다. 보수 성향의 <조선일보>는 군의 태도를 강하게 비판했습니다. 사설에서는 북한의 도발을 '지형 변화'로 표현한 군의 입장을 "정권의 코드에 맞추기 위해 고안한 대표적 말장난"이라고 규정하며, "군의 길은 정권이 아니라 국민에게서 찾아야 한다"고 지적했습니다.<중앙일보>와 <동아일보>는 북한에 대한 엄중한 책임 추궁을 촉구했습니다. <중앙일보>는 "DMZ 내 우리 측 지역에 매설된 지뢰 제거와 원상 회복 조치를 요구하고 끝까지 책임을 물어야 한다"고 강조했고, <동아일보>는 "DMZ 내 지뢰 매설 실태에 대한 전면 조사와 유엔 등 국제사회를 통한 외교적 압박을 병행해야 한다"고 촉구했습니다.반면 진보 성향의 <한겨레>와 <경향신문>은 대화를 통한 근본적 해법에 무게를 두었습니다. <한겨레>는 "군사분계선 기준에 대한 남북 간 견해 차가 존재하는 상황에서 근본적 해법을 마련하지 못하면 참사가 반복될 수밖에 없다"며 "군인들을 불필요한 위험에 빠뜨리지 않으려면 양측이 대화에 나서야 한다"고 주장했습니다.<경향신문> 역시 "사소한 오해가 우발적 충돌로 이어지는 것을 막아야 한다"며 "남북 군사대화를 통해 경계를 명확히 하고 안정적 관리 방안을 마련해야 한다"고 제언했습니다.군 당국이 예고한 '상응하는 조치'의 구체적인 내용이 불분명한 가운데, 정치권에서는 대응 방식의 실효성에 대한 비판이 이어지고 있습니다.김재연 전 진보당 상임대표는 오마이TV <박정호의 핫스팟>과 자신의 페이스북을 통해 지뢰 폭발 사고로 부상당한 장병들을 위로하면서도 "대응은 필요하지만 '어떻게'가 빠졌다"고 꼬집었습니다. 말뿐인 강경 대응이 아닌 실질적인 문제 해결 방안이 보이지 않는다는 지적입니다.특히 과거 주요 대응 수단이었던 대북 확성기 방송의 효과에 대해서도 의문이 제기되고 있습니다. 4성 장군 출신인 김병주 더불어민주당 의원은 민주당 공식 유튜브 채널 '민티07'에 출연해 "확성기는 이제 효과가 없어졌다"고 평가했습니다. 김 의원은 "윤석열 정권 당시 9·19 군사합의 효력을 정지하고 대북 확성기를 재가동했지만, 북한은 자체적으로 확성기를 틀어 우리 방송을 차단하며 역으로 대남 방송을 해 접경지역 주민 민원이 증가했다"고 설명했습니다.이러한 딜레마 속에서 2015년 목함지뢰 사건 당시의 해결 과정은 시사점을 던져줍니다. 당시 북한은 처음에는 자신들의 소행을 부인했으나 남북 고위급 접촉을 통해 극적인 합의를 도출했습니다. 김관진 당시 국가안보실장은 2015년 8월 브리핑에서 "남측 군인 부상에 대해 유감을 표명하고, 북한이 지뢰 도발에 대해 사과하며 재발 방지와 긴장 완화를 약속한 것은 매우 의미 있는 일"이라고 밝힌 바 있습니다.북한의 명백한 정전협정 위반 행위에 대해 단호하고 엄중한 책임을 묻는 것은 주권 국가로서 당연한 권리이자 의무입니다. 하지만 2018년 12월 체육분과회담을 마지막으로 남북간 공식 회담은 8년 동안 중단됐습니다. 남북 간 연락채널도 2023년 2월 북한의 일방적 차단 이후 사실상 완전히 단절된 상태입니다.소통이 막힌 상황에서 북한의 보복 위협과 우리 군의 '상응 조치' 예고가 맞부딪히는 가운데, 정작 DMZ 현장에서 임무를 수행하는 장병들의 안전 대책 마련은 미흡한 실정입니다.감정적이고 단편적인 압박이나 실효성이 떨어지는 확성기 재개보다는 국제사회와의 공조를 통한 철저한 진상 규명과 끊어진 남북 대화 채널 복원을 통한 재발 방지 약속 확보가 필요합니다. 국민이 원하는 것은 긴장 고조가 아닌, 장병들의 안전을 확보하는 국가의 책임 있는 '해결책'입니다.